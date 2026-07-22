بھارت سے سیریز ہارنے کے بعد افغانستان کے کپتان کا بڑا فیصلہ، آئرلینڈ سیریز کے لیے ہیں تیار
شاہدی نے 55 میچوں میں ٹیم کی کپتانی کی، جس میں 2023 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ، پاکستان اور لنکا کے خلاف فتوحات شامل ہیں۔
Published : July 22, 2026 at 12:36 PM IST
کابل، افغانستان: افغانستان کے کپتان حشمت اللہ شاہدی نے بھارت کے خلاف تین ون ڈے میچوں کی سیریز 0-3 سے ہارنے کے ایک ماہ بعد اہم فیصلہ کرلیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ 31 سالہ بائیں ہاتھ کے ٹاپ آرڈر بلے باز نے جنوری 2022 سے بھارت کے خلاف سیریز تک 55 ون ڈے میچوں میں افغان قومی ٹیم کی قیادت کی۔
کپتان کے طور پر ان کی سب سے متاثر کن اننگز 2023 کے ورلڈ کپ میں ہندوستان کے خلاف آئی، جہاں انہوں نے 88 گیندوں پر 80 رنز بنا کر افغانستان کو 272 رنز بنانے میں مدد کی۔ تاہم، روہت شرما کی ٹیم نے آرام سے ہدف کا تعاقب کیا۔ شاہدی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس بات کا اعلان کیا۔ انہوں نے لکھا، "آج، پورے احترام اور رضامندی کے ساتھ، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے ذاتی فیصلے پر اپنی ٹیم کی کپتانی سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔"
Afghanistan are on the lookout for a new ODI captain after Hashmatullah Shahidi confirmed he is stepping down from the role with immediate effect 🏏https://t.co/DMUeJCG4UM— ICC (@ICC) July 22, 2026
ورلڈ کپ میں انگلینڈ، پاکستان، سری لنکا اور ہالینڈ کو ہرایا
شاہدی نے ایک یادگار ون ڈے مہم کی قیادت کی، جس کے نتیجے میں افغانستان نے ہندوستان میں 2023 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ، پاکستان، سری لنکا اور ہالینڈ کے خلاف فتوحات حاصل کیں۔ یہ نتائج پہلے سیمی فائنل میں جگہ بنانے سے بہت کم رہ گئے۔ وہ اس سے قبل چیمپئنز ٹرافی میں بھی ٹیم کی کپتانی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور کپتان یہ ذمہ داری سنبھالنا ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایمانداری، اتحاد اور عزم کے ساتھ کام کیا۔ وہ اب تک 96 ون ڈے میچوں میں ایک سنچری کے ساتھ 2600 رنز بنا چکے ہیں۔
کامیابیاں صرف ان کی نہیں بلکہ پوری ٹیم کی
انہوں نے کہا کہ "اللہ کے فضل اور آفیشلز، کوچز اور کھلاڑیوں کی کوششوں سے ہم نے بہت سی فتوحات حاصل کی ہیں، ہم نے اہم میچز جیتے ہیں، بڑی ٹیموں کو شکست دی ہے اور ٹیم کا نام روشن کیا ہے۔" شاہدی نے کہا کہ وہ ون ڈے سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے، کیونکہ افغانستان اگلے ماہ آئرلینڈ کے خلاف پانچ میچوں کی ون ڈے سیریز سے قبل ایک نئے کپتان کا اعلان کرنے والا ہے۔ شاہدی نے کہا کہ یہ کامیابیاں صرف ان کی نہیں بلکہ پوری ٹیم کے ٹیم ورک، قربانی اور ہم آہنگی کا نتیجہ ہیں۔
ٹیم آفیشلز نے مجھ پر یقین کیا، ہمیشہ میری حمایت کی
انہوں نے کہا کہ میں اپنی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور ہر فتح اور ہر چیلنج میں میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے۔ انہوں نے مزید کہا، "میں ٹیم آفیشلز اور ٹیم مینجمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر یقین کیا اور ہمیشہ میری حمایت کی۔ آپ کے اعتماد اور حمایت سے مجھے ہمیشہ عزت ملے گی۔"