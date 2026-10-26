میچ ہار کر جیتا پاکستان! شاداب خان کی شاندار سنچری، پاکستان نے انگلینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک وکٹ سے دی شکست
شاداب خان کے ناقابلِ شکست 113 رنز کی اننگز کی بدولت پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ایک وکٹ سے سنسنی خیز فتح حاصل کر لی۔
By ANI
Published : October 26, 2026 at 1:36 PM IST
لاہور، پاکستان: شاداب خان نے ایک سنسنی خیز ناقابلِ شکست سنچری اسکور کر کے ون ڈے سہ ملکی سیریز (ODI Tri-Series) کے ایک میچ میں پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف 1 وکٹ سے تاریخی فتح دلا دی۔ انہوں نے قذافی اسٹیڈیم میں آخری وکٹ کے لیے حارث رؤف کے ساتھ ریکارڈ ساز 89 رنز کی شراکت داری قائم کی۔
کرک انفو (Cricinfo) کے مطابق، 242 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم 154 رنز پر 9 وکٹیں گنوا کر میچ سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن شاداب اور رؤف نے پورے مقابلے کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ شاداب خان 113 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جب کہ حارث رؤف نے 19 گیندوں پر ناقابلِ شکست 7 رنز کا قیمتی تعاون پیش کیا، جس کی بدولت پاکستان نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 243 رنز بنا کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی۔
A monumental hundred under pressure from Shadab Khan sends Pakistan into the ODI tri-series final 🤯 📝: https://t.co/XQSIKimJLn https://t.co/78LMS9vj8c— ICC (@ICC) October 25, 2026
10ویں وکٹ کے لیے اب تک کی سب سے بڑی شراکت داری
ان دونوں کے درمیان 89 رنز کی یہ پارٹنرشپ ون ڈے کرکٹ میں ہدف کا کامیاب تعاقب کرتے ہوئے 10ویں وکٹ کے لیے اب تک کی سب سے بڑی شراکت داری بن گئی ہے، جس نے پاکستان کو ایک ایسے نازک موڑ سے نکالا جہاں سے واپسی ناممکن لگ رہی تھی۔
امپائر نے شاداب خان کو گس اٹکنز کی گیند پر LBW آؤٹ دے دیا تھا
انگلینڈ کی ٹیم جیت کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، لیکن شاداب کی پرسکون بلے بازی اور حارث رؤف کی مزاحمت نے انہیں کامیابی حاصل نہیں کرنے دی۔ شاداب خان، جنہوں نے انگلش باؤلرز پر مسلسل دباؤ بنائے رکھا، 97 رنز کے انفرادی اسکور پر ایک بڑے خطرے سے اس وقت بال بال بچے جب امپائر نے انہیں گس اٹکنز کی گیند پر ایل بی ڈبلیو (LBW) آؤٹ دے دیا تھا۔ تاہم، ریویو (DRS) لینے پر معلوم ہوا کہ گیند بلے کا اندرونی کنارہ (inside edge) لے کر لگی تھی، جس کی وجہ سے پاکستانی آل راؤنڈر کو اپنی شاندار اننگز جاری رکھنے کا موقع مل گیا۔
Shadab Khan plays an innings of his lifetime to fire Pakistan to an improbable victory over England in the ODI tri-series 👊 📝: https://t.co/XQSIKimJLn https://t.co/jd4iktXlZD— ICC (@ICC) October 25, 2026
اپنی ہی گیند پر کیچ پکڑنے میں ناکام رہے کروکومبے
جب جیت کے لیے 9 رنز درکار تھے، تو شاداب نے اٹکنز کو مڈ آف کے اوپر سے ایک شاندار چھکا لگایا۔ اس کے بعد حارث رؤف نے اپنا پہلا میچ کھیلنے والے ہنری کروکومبے کی فل لینتھ گیند پر سامنے کی طرف ہٹ کھیلا۔ کروکومبے اپنی ہی گیند پر کیچ پکڑنے میں ناکام رہے اور گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی، جس کے ساتھ ہی پاکستانی کھلاڑیوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔
شاہین شاہ آفریدی نے 46 رنز دے کر 4 وکٹیں لی
اس سے قبل، انگلینڈ کی ٹیم 49.3 اوورز میں 241 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی، جس میں بین ڈکٹ کے شاندار 105 رنز ان کی اننگز کا اہم حصہ رہے۔ پاکستان کی طرف سے شاہین شاہ آفریدی نے باؤلنگ کی قیادت کرتے ہوئے 46 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں اور ابتدائی اسپیل میں انگلینڈ کے ٹاپ آرڈر کو تہس نہس کر دیا۔
آفریدی نے میچ کے پہلے ہی اوور میں ٹام بینٹن کو آؤٹ کیا اور پھر اپنے اگلے اوور میں جو روٹ کو بھی پویلین کی راہ دکھا دی۔ ہیری بروک رن آؤٹ ہوئے، جب کہ جارڈن کاکس بھی آفریدی کا شکار بنے، جس کے باعث انگلینڈ کی ٹیم 53 رنز پر 4 وکٹیں گنوا کر مشکل میں آگئی۔
Pakistan pull victory from the jaws of defeat against England thanks to Shadab Khan's sensational hundred 🔥 Details ➡️ https://t.co/aeu0dFPM57 https://t.co/kfO7fxS542— ICC (@ICC) October 25, 2026
بین ڈکٹ نے پچ کا ایک جانب سنبھالے رکھا اور سنچری مکمل کی
اس کے بعد بین ڈکٹ اور سیم کرن نے پانچویں وکٹ کے لیے 92 رنز کی شراکت قائم کر کے اننگز کو سنبھالا۔ سیم کرن 42 رنز بنانے کے بعد شاہین آفریدی کا شکار بنے، جنہوں نے آ کر اس پارٹنرشپ کو توڑا۔ ڈکٹ نے پچ کا ایک جانب سنبھالے رکھا اور اپنی سنچری مکمل کرنے کے بعد وہ عرفات منہاس کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ جیمی اوورٹن نے 43 رنز کا تعاون دے کر انگلینڈ کا اسکور 200 سے پار پہنچایا، جب کہ اٹکنز نے بھی قیمتی 40 رنز کا اضافہ کیا۔
انگلینڈ کی سہ ملکی سیریز میں مسلسل تیسری ہار
انگلینڈ کی باؤلنگ میں جیمی اوورٹن نے 43 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں، لیکن انگلش باؤلرز شاداب خان کو ایک یادگار اور غیر معمولی فنش کرنے سے نہ روک سکے۔ اس شکست کے بعد انگلینڈ کی ٹیم سہ ملکی سیریز میں مسلسل تیسری ہار کے باعث فائنل کی دوڑ سے باہر ہونے کے دہانے پر ہے، جب کہ پاکستان نے اس شاندار جیت کے ساتھ فائنل میں اپنی جگہ محفوظ کر لی ہے۔