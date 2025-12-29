ETV Bharat / sports

چوتھے T20I میں سات عالمی ریکارڈ ٹوٹ گئے، اسمرتی مندھانا نے تین بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے

ہندوستانی خواتین ٹیم نے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں سری لنکا کو 30 رنز سے شکست دے کر ریکارڈ توڑ دیا۔

seven world records were set in ind w vs sl w 4th t20 smriti mandhana set three major records Urdu News
اسمرتی مندھانا اور شفالی ورما (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 29, 2025 at 3:26 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ترواننت پورم: اوپنرز اسمرتی مندھانا اور شفالی ورما نے شاندار نصف سنچریاں بنا کر ہندوستان کو ریکارڈ 221/2 تک پہنچا دیا، جس کے بعد گیند بازوں نے سری لنکا کی ٹیم کو 28 دسمبر اتوار کو گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں چوتھے خواتین کے T20I میں 30 رنز کی فتح تک محدود کر دیا۔

شفالی نے 46 گیندوں پر 79 رنز بنائے جس میں 12 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ دوسری جانب اسمرتی نے 48 گیندوں پر 80 رنز بنائے جس میں 11 چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ ریچا گھوش نے صرف 16 گیندوں پر ناقابل شکست 40 رن بنا کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

خواتین کے T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ مجموعی اسکور

222 رنز کے تعاقب میں، سری لنکا نے ایک دلیرانہ کوشش کی، جب وہ صرف 3.3 اوورز میں پچاس تک پہنچ گئے تھے، کپتان چماری اتھاپاتھو نے 52 رنز بنائے۔ تمام بلے باز باؤنڈریز لگانے کے ارادے سے میدان میں آئے۔ تاہم، وہ ہندوستان کے ریکارڈ اسکور کو عبور کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ بھارت نے سری لنکا کو 191/6 تک محدود رکھ دیا، جو خواتین کے T20 انٹرنیشنل میں ان کا سب سے زیادہ مجموعی اسکور ہے۔

ہندوستان کی لگاتار پانچویں جیت

اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستان نے پانچ میچوں کی سیریز میں 0-4 کی برتری حاصل کر لی ہے جس کا فائنل میچ 30 دسمبر کو طے (شیڈول) ہے۔ سری لنکا پر یہ ہندوستان کی لگاتار پانچویں جیت ہے۔ اس میچ میں کل آٹھ بڑے عالمی ریکارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

1- T20I میں ہندوستان کا سب سے زیادہ اسکور

ہندوستانی خواتین ٹیم نے میچ میں صرف دو وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنائے، جو اس فارمیٹ میں اس کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ اس سے قبل ہندوستان نے 2024 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف چار وکٹوں کے نقصان پر 217 رنز بنائے تھے۔

خواتین کی T20 کرکٹ میں ہندوستان کا سب سے بڑا مجموعہ

  1. 221/2 - IND-W بمقابلہ SL-W، ترواننت پورم، 2025*
  2. 217/4 - IND-W بمقابلہ WI-W، DY پاٹل، 2024
  3. 213/5 - END-W بمقابلہ PAK-W، کیپ ٹاؤن، 2023

2 - T20Is میں سری لنکا کا سب سے زیادہ اسکور

سری لنکا کی ٹیم بھلے ہی میچ ہار گئی ہو لیکن اس نے میچ جیتنے کی بھرپور کوشش کی اور اس کے نتیجے میں وہ 222 ​​رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 191 رنز بنانے میں کامیاب ہو گئی جو مختصر فارمیٹ میں اس کا سب سے بڑا اسکور ہے۔ ان کا پچھلا سب سے زیادہ اسکور 184 رنز 4 وکٹوں پر تھا، جو انہوں نے 2024 میں ملائیشیا کے خلاف بنایا تھا۔

خواتین کے T20Is میں سری لنکا کا سب سے زیادہ ٹوٹل

  1. 191/6 بمقابلہ IND-W، ترواننت پورم، 2025*
  2. 184/4 بمقابلہ MAS-W، دمبولا، 2024
  3. 182/4 بمقابلہ SCO-W، کوالالمپور، 2022

3- خواتین کے T20Is میں سب سے زیادہ میچ کل

دونوں ٹیموں کی جانب سے بنائے گئے 412 رنز خواتین کے T20I میچ میں انفرادی سنچری کے بغیر سب سے زیادہ مجموعے ہیں۔ یہ دوسرا سب سے برا میچ ٹوٹل بھی ہے۔ اس فہرست میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز سرفہرست ہیں جنہوں نے 2023 میں 425 رنز بنائے۔

  1. 425 - AUS-W بمقابلہ WI-W، شمالی سڈنی، 2023
  2. 412 - IND-W بمقابلہ SL-W، ترواننت پورم، 2025*
  3. 397 - IND-W بمقابلہ ENG-W، برسبین، 2018
  4. 393 - AUS-W بمقابلہ SL-W، شمالی سڈنی، 2019

4- اسمرتی مندھانا نے تین بڑے ریکارڈ توڑے

اسمرتی نے اپنی اننگز کے دوران ایک اہم سنگ میل حاصل کیا، وہ چوتھی خاتون اور متھالی راج کے بعد 10,000 بین الاقوامی رنز بنانے والی دوسری ہندوستانی بن گئیں۔

خواتین کی کرکٹ میں سب سے زیادہ بین الاقوامی رنز

  1. 10868 - میتھالی راج (IND)
  2. 10652 - سوزی بیٹس (NZ)
  3. 10273 - شارلٹ ایڈورڈز (ENG)
  4. 10053 - اسمرتی مندھانا (IND)

5 - مندھانا سکسر کوئین بن گئیں

مندھانا نے اپنی 80 رنز کی اننگز کے دوران 11 چوکے اور تین چھکے لگائے، جس سے ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کے چھکوں کی تعداد 80 ہوگئی، جس سے وہ اس فارمیٹ میں سب سے زیادہ چھ اسکور کرنے والی ہندوستانی خاتون کرکٹر بن گئیں۔

T20Is میں ہندوستانی خواتین ٹیم کے لیے سب سے زیادہ چھکے

  1. 80 - اسمرتی مندھانا
  2. 78 - ہرمن پریت کور
  3. 69 - شیفالی ورما

6 - مندھانا نے شیفالی کا ریکارڈ توڑا

سری لنکا کے خلاف مندھانا کی 80 رنز کی اننگز کسی ہندوستانی خاتون کرکٹر کا سری لنکا کے خلاف T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ انفرادی اسکور ہے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ شیفالی ورما کے پاس تھا جنہوں نے میچ اور تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں 79 رنز بنا کر یہ کارنامہ انجام دیا۔

T20Is میں IND-W بمقابلہ SL-W کے لیے سب سے زیادہ اسکور

  1. 80 - اسمرتی مندھانا، ترواننت پورم، 2025
  2. 79 - شیفالی ورما، ترواننت پورم، 2025
  3. 79 - شیفالی ورما، ترواننت پورم، 2025

7 - T20I میں ہندوستانی خواتین کے لیے سب سے زیادہ شراکت

اس میچ میں، اسمرتی مندھانا اور شیفالی ورما نے 162 رنز کی شاندار افتتاحی شراکت داری کی، جو کہ T20I میں پہلی وکٹ کے لیے ہندوستان کی اب تک کی سب سے بڑی شراکت ہے۔

  1. 162 - اسمرتی مندھانا، شفالی ورما بمقابلہ ایس ایل، ترویندرم، 2025*
  2. 143 - اسمرتی مندھانا، شفالی ورما بمقابلہ ویسٹ انڈیز، گروس آئیلیٹ، 2019
  3. 137 - اسمرتی مندھانا، شفالی ورما بمقابلہ آسٹریلیا، ڈی وائی پاٹل، 2024

یہ بھی پڑھیں:

ویسٹ انڈیز ٹیسٹ میں ستائیس رنز پر آل آؤٹ، بھارت اپنے ہی گھر میں ہو گیا وائٹ واش، سال کی سب سے حیران کن شکستیں

ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں بڑا اپ سیٹ، نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر،،، جانیے بھارت و پاکستان کس پوزیشن پر ہیں؟

بھارتی ٹیم نے جیت کے ساتھ سال کو کیا الوداع،،، آخری ٹی ٹوینٹی میں جنوبی افریقہ کو تیس رنز سے دی شکست

انڈر نائنٹین ایشیا کپ فائنل پاکستان نے بھارت کو ایک سو اکیانوے رنز سے شکست دے کر دوسرا ٹائٹل جیت لیا

YearEnder 2025: کھیلوں کی تاریخ کے لازوال نام: اس سال ان لیجنڈ کھلاڑیوں نے دنیا کو کہا الوداع

فوجا سنگھ، 114 سالہ میراتھن رنر، پنجاب روڈ حادثے میں ہلاک، پی ایم مودی کا اظہار افسوس

ہندوستانی کرکٹ عروج پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2025 کامیابیوں سے بھرا ایک یادگار سال

TAGGED:

RECORDS IN IND W VS SL W 4TH T20
INDIAN WOMENS TEAMS RECORD
IND W VS SL W T20 2025
IND W VS SL W 4TH T20
SMRITI MANDHANAS RECORD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.