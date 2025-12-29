چوتھے T20I میں سات عالمی ریکارڈ ٹوٹ گئے، اسمرتی مندھانا نے تین بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے
ہندوستانی خواتین ٹیم نے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں سری لنکا کو 30 رنز سے شکست دے کر ریکارڈ توڑ دیا۔
Published : December 29, 2025 at 3:26 PM IST
ترواننت پورم: اوپنرز اسمرتی مندھانا اور شفالی ورما نے شاندار نصف سنچریاں بنا کر ہندوستان کو ریکارڈ 221/2 تک پہنچا دیا، جس کے بعد گیند بازوں نے سری لنکا کی ٹیم کو 28 دسمبر اتوار کو گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں چوتھے خواتین کے T20I میں 30 رنز کی فتح تک محدود کر دیا۔
شفالی نے 46 گیندوں پر 79 رنز بنائے جس میں 12 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ دوسری جانب اسمرتی نے 48 گیندوں پر 80 رنز بنائے جس میں 11 چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ ریچا گھوش نے صرف 16 گیندوں پر ناقابل شکست 40 رن بنا کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
خواتین کے T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ مجموعی اسکور
222 رنز کے تعاقب میں، سری لنکا نے ایک دلیرانہ کوشش کی، جب وہ صرف 3.3 اوورز میں پچاس تک پہنچ گئے تھے، کپتان چماری اتھاپاتھو نے 52 رنز بنائے۔ تمام بلے باز باؤنڈریز لگانے کے ارادے سے میدان میں آئے۔ تاہم، وہ ہندوستان کے ریکارڈ اسکور کو عبور کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ بھارت نے سری لنکا کو 191/6 تک محدود رکھ دیا، جو خواتین کے T20 انٹرنیشنل میں ان کا سب سے زیادہ مجموعی اسکور ہے۔
ہندوستان کی لگاتار پانچویں جیت
اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستان نے پانچ میچوں کی سیریز میں 0-4 کی برتری حاصل کر لی ہے جس کا فائنل میچ 30 دسمبر کو طے (شیڈول) ہے۔ سری لنکا پر یہ ہندوستان کی لگاتار پانچویں جیت ہے۔ اس میچ میں کل آٹھ بڑے عالمی ریکارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
A night to remember 🔥— BCCI Women (@BCCIWomen) December 28, 2025
Comment your reaction to that stellar #TeamIndia batting show 👇
Watch the highlights ▶️ https://t.co/DT5GbW15UD#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Sy3oTOozBh
1- T20I میں ہندوستان کا سب سے زیادہ اسکور
ہندوستانی خواتین ٹیم نے میچ میں صرف دو وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنائے، جو اس فارمیٹ میں اس کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ اس سے قبل ہندوستان نے 2024 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف چار وکٹوں کے نقصان پر 217 رنز بنائے تھے۔
خواتین کی T20 کرکٹ میں ہندوستان کا سب سے بڑا مجموعہ
- 221/2 - IND-W بمقابلہ SL-W، ترواننت پورم، 2025*
- 217/4 - IND-W بمقابلہ WI-W، DY پاٹل، 2024
- 213/5 - END-W بمقابلہ PAK-W، کیپ ٹاؤن، 2023
2 - T20Is میں سری لنکا کا سب سے زیادہ اسکور
سری لنکا کی ٹیم بھلے ہی میچ ہار گئی ہو لیکن اس نے میچ جیتنے کی بھرپور کوشش کی اور اس کے نتیجے میں وہ 222 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 191 رنز بنانے میں کامیاب ہو گئی جو مختصر فارمیٹ میں اس کا سب سے بڑا اسکور ہے۔ ان کا پچھلا سب سے زیادہ اسکور 184 رنز 4 وکٹوں پر تھا، جو انہوں نے 2024 میں ملائیشیا کے خلاف بنایا تھا۔
خواتین کے T20Is میں سری لنکا کا سب سے زیادہ ٹوٹل
- 191/6 بمقابلہ IND-W، ترواننت پورم، 2025*
- 184/4 بمقابلہ MAS-W، دمبولا، 2024
- 182/4 بمقابلہ SCO-W، کوالالمپور، 2022
3- خواتین کے T20Is میں سب سے زیادہ میچ کل
دونوں ٹیموں کی جانب سے بنائے گئے 412 رنز خواتین کے T20I میچ میں انفرادی سنچری کے بغیر سب سے زیادہ مجموعے ہیں۔ یہ دوسرا سب سے برا میچ ٹوٹل بھی ہے۔ اس فہرست میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز سرفہرست ہیں جنہوں نے 2023 میں 425 رنز بنائے۔
- 425 - AUS-W بمقابلہ WI-W، شمالی سڈنی، 2023
- 412 - IND-W بمقابلہ SL-W، ترواننت پورم، 2025*
- 397 - IND-W بمقابلہ ENG-W، برسبین، 2018
- 393 - AUS-W بمقابلہ SL-W، شمالی سڈنی، 2019
𝗠𝘁. 𝟭𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗳𝘁. 𝗦𝗺𝗿𝗶𝘁𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗵𝗮𝗻𝗮 🏔️— BCCI Women (@BCCIWomen) December 29, 2025
Perseverance never stops for the #TeamIndia vice-captain ❤️
And she is ready to scale greater heights 🙌 - By @mihirlee_58 #INDvSL | @mandhana_smriti | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/N3tedFIeLH
4- اسمرتی مندھانا نے تین بڑے ریکارڈ توڑے
اسمرتی نے اپنی اننگز کے دوران ایک اہم سنگ میل حاصل کیا، وہ چوتھی خاتون اور متھالی راج کے بعد 10,000 بین الاقوامی رنز بنانے والی دوسری ہندوستانی بن گئیں۔
خواتین کی کرکٹ میں سب سے زیادہ بین الاقوامی رنز
- 10868 - میتھالی راج (IND)
- 10652 - سوزی بیٹس (NZ)
- 10273 - شارلٹ ایڈورڈز (ENG)
- 10053 - اسمرتی مندھانا (IND)
5 - مندھانا سکسر کوئین بن گئیں
مندھانا نے اپنی 80 رنز کی اننگز کے دوران 11 چوکے اور تین چھکے لگائے، جس سے ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کے چھکوں کی تعداد 80 ہوگئی، جس سے وہ اس فارمیٹ میں سب سے زیادہ چھ اسکور کرنے والی ہندوستانی خاتون کرکٹر بن گئیں۔
T20Is میں ہندوستانی خواتین ٹیم کے لیے سب سے زیادہ چھکے
- 80 - اسمرتی مندھانا
- 78 - ہرمن پریت کور
- 69 - شیفالی ورما
𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗳𝘂𝗹 🤝 𝗚𝗿𝗮𝗰𝗲𝗳𝘂𝗹— BCCI Women (@BCCIWomen) December 28, 2025
For her sublime knock, #TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana is named the Player of the Match 🏅
Relive her knock ▶️ https://t.co/VOmV5kFbF5#INDvSL | @mandhana_smriti | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/K9KnEOOoK8
6 - مندھانا نے شیفالی کا ریکارڈ توڑا
سری لنکا کے خلاف مندھانا کی 80 رنز کی اننگز کسی ہندوستانی خاتون کرکٹر کا سری لنکا کے خلاف T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ انفرادی اسکور ہے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ شیفالی ورما کے پاس تھا جنہوں نے میچ اور تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں 79 رنز بنا کر یہ کارنامہ انجام دیا۔
T20Is میں IND-W بمقابلہ SL-W کے لیے سب سے زیادہ اسکور
- 80 - اسمرتی مندھانا، ترواننت پورم، 2025
- 79 - شیفالی ورما، ترواننت پورم، 2025
- 79 - شیفالی ورما، ترواننت پورم، 2025
7 - T20I میں ہندوستانی خواتین کے لیے سب سے زیادہ شراکت
اس میچ میں، اسمرتی مندھانا اور شیفالی ورما نے 162 رنز کی شاندار افتتاحی شراکت داری کی، جو کہ T20I میں پہلی وکٹ کے لیے ہندوستان کی اب تک کی سب سے بڑی شراکت ہے۔
- 162 - اسمرتی مندھانا، شفالی ورما بمقابلہ ایس ایل، ترویندرم، 2025*
- 143 - اسمرتی مندھانا، شفالی ورما بمقابلہ ویسٹ انڈیز، گروس آئیلیٹ، 2019
- 137 - اسمرتی مندھانا، شفالی ورما بمقابلہ آسٹریلیا، ڈی وائی پاٹل، 2024