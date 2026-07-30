اجنکیا رہانے نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیا، کہا، آگے بڑھنے کا یہی ہے صحیح وقت
سینئر ہندوستانی کرکٹ کھلاڑی نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ملک اور ٹیم کو ترجیح دی اور دیانتداری کے ساتھ کھیل کھیلا۔
Published : July 30, 2026 at 12:01 PM IST
ممبئی: بھارت کے سینئر بلے باز اجنکیا رہانے نے جمعرات کو فوری طور پر مؤثر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، جس سے ان کے تقریباً دو دہائیوں پر محیط کیریئر کا اختتام ہو گیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک جذباتی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا اور کہا کہ انہیں لگا کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے آگے بڑھنے کا یہ بالکل صحیح وقت ہے۔
38 سال کے اس بھارتی بلے باز نے انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آگے بڑھنے کا صحیح وقت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "کیپ 278 سائننگ آف۔ اتنے سالوں میں آپ کے پیار اور سپورٹ کے لیے شکریہ۔ ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔" رہانے نے کہا کہ زندگی کی سچائی یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے۔ جب وقت آتا ہے، تو آپ کو بس اس کا احترام کرنا ہوتا ہے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹنگ میں ٹائمنگ پر بھروسہ کیا ہے اور ہمیشہ اس کی اہمیت کو سمجھا ہے۔
Indian Cricketer Ajinkya Rahane announces retirement from International Cricket.— ANI (@ANI) July 30, 2026
He posts, "Cap 278 signing off. Thank you for all the love and support over the years. Forever grateful."
(Source: Ajinkya Rahane/Instagram) pic.twitter.com/VjhP2MU2qu
ہمیشہ ملک اور ٹیم کو ترجیح دی، ایمانداری سے کھیلا
انہوں نے کہا کہ "آج، مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے آگے بڑھنے اور انٹرنیشنل کرکٹ اور تمام فارمیٹس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کا صحیح وقت ہے۔ ان ابتدائی دنوں سے، جب میں چھوٹا تھا اور صرف پریکٹس کے لیے سفر کرتا تھا، میں نے اس کھیل کو اپنا سب کچھ دیا۔ ہر ایک دن، ہر اننگز، ہر موقع پر جب مجھے بیٹنگ کرنے کا موقع ملا، میرا خواب ہمیشہ انڈیا کیپ پہننے کا تھا۔" رہانے نے کہا کہ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران ہمیشہ ملک اور ٹیم کو ترجیح دی اور ایمانداری سے کھیل کھیلا۔
نیت صحیح ہے، تو کھیل ہمیشہ آپ کا خیال رکھے گا
اس تجربہ کار کرکٹر نے کہا کہ "میں ایک سادہ سے اصول پر جیتا ہوں۔ ہمیشہ اپنے ملک اور اپنی ٹیم کو خود سے اوپر رکھتا ہوں۔ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، تو کھیل ہمیشہ آپ کا خیال رکھے گا۔" اپنے کیریئر کے بارے میں بتاتے ہوئے رہانے نے کہا کہ ان کے فرسٹ کلاس ڈیبیو کے بعد سے بھارتی کرکٹ کافی آگے بڑھا ہے اور انہوں نے اس سفر کا حصہ ہونے پر فخر کا اظہار کیا۔
میں اگلی نسل کی مدد کرنے کے لیے پرجوش ہوں
انہوں نے کہا کہ "جب سے میں نے فرسٹ کلاس کرکٹر کے طور پر ڈیبیو کیا ہے، انڈین کرکٹ بہت آگے بڑھا ہے اور مجھے گزشتہ 20 سالوں میں اس کا حصہ ہونے پر بہت فخر ہے۔ ایک انڈین کرکٹر کے طور پر میرا چیپٹر (باب) ختم ہو رہا ہے، لیکن کھیل کے ساتھ میرا سفر ختم نہیں ہوا ہے۔ میں اگلی نسل کی مدد کرنے، اس کھیل نے مجھے جو ویلیوز (اقدار) سکھائی ہیں، انہیں شیئر کرنے اور اس کھیل کو واپس لوٹانے کے لیے پرجوش ہوں جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔
تمام کرکٹ فینز کا بہت بہت شکریہ
رہانے نے اپنے پورے کیریئر میں سپورٹ کے لیے بی سی سی آئی (BCCI)، ممبئی کرکٹ ایسوسی ایشن (MCA)، اپنے ساتھی کھلاڑیوں، کوچز، آئی پی ایل (IPL) فرینچائزز، خاندان، دوستوں اور مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، "ان تمام کرکٹ فینز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہر اتار چڑھاؤ میں میرا ساتھ دیا۔"
انہوں نے مزید کہا، "آپ کو بتا دوں کہ اجنکیا کا مطلب ہے 'جسے ہرایا نہ جا سکے'، لیکن کرکٹ نے مجھے کئی بار ہارتے ہوئے دکھایا ہے۔ ایک کرکٹر کے طور پر، ہم کامیاب ہونے سے زیادہ بار ناکام ہوتے ہیں۔ میری ٹیم میچ ہاری ہے۔ میں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں میں کبھی نہیں ہارا اور وہ تھی آپ سب کے دل۔"
نیشنل سلیکٹرز کی نظروں سے دور
رہانے نے 2013 میں شروع ہونے والے اپنے کیریئر میں بھارت کے لیے کل 85 ٹیسٹ میچوں کی 144 اننگز کھیلیں، جس میں 38.46 کی اوسط اور 49.50 کے اسٹرائیک ریٹ سے 5,077 رنز بنائے، جس میں 12 سنچریاں اور 26 ففٹیاں شامل ہیں۔ تاہم، وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف 2023 کی ٹیسٹ سیریز کے بعد سے بھارت کے لیے نہیں کھیلے ہیں۔ رہانے نے کہا، "آج، مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے آگے بڑھنے اور انٹرنیشنل کرکٹ اور تمام فارمیٹس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کا صحیح وقت ہے۔"نیشنل سلیکٹرز کی نظروں سے دور ہونے کے باوجود، رہانے ڈومیسٹک سرکٹ میں متحرک رہے اور 2025-2024 کے سیزن تک ممبئی ٹیم کی قیادت کی۔
رہانے کے ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی
دوسری طرف، رہانے نے 90 ون ڈے (ODI) میچوں کی 87 اننگز میں حصہ لیا، جس میں 35.26 کی اوسط اور 78.63 کے اسٹرائیک ریٹ سے 3 سنچریوں اور 24 ففٹیوں کے ساتھ 2,962 رنز بنائے۔ ٹی ٹوئنٹی (T20I) میں انہوں نے 20 میچوں کی 20 اننگز کھیلیں، جس میں 20.83 کی اوسط اور 113.29 کے اسٹرائیک ریٹ سے ایک ففٹی کے ساتھ 375 رنز بنائے۔
رہانے کی کپتانی کے دور میں بھارت کی تاریخی جیت
رہانے کی کپتانی کے دور میں میلبورن میں یادگار واپسی اور گابا (Gabba) میں بھارت کی تاریخی جیت شامل ہے، جس نے 2020-21 کی بارڈر-گاوسکر ٹرافی کے دوران اس میدان پر آسٹریلیا کی طویل عرصے سے ناقابلِ شکست رہنے کی روایت کو ختم کر دیا، جسے ایشیائی جائنٹس (بھارت) نے 1-2 سے جیتا تھا۔ رہانے نے 2017 میں دھرم شالا میں آسٹریلیا کے خلاف ایک اہم ٹیسٹ میچ میں بھی جیت دلائی تھی اور 2018 میں ٹیم کو افغانستان کے خلاف فتح سے ہمکنار کیا تھا۔