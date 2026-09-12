جاپان جانے سے پہلے ایشین گیمز کی ٹیم سے باہر ہوئیں کوٹا کی ووشو کھلاڑی دیویانشی، فیڈریشن پر لگایا جانبداری کا الزام
انہوں نے ٹرائلز میں روشبینا کو ہرایا تھا، اسی لیے ان کا انتخاب ہوا تھا۔ اس کے باوجود روشبینا کو بھیجنا دھوکہ دہی ہے۔: دیویانشی
Published : September 12, 2026 at 12:00 PM IST
کوٹا، راجستھان: ریاست راجستھان میں واقع کوٹا کی بیٹی اور ووشو (Wushu) پلیئر دیویانشی چودھری کا ایشین گیمز کے لیے انتخاب ہونے کے بعد ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ جاپان جانے سے ٹھیک پہلے عین موقع پر ان کا نام ہٹا کر روشبینا کا نام شامل کر دیا گیا ہے۔ اس بات پر دیویانشی نے سخت احتجاج کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ فیڈریشن نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور جانبداری پر مبنی رویے کے باعث ان کا نام کاٹا گیا ہے۔ اس پورے معاملے میں دیویانشی کے والدین اور کوچ نے کوٹا میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر کھیل سے اس پورے معاملے میں مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔
دیویانشی نے خود ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایشین گیمز کے لیے پوری طرح تیار تھیں اور انہیں وزارتِ کھیل اور حکومتِ ہند کی طرف سے کٹ (Kit) بھی مل چکی تھی۔ پہلی بار ایشین گیمز میں جانے کا ان کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ ان کا نام جاپان جانے والی ٹیم میں شامل کر دیا گیا تھا۔ وہ پٹیالہ میں سائی (SAI) کیمپ میں 3 مہینے سے ٹریننگ لے رہی تھیں، لیکن اچانک ان کا نام کاٹ دیا گیا، جب کہ 8 ستمبر کو حکومتِ ہند کی جانب سے انہیں کٹ بھی فراہم کی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ اور ان کے والدین شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔
کئی بار ٹرائل میں ہرا چکی ہیں
دیویانشی کی والدہ ششی پربھا کوٹا پولیس میں کانسٹیبل ہیں اور ان کے والد سنیل کمار سونڈا آرمی سے ریٹائرڈ ہیں۔ دیویانشی کا الزام ہے کہ فیڈریشن نے منی پور میں ڈی ایس پی اور ایشین گیمز کی میڈلسٹ روشبینا کی وجہ سے ایسا کیا ہے، جب کہ وہ روشبینا کو کئی بار ٹرائلز میں ہرا چکی ہیں۔ دیویانشی کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں ہلکی پھلکی چوٹ آئی تھی اور انہوں نے اپنی رپورٹس کوچ کو دی تھیں۔ کوچ نے یہ رپورٹس ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے کہا تھا اور فیڈریشن کو بھی بھیجی تھیں۔ ان کا الزام ہے کہ یہ رپورٹ روشبینا کو بھیج دی گئی اور پھر ان کا نام کٹوا دیا گیا۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور یہ پوری طرح غلط ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر کھیل منسکھ مانڈویا سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔
سفارش لگانے والے کھلاڑی کو بھیجا جا رہا ہے
دیویانشی کا کہنا ہے کہ اس طرح سے کھلاڑی ٹوٹ جائیں گے۔ ابھی وہ 18 سال کی ہیں اور بنا کسی سفارش (جیک) کے صرف محنت اور لگن سے یہاں تک پہنچی ہیں۔ اپنا کھیل دکھایا اور اسی کے بل بوتے پر ایشین گیمز کی ٹیم میں شامل ہوئیں، جب کہ اب روشبینا کو لیا جا رہا ہے۔ دیویانشی نے کہا کہ انہیں بین الاقوامی سطح پر پہچان ملتی اور وہ میڈل بھی لے کر آتیں، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹیلنٹ کو ہٹا کر سفارش لگانے والے کھلاڑی کو بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے ٹرائل میں روشبینا کو ہرایا تھا، اسی لیے میرا انتخاب ہوا تھا۔ اس کے باوجود اسے بھیجنا دھوکہ دہی ہے۔
وزیر اعلیٰ کو مداخلت کرنی چاہیے
کوٹا میں دیویانشی کو ووشو سکھانے والے کوچ اشوک گوتم کا کہنا ہے کہ یہ سب آناً فاناً میں کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کیا گیا جب چھٹی تھی، اس لیے یہ لوگ عدالتی عمل (کورٹ) میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اب صرف عوامی نمائندوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان سے مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ راجستھان کی فیڈریشن کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے اور راجستھان حکومت کے وزیر کھیل کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کو بھی مداخلت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ راجستھان کی بیٹی کا سوال ہے۔ وہ میڈل لے کر آتیں تو ملک میں راجستھان کا نام بھی اونچا کرتیں۔
اگر ہٹانا ہی تھا تو دوسرے نمبر کی کھلاڑی کو بھیجنا چاہیے
انہوں نے کہا کہ ہم تمام کھلاڑی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اچانک سے روشبینا کو بھیجنے کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ روشبینا ٹرائل میں چوتھے نمبر پر آئی تھیں، اس کے علاوہ دیگر کئی مقابلوں میں وہ کھیلنے بھی نہیں گئیں کیونکہ ان کے گھٹنے میں چوٹ تھی۔ دیویانشی کو کندھے میں جو چوٹ بتائی گئی ہے، اس کے باوجود وہ کھیل سکتی ہیں۔ فزیو اور ڈاکٹر نے بھی دیویانشی کو کھیلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا نام کاٹا جا رہا ہے۔ روشبینا تو چوتھے نمبر پر آئی تھیں۔ اگر دیویانشی کو ہٹانا ہی تھا تو دوسرے نمبر کی کھلاڑی کو بھیجنا چاہیے تھا، لیکن اسے بھی نہیں بھیجا گیا اور وہ ٹریننگ کیمپ میں بھی نہیں تھیں۔