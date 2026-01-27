ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی جگہ لینے والی ٹیم نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا
T20 ورلڈ کپ 2026: اسکاٹ لینڈ نے 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔
Published : January 27, 2026 at 1:28 PM IST
ایڈنبرا: بنگلہ دیش کے 2026 کے T20 ورلڈ کپ سے باہر ہونے سے اسکاٹ لینڈ کو ٹورنامنٹ میں کھیلنے کا موقع ملا، کیونکہ وہ آئی سی سی کی درجہ بندی میں 14ویں نمبر پر ہے۔ ٹیم نے اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اپنے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، ٹیم کی قیادت رچی بیرنگٹن کر رہے ہیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ 2024 کے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کے 11 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔ مزید برآں، ٹیم نئے ہیڈ کوچ اوون ڈاکنز کی طرف سے پہلی سلیکشن ہے، جنہوں نے گزشتہ ماہ چارج سنبھالا تھا۔
ہیڈ کوچ اوون ڈاکنز نے کہا، "کرکٹ اسکاٹ لینڈ میں ہر ایک کے لیے یہ 48 گھنٹے بہت مصروف رہے، اور میں جانتا ہوں کہ اسٹیو، ٹرڈی لنڈبلڈ، اور تنظیم میں موجود ہر کوئی کھلاڑیوں اور معاون عملے کے لیے سب کچھ ترتیب دینے کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے جب سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم ورلڈ کپ میں شرکت کریں گے۔ ہم سب اس موقع پر بہت پرجوش ہیں اور ان کے کھلاڑیوں کو اس موقع پر محنت کرنے کا موقع ملا۔ حالیہ ہفتوں میں فٹنس کا نظام۔"
چار کھلاڑی پہلی بار ورلڈ کپ میں کھیلیں گے۔
افغانستان میں پیدا ہونے والے فاسٹ بولر زین اللہ احسان کو اسکاٹ لینڈ کی نمائندگی کے لیے کوالیفائی کرنے کے بعد پہلی بار اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے، جب کہ ٹام بروس (جو نیوزی لینڈ سے آئے تھے)، فنلے میک کریتھ اور اولیور ڈیوڈسن گزشتہ سال محدود اوورز کے اسکواڈ میں شامل ہونے کے بعد پہلی بار ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔
کرکٹ اسکاٹ لینڈ نے بھی ٹورنامنٹ کے لیے مختصر وقت رہ جانے کی وجہ سے دو سفری ذخائر اور تین غیر سفری ذخائر کا انتخاب کیا ہے، اور کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سفر اور وارم اپ میچوں کے حوالے سے تفصیلات کی تصدیق کر دی جائے گی۔
اسکاٹ لینڈ کا T20 ورلڈ کپ اسکواڈ
رچی بیرنگٹن (کپتان)، ٹام بروس، میتھیو کراس، بریڈلی کری، اولیور ڈیوڈسن، کرس گریوز، زین اللہ احسان، مائیکل جونز، مائیکل لیسک، فنلے میک کریتھ، برینڈن میک ملن، جارج منسی، صفیان شریف، مارک واٹ، بریڈلی وہیل۔
سفری ذخائر: جیسپر ڈیوڈسن، جیک جارویس
غیر سفری ذخائر: میکنزی جونز، کرس میک برائیڈ، چارلی ٹیئر
اسکاٹ لینڈ کا T20 ورلڈ کپ شیڈول:
اسکاٹ لینڈ کو گروپ سی میں رکھا گیا ہے۔ وہ اپنے پہلے تین گروپ میچ ویسٹ انڈیز، اٹلی اور انگلینڈ کے خلاف کولکتہ میں کھیلے گی، اس کے بعد نیپال ممبئی میں کھیلے گی۔ ہر گروپ سے ٹاپ دو ٹیمیں سپر ایٹ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ 2024 کے ایڈیشن میں، انگلینڈ کے خلاف اس کا میچ بارش کی وجہ سے ضائع ہونے اور آسٹریلیا سے ایک چھوٹی سی شکست کے بعد اسکاٹ لینڈ نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پر سپر 8 میں جگہ حاصل کرنے سے محروم رہا۔
چھ T20 ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں
اسکاٹ لینڈ نے پچھلے چھ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں حصہ لیا ہے، جن میں پچھلے چار ایڈیشن بھی شامل ہیں۔ اسکاٹ لینڈ اٹلی اور جرسی سے ہارنے کے بعد گزشتہ جولائی میں یورپی ریجنل کوالیفائر کے ذریعے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہا۔ لیکن ہفتے کے روز، انہیں بڑے ایونٹ میں تاخیر سے انٹری دی گئی جب بنگلہ دیش نے بھارت میں کھیلنے سے انکار کر دیا، اور آئی سی سی نے سری لنکا میں ان کے میچوں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ، جو دنیا میں 14 ویں نمبر پر ہے، کو پہلے ہی ٹورنامنٹ میں نہیں سب سے زیادہ رینک والی ٹیم کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔