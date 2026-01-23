سرفراز خان نے ایک اور دھماکہ خیز اننگز کھیلی، ڈبل سنچری اسکور، کیا ٹیم انڈیا میں ملے گی جگہ؟
سرفراز خان نے رنجی ٹرافی میں حیدرآباد کے خلاف 219 گیندوں پر 227 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔
Published : January 23, 2026 at 3:49 PM IST
حیدرآباد: ممبئی کے نوجوان بلے باز سرفراز خان ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار فارم میں ہیں۔ وہ تینوں فارمیٹس میں ٹریل کر رہے ہیں۔ انہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں رن مشین کہنا غلط نہیں ہوگا۔ سید مشتاق علی اور وجے ہزارے کے بعد سرفراز خان اب رنجی ٹرافی میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
سرفراز خان نے جمعہ (23 جنوری) کو راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں حیدرآباد کے خلاف رنجی ٹرافی ایلیٹ گروپ سی میچ میں ممبئی کے لیے 206 گیندوں پر شاندار ڈبل سنچری مکمل کی۔ یہ ان کے کیریئر کی پانچویں فرسٹ کلاس ڈبل سنچری تھی۔
🚨 SARFARAZ KHAN HAMMERED A DOUBLE HUNDRED FROM JUST 206 BALLS IN THE RANJI TROPHY. 🚨 pic.twitter.com/yfB4d5jY2r— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 23, 2026
سرفراز خان کے 5 ہزار فرسٹ کلاس رنز
سرفراز کی اننگز 219 گیندوں پر 227 رنز پر ختم ہوئی جس میں 19 چوکے اور نو چھکے شامل تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی تیز گیند باز اور حیدرآباد کے کپتان محمد سراج کے خلاف صرف 39 گیندوں پر 45 رنز بنائے۔
سرفراز خان کی ڈبل سنچری اور کپتان سدھیش لاڈ کی سنچری (104) نے ممبئی کو 560 رنز تک پہنچانے میں مدد کی۔ ان کی اننگز نے میچ کو پوری طرح ممبئی کے حق میں کر دیا۔ اس کے ساتھ سرفراز خان نے فرسٹ کلاس کے 5 ہزار رنز بھی مکمل کر لیے۔
ڈومیسٹک کرکٹ میں سرفراز خان
سرفراز خان نے حال ہی میں وجے ہزارے ٹرافی میں پنجاب کے خلاف 15 گیندوں پر ریکارڈ نصف سنچری بنائی جو لسٹ اے کرکٹ میں کسی بھی ہندوستانی بلے باز کی تیز ترین نصف سنچری ہے۔ سرفراز خان اس ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں ممبئی کے ٹاپ اسکورر تھے، جنہوں نے 190.56 کے اسٹرائیک ریٹ سے 303 رنز بنائے۔ اس سے پہلے وہ سید مشتاق علی ٹرافی میں ممبئی کے دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے، انہوں نے سات میچوں میں 65.80 کی اوسط اور 203.80 کے اسٹرائیک ریٹ سے 329 رنز بنائے۔
See the lion roar! 🦁🔥— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 23, 2026
See the lion soar! 🦁🔥
Sarfaraz, we need more! 🥳🙌#WhistlePodu #RanjiTrophy pic.twitter.com/5Nm5shWFGu
سرفراز خان بھارتی ٹیسٹ ٹیم سے باہر
سرفراز خان اس وقت ہندوستانی ٹیسٹ ٹیم سے باہر ہیں اور ہندوستان کے لیے آخری بار نومبر 2024 میں ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلے تھے۔ تاہم ڈومیسٹک کرکٹ میں ان کی مسلسل کارکردگی ان کے قومی ٹیم میں واپسی کے معاملے کو مضبوط بنا رہی ہے۔
سرفراز خان آئی پی ایل 2026 میں
مزید برآں، پچھلے سال آئی پی ایل میں فروخت نہ ہونے کے بعد، سرفراز خان اس سال پانچ بار کے چیمپئن چنئی سپر کنگز (سی ایس کے) کے لیے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ سی ایس کے نے انھیں آئی پی ایل 2026 منی نیلامی میں 75 لاکھ کی بنیادی قیمت میں سائن کیا تھا۔