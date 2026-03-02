سنجو سیمسن کی شاندار اننگز، بھارت ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر سیمی فائنل میں ہوا داخل
سنجو سیمسن کی شاندار اننگز، بھارت ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر سیمی فائنل میں ہوا داخل
Published : March 2, 2026 at 11:49 AM IST
ایڈن گارڈن، کولکاتا: ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے ایک اہم سپر 8 میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان ٹی 20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں چھٹی بار سیمی فائنل میں پہنچا۔ کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز بنائے۔ جواب میں بھارت نے سنجو سیمسن کی شاندار 97 رنز کی اننگز کی بدولت 19.2 اوورز میں صرف 5 وکٹوں کے نقصان پر ہدف آسانی سے حاصل کر لیا۔
ہندوستان کی جیت کے ساتھ ہی ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے چار سیمی فائنلسٹ سامنے آ گئے ہیں۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ نے سپر 8 کے گروپ 2 سے کوالیفائی کر لیا ہے جبکہ گروپ 1 سے جنوبی افریقہ اور بھارت نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان 4 مارچ کو ایڈن گارڈنز میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 5 مارچ کو ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
سنجو سیمسن کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا
سنجو سیمسن کی شاندار اننگز نے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا۔ سنجو نے نہ صرف 50 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 97 رن کی شاندار اننگز کھیلی بلکہ میچ کو قائل کرتے ہوئے ختم بھی کیا، جو کہ بڑے میچ کے اسٹار ویرات کوہلی کا ایک کارنامہ ہے۔
بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی
بھارت نے سنجو سیمسن کے ناقابل شکست 97 رنز کی بدولت 19.2 اوور میں 196 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے جنوبی افریقہ کے ساتھ مل کر سپر 8 کے گروپ 1 سے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی جہاں اس کا مقابلہ 5 مارچ کو ممبئی میں انگلینڈ سے ہوگا۔ سنجو نے 50 گیندوں پر 97 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جس میں 12 چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔
ہندوستان نے اپنی پانچویں وکٹ 179 کے اسکور پر گنوائی۔ ہاردک 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سیمسن نے اکیلے ہی ٹیم کو 87 کے اسکور سے فتح دلائی۔
ہندوستان نے اپنا چوتھا وکٹ 141 پر گنوایا۔ تلک نے 27 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ ہاردک ان کی جگہ بلے بازی کے لیے آئے، جب کہ سیمسن 70 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے۔
196 کے ہدف کے جواب میں بھارت نے 13 اوورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنائے۔ سنجو 68 اور تلک 15 رنز پر کھیل رہے تھے۔ اس سے قبل ابھیشیک اور کشن 10-10 رنز بنا کر سستے میں آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد کپتان سوریا 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔