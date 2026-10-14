ایشیائی پیرا گیمز میں بھارت کی نمائندگی کریں گی لوہردگا کی سنجنا کماری، جاپان روانہ
ملک کی نمائندگی کرنے جا رہی سنجنا کماری کو اب تک مرکزی حکومت یا جھارکھنڈ حکومت کی طرف سے کوئی مالی امداد نہیں ملی ہے۔
Published : October 14, 2026 at 10:14 AM IST
لوہردگا، جھارکھنڈ: ریاست جھارکھنڈ کے لیے ایک تاریخی اور فخر کا لمحہ اس وقت سامنے آیا جب لوہردگا ضلع کی باصلاحیت پیرا بیڈمنٹن کھلاڑی سنجنا کماری کو ایشیائی پیرا گیمز 2026 میں بھارت کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا۔ 18 سے 24 اکتوبر 2026 تک جاپان کے صوبے آئیچی اور ناگویا شہر میں منعقد ہونے والے اس باوقار بین الاقوامی اسپورٹس ایونٹ میں سنجنا کماری ہندوستانی اسکواڈ کے ہمراہ اپنی شاندار صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے تیار ہیں۔ اس عالمی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے وہ منگل کے روز جاپان روانہ ہو گئی ہیں، جس کی تصدیق ان کے والد رتن کمار نے فخر کے ساتھ کی ہے۔
جھارکھنڈ کی ایک چھوٹے سے ضلع سے نکل کر اتنے بڑے بین الاقوامی اسٹیج تک کا سفر طے کرنا نہ صرف سنجنا کے خاندان بلکہ پوری ریاست کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جھارکھنڈ سے بیڈمنٹن کے شعبے میں ان کا یہ انتخاب کھیل کود کی دنیا میں ریاست کے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ اور متبادل کھیلوں (Para Sports) کی ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ کھیل سے وابستہ حلقوں، مقامی انتظامیہ اور عوام نے سنجنا کماری کی جاپان روانگی پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ ملک کے لیے میڈل جیت کر وطن لوٹیں گی اور جھارکھنڈ کا نام روشن کریں گی۔
عالمی رینکنگ میں 13ویں نمبر پر ہیں سنجنا
لوہردگا کے شانتی نگر، ڈھوڈھا ٹولی کے رہائشی رتن کمار کی صاحبزادی سنجنا کماری اس وقت عالمی رینکنگ میں 13ویں مقام پر ہیں۔ وہ SL-3 کیٹیگری کے سنگلز (یکال) ایونٹ میں بھارت کی طرف سے مقابلہ کریں گی۔ سنجنا گزشتہ پانچ سالوں سے لکھنؤ بیڈمنٹن ٹریننگ سینٹر میں نامور کوچ گورو کھنہ کی نگرانی میں سخت مشق کر رہی ہیں۔ وہ بین الاقوامی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے ہدف کے ساتھ مسلسل اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ سنجنا اس سے پہلے بھی کئی انٹرنیشنل مقابلوں میں میڈلز (تمغے) جیت چکی ہیں اور مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ تاہم، ابھی تک انہیں کسی قسم کی سرکاری امداد حاصل نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی راہ میں کئی بار مالی مشکلات بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔
سرکاری مدد نہ ملنے کا افسوس
سنجنا کے والد رتن کمار کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مقابلے میں ملک کی نمائندگی کرنے جا رہی ان کی بیٹی کو اب تک مرکزی حکومت یا جھارکھنڈ حکومت کی طرف سے کوئی مالی امداد نہیں ملی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایشیائی پیرا گیمز جیسے بڑے اسٹیج کے لیے منتخب ہونا کسی بھی کھلاڑی کی محنت، ٹیلنٹ اور لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ انہیں معاشی تعاون بھی ملنا چاہیے، تاکہ وہ وسائل کی کمی کے بغیر اپنے کھیل پر پوری توجہ مرکوز کر سکیں۔
پیرا کھلاڑیوں کو مالی مدد فراہم کرنے کی ضرورت
سنجنا کی یہ کامیابی لوہردگا اور پورے جھارکھنڈ کے لیے باعثِ مسرت ہے۔ ان کے والد نے حکومت سے پیرا کھلاڑیوں کو مالی مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اب پوری ریاست کو امید ہے کہ سنجنا جاپان میں شاندار کارکردگی دکھا کر ملک اور جھارکھنڈ کا نام روشن کریں گی۔