سمیر رضوی نے کھیلی 90 رنز کی طوفانی اننگز ، ڈی سی کی مسلسل دوسری فتح، جانئے کون ہیں سمیر رضوی؟
سمیر رضوی کی 90 رنز کی شاندار اننگز کی بدولت دہلی کیپٹلز نے ممبئی انڈینز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔
Published : April 4, 2026 at 9:15 PM IST
نئی دہلی: دہلی کیپٹلز نے ممبئی انڈینز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ممبئی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 162 رنز بنائے۔ جواب میں دہلی نے سمیر رضوی کے 90 رنز کی بدولت 19ویں اوور میں ہدف کا تعاقب کیا۔ آئی پی ایل 2026 میں دہلی کی یہ مسلسل دوسری جیت ہے۔
سمیر رضوی نے طوفان کھڑا کر دیا
163 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے دہلی کیپٹلس کی شروعات خراب رہی، اوپنرز کے ایل راہل صرف ایک رن بنا سکے اور نتیش رانا اپنا کھاتہ کھولنے میں ناکام رہے۔
تاہم، سمیر رضوی مختلف موڈ میں تھے۔ انہوں نے 31 گیندوں میں اپنی ففٹی مکمل کی۔ نصف سنچری مکمل کرنے کے بعد سمیر رضوی نے اپنے طوفانی انداز میں جھولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 51 گیندوں میں سات چوکے اور سات چھکے لگا کر 90 رنز بنائے۔ رضوی نے اب صرف دو میچوں میں 160 رنز بنائے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے لکھنؤ سپر جائنٹس کے خلاف طوفانی نصف سنچری بنائی تھی۔ رضوی نے پاتھم نسانکا کے ساتھ 66 رنز اور ڈیوڈ ملر کے ساتھ 78 رنز کی شراکت داری کی۔
ممبئی انڈینز کے باقاعدہ کپتان ہاردک پانڈیا بیماری کی وجہ سے اس میچ میں نہیں کھیل رہے تھے۔ ان کی جگہ سوریہ کمار یادیو نے کپتانی کی اور دباؤ میں 51 رنز کی نصف سنچری اسکور کی۔ روہت شرما نے بھی 35 رنز کا حصہ ڈالا لیکن سمیر رضوی کی 90 رنز کی یادگار اننگز نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔
اکشر پٹیل کی کپتانی میں دہلی کیپٹلس نے اپنی آئی پی ایل 2026 مہم کی شاندار شروعات کی ہے۔انہوں نے پہلے میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ اب انہوں نے ممبئی انڈینز کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیزن کی اپنی مسلسل دوسری جیت درج کی ہے۔
کون ہیں سمیر رضوی؟
میرٹھ، اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے سمیر رضوی نے آئی پی ایل 2024 کی نیلامی میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ دائیں ہاتھ کے اس بلے باز کو چنئی سپر کنگز نے 8.40 کروڑ روپے (8.40 کروڑ روپے) میں خریدا۔ نیلامی سے پہلے شاید ہی کوئی ان کو جانتا ہو لیکن اس کھلاڑی نے نیلامی میں کروڑ پتی بن کر سنسنی پیدا کر دی۔ تاہم چنئی نے ان کو صرف ایک سال بعد رہا کر دیا۔ اس کے بعد وہ 2025 میں دہلی چلے گئے اور اس سیزن میں بھی دہلی کے لیے کھیل رہے ہیں۔
سمیر نے نہ صرف اتر پردیش بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی منعقدہ متعدد ٹورنامنٹس اور ٹرافیوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے ہر جگہ اپنی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔