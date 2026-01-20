سائنا نہوال کی ریٹائرمنٹ کی تصدیق، گذشتہ دو برسوں سے کھیل سے دور
سائنا نہوال نے اپنا آخری مسابقتی میچ سال 2023 میں سنگاپور اوپن میں کھیلا تھا۔
Published : January 20, 2026 at 10:40 AM IST
اولمپک میں تمغہ جیتنے والی پہلی بھارتی شٹلر سائنا نہوال نے آخر کار اپنی ریٹائرمنٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ گذشتہ دو برسوں سے اس کھیل سے دور رہنے کے باوجود سائنا نے کبھی بھی بیڈمنٹن سے ریٹائرمنٹ کا باضابطہ اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اب انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا جسم اب اس کھیل کے جسمانی تقاضوں کو مزید پورا نہیں کرسکتا۔
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے رپورٹ کیا کہ سابق ورلڈ نمبر 1 سائنا نہوال نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ "میں نے دو سال پہلے کھیلنا چھوڑ دیا تھا، مجھے سچ میں لگا کہ میں نے اپنی شرائط پر کھیل میں انٹری کی تھی اور اپنی شرطوں پر اسے چھوڑا، اس لیے اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ اب اور کھیلنے کے لیے فٹ نہیں ہیں تو بس اتنا ہی، یہی ٹھیک ہے۔
سائنا نے یہ بھی وضاحت کی کہ گھٹنے کی چوٹ کی وجہ سے وہ طویل وقت تک سخت ٹریننگ نہیں کر پا رہی تھیں، اور مجھے نہیں لگا کہ میرے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا اتنا بڑا معاملہ ہے۔ " مجھے بس لگا کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے کیونکہ میں زیادہ مشکل نہیں کھیل سکتی تھی، میرا گھٹنا پہلے کی طرح زور نہیں لگا پا رہا تھا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "آپ دنیا میں سب سے اچھا بننے کے لیے روزانہ آٹھ سے نو گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں، لیکن اب میرا گھٹنا ایک یا دو گھنٹے کے اندر ہی جواب دے رہا تھا، اس میں سوجن آ جاتی تھی، اس کے بعد زور لگانا بہت مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا، میں اب اور زور نہیں لگا سکتی۔"
سائنا نہوال کی کامیابیاں
سائنا اولمپک میڈل جیتنے والی پہلی بھارتی شٹلر ہیں۔ انہوں نے سال 2012 میں لندن میں خواتین کے سنگلز میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ وہ دنیا میں نمبر ون رینک پر بھی رہیں اور سال 2010 اور 2018 میں نئی دہلی اور گولڈ کوسٹ میں ہوئے کامن ویلتھ گیمز میں سونے کا تمغہ جیتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سال 2017 میں ورلڈ چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیتا۔
