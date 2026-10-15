پاکستان نے سری لنکا سے ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتی، صاحبزادہ فرحان نے ٹی ٹوئنٹی سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ابھیشیک شرما کا ریکارڈ توڑ دیا
پاکستان کے کپتان صاحبزادہ فرحان نے تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں سب سے زیادہ رنز کا نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔
By ANI
Published : October 15, 2026 at 10:31 AM IST
راولپنڈی، [پاکستان]: پاکستان کے کپتان صاحبزادہ فرحان نے تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں سب سے زیادہ رنز کا نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے۔ سری لنکا کے خلاف آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صاحبزادہ فرحان نے سیریز میں مجموعی طور پر 238 رنز بنا کر آئی سی سی (ICC) کی تاریخ میں اپنا نام درج کروا لیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی کرکٹ کونسل (ICC) کے مطابق، پاکستانی کپتان صاحبزادہ فرحان نے دو فل ممبر (Full Member) ممالک کے درمیان کھیلی جانے والی تین میچوں کی دوطرفہ مردوں کی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ انہوں نے سیریز کے آخری میچ میں بھی شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے مسلسل تیسری نصف سنچری (47 گیندوں پر 76 رنز) اسکور کی، جس کی بدولت سیریز میں ان کے کل رنز کی تعداد 238 تک پہنچ گئی۔ صاحبزادہ فرحان نے بھارت کے ابھیشیک شرما کا ریکارڈ توڑا، جنہوں نے اسی سال افغانستان کے خلاف سیریز میں 229 رنز بنائے تھے۔
Pakistan skipper Sahibzada Farhan was unstoppable with the bat and led his side to a 2-1 series win over Sri Lanka 👏 More ➡️ https://t.co/GMfkvXE2BQ https://t.co/A8wbiv12qZ— ICC (@ICC) October 14, 2026
3 میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑیوں کی فہرست
پوزیشن کھلاڑی کا نام (Player) ملک (Team) سیریز میں کل رنز (Total Runs) کس کے خلاف اور کب (Opponent & Year)
|نمبر شمار
|کھلاڑی کا نام
|ملک
|رنز
|بمقابلہ
|مخالف ملک
|سال
|1
|صاحبزادہ فرحان
|پاکستان
|238
|بنام
|سری لنکا
|2026
|2
|ابھیشیک شرما
|بھارت
|229
|بنام
|افغانستان
|2026
|3
|کولن منرو
|نیوزی لینڈ
|223
|بنام
|ویسٹ انڈیز
|24-2023
|4
|ڈیوڈ وارنر
|آسٹریلیا
|217
|بنام
|سری لنکا
|2019
|5
|حضرت اللہ زازئی
|افغانستان
|204
|بنام
|آئرلینڈ
|2019
آخری ٹی ٹوئنٹی میچ کا حال اور سری لنکا کی فتح
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے۔ جواب میں سری لنکا نے کوشل مینڈس کی طوفانی اننگز (47 گیندوں پر 87 رنز) کی بدولت یہ ہدف صرف 2 وکٹیں کھو کر 17 گیندیں پہلے ہی آسانی سے حاصل کر لیا۔ کوشل مینڈس کو ان کی شاندار میچ وننگ اننگز پر 'پلیئر آف دی میچ' قرار دیا گیا۔
Pakistan sealed the honours 2-1 after an engaging T20I series against Sri Lanka 🏆 Read more 👉 https://t.co/EmeHg0ASX8… https://t.co/AQwgCO7Etg— ICC (@ICC) October 14, 2026
پاکستان نے 2-1 سے سیریز اپنے نام کی
شکست کے باوجود پاکستان نے 2-1 سے سیریز اپنے نام کی۔ آخری میچ میں شکست کے باوجود سیریز کے مجموعی نتیجے پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ میزبان پاکستان نے پہلے دو میچوں میں یکطرفہ فتوحات حاصل کر کے سیریز پہلے ہی اپنے نام کر لی تھی۔
- • پہلا ٹی ٹوئنٹی (9 اکتوبر): پاکستان 4 وکٹوں سے جیتا۔
- • دوسرا ٹی ٹوئنٹی (11 اکتوبر): پاکستان 82 رنز سے جیتا۔
- • تیسرا ٹی ٹوئنٹی (13 اکتوبر): سری لنکا 8 وکٹوں سے جیتا۔
میچ کے بعد کپتانوں کے بیانات
پاکستانی کپتان صاحبزادہ فرحان کا کہنا تھا:
"جس طرح ہم نے پہلے دو میچوں میں بہترین ہدف سیٹ کیا تھا، آج بھی ہمارا وہی پلان تھا، لیکن یہ کرکٹ ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں اپنی کارکردگی میں تسلسل برقرار رکھوں۔ جب میں اچھا کھیلتا ہوں، تو اگلے میچ میں مزید بہتر کرنے کے لیے فوکس کرتا ہوں، کیونکہ کرکٹ میں آپ ہمیشہ فارم میں نہیں رہتے، اس لیے میں اس اچھے وقت کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں"۔
سری لنکن کپتان کوشل مینڈس نے اپنی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا:
"آج ہم نے مڈل اوورز میں بہت اچھی بولنگ کی۔ ہماری فیلڈنگ بھی پہلے سے بہتر تھی اور بیٹنگ تو شاندار رہی۔ پاور پلے کے بعد کامندو مینڈس نے بہترین بلے بازی کی اور اپنا نیچرل گیم کھیلا اور میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ ہم نے کھیل کے تینوں شعبوں (بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ) میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا"۔