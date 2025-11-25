فرحان ایک ہی سال میں سو سے زائد ٹی ٹوئنٹی چھکے لگانے والے پاکستان کے سکسر کنگ بن گئے
ایک کیلنڈر سال میں سب سے زیادہ T20 چھکے: ایک کیلنڈر سال میں 100 T20 چھکے لگانے والے بلے بازوں میں فرحان شامل ہوگئے ہیں۔
Published : November 25, 2025 at 9:41 AM IST
حیدرآباد: پاکستان کے ابھرتے ہوئے اسٹار صاحبزادہ فرحان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تاریخ رقم کردی۔ اب وہ ایک کیلنڈر ایئر میں 100 سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی چھکے لگانے والے پہلے پاکستانی اور دنیا کے پانچویں بلے باز بن گئے ہیں۔ فرحان نے یہ کارنامہ سری لنکا کے خلاف سہ ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے میچ کے دوران انجام دیا۔ انہوں نے 177 کے اسٹرائیک ریٹ سے 45 گیندوں پر ناقابل شکست 80 رنز بنائے جس میں چھ چوکے اور پانچ چھکے شامل تھے۔
اس کے ساتھ ہی اس سال کرکٹ کے مختصر ترین فارمیٹ میں ان کے چھکوں کی کل تعداد 102 ہو گئی، وہ ایک کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے پہلے پاکستانی بلے باز بن گئے۔ ان سے زیادہ چھکے صرف آسٹریا کے کرنبیر سنگھ (122) اور ویسٹ انڈیز کے نکولس پورن (103) کے پاس ہیں۔
Sahibzada Farhan's unbeaten knock sealed an emphatic Pakistan win in Rawalpindi 👏#PAKvSL 📝: https://t.co/jsaK7fbMC6 pic.twitter.com/lHlHfweFR2— ICC (@ICC) November 23, 2025
|وہ بلے باز جنہوں نے ایک سال میں 100 سے زیادہ T20 چھکے لگائے
- کرس گیل نے پہلی بار یہ کارنامہ 2011 میں انجام دیا تھا، گیل نے یہ کارنامہ 6 مرتبہ انجام دیا، 2015 میں انہوں نے 135 چھکے لگائے۔
- ویسٹ انڈیز کے نکولس پورن نے بھی دو بار ایسا کیا۔ انہوں نے 2024 میں 170 چھکے اور 2025 میں 103 چھکے لگائے۔
- اب پاکستان کے صاحبزادہ فرحان ایک کیلنڈر ایئر میں 100 سے زیادہ چھکے لگانے والے پانچویں کھلاڑی بن گئے ہیں۔
- آسٹریا کے بلے باز کرنبیر سنگھ نے اس سال 122 چھکے لگائے ہیں۔
- جنوبی افریقہ کے ہینرک کلاسن نے 2024 میں 105 چھکے لگائے۔
Pakistan notch up a comprehensive win against Sri Lanka in the T20I tri-series 👌#PAKvSL 📝: https://t.co/jsaK7fbMC6 pic.twitter.com/IxLLSRPgCx— ICC (@ICC) November 22, 2025
پاکستان کی 7 وکٹوں سے جیت
22 نومبر بروز ہفتہ، فرحان کی شاندار اننگز کی بدولت پاکستان نے سری لنکا کو 27 گیندیں باقی رہ کر سات وکٹوں سے شکست دی۔ سہ فریقی سیریز میں پاکستان تین میچوں میں تین جیت کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست ہے جب کہ سری لنکا دونوں میچ ہارنے کے بعد سب سے نیچے ہے۔ زمبابوے ایک جیت اور ایک ہار کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔
You always talk about Virat Kohli short against Haris Rouf in Melbourne Australia.— Adnan Abbasi (@Adnanabbasi022) November 22, 2025
We talk about this Sahibzada Farhan's short,
Just watched, & watched again.
Farhan is more than big player from Virat Kohli in T20I.@daniel86cricketpic.twitter.com/HKH3vTbB23
فرحان کا ایک اور کارنامہ
فرحان نے اس سال T20I میں سب سے زیادہ پچاس سے زیادہ اسکور کے لیے کرنبیر اور پورن کی برابری بھی کر لی ہے۔ تینوں بلے بازوں نے 15 بار یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ صاحبزادہ نے چار سنچریاں اور 11 نصف سنچریاں، کرنبیر کی دو سنچریاں اور 13 نصف سنچریاں ہیں، جب کہ پورن نے ایک سنچری اور 14 نصف سنچریاں بنائیں۔
صاحبزادہ کا ناقابل شکست 80 رنز سری لنکا کے خلاف ایک T20I میں پاکستان کا سب سے بڑا انفرادی اسکور بھی ہے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ شعیب ملک کے پاس تھا جنہوں نے 2007 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف 57 رنز بنائے تھے۔
پاکستان بمقابلہ سری لنکا سہ فریقی سیریز
میچ کے حوالے سے، سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، پورے 20 اوورز کے بعد 7/128 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے محمد نواز (3/16) بہترین بولر رہے۔ اس کے بعد فرحان کے ناقابل شکست 80 رنز کی بدولت پاکستان نے 27 گیندیں باقی رہ کر سات وکٹوں سے فتح حاصل کی۔ نواز کو ان کی سخت گیند بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔