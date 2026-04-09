سچن تنڈولکر کے خاندان نے اچانکمَار ٹائیگر ریزرو کے بامنی گاؤں کا دورہ کیا، بیگا خاندان سے کی ملاقات
سچن تنڈولکر کی اہلیہ ڈاکٹر انجلی تنڈولکر اور بیٹی سارہ تنڈولکر نے بھی گنیاری پبلک سب ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا۔
Published : April 9, 2026 at 4:27 PM IST
بلاس پور، چھتیس گڑھ: لیجنڈری کرکٹر سچن تنڈولکر کی اہلیہ ڈاکٹر انجلی تنڈولکر اور ان کی بیٹی سارہ تنڈولکر آج ایک دورے پر بلاسپور پہنچے۔ سچن کے اہل خانہ نے اچانکمَار ٹائیگر ریزرو سے ملحقہ باہنی گاؤں کا دورہ کیا۔ سچن کی بیٹی سارہ تنڈولکر اور بیوی ڈاکٹر انجلی تنڈولکر نے باہنی گاؤں میں ایک قبائلی بیگا خاندان سے ملاقات کی۔ انہوں نے بیگا خاندان کے ساتھ طویل عرصے تک مختلف موضوعات پر بات کی اور اپنے خاندان کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں۔
اچانکمَار ٹائیگر ریزرو سے متصل بامنی گاؤں میں بیگا خاندان سے ملاقات کے بعد سارہ تندولکر اور ڈاکٹر انجلی تنڈولکر نے گنیاری پبلک سب ہیلتھ سنٹر میں فلاحی مرکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے باہنی گاؤں میں پھلواری سنٹر کا بھی دورہ کیا۔ سارہ تنڈولکر اور ڈاکٹر انجلی تنڈولکر نے پھلواری سنٹر میں موجود لوگوں سے قبائلی بچوں کی تعلیم، صحت اور غذائیت کے بارے میں تبادلۂ خیال کیا۔
جیسے ہی علاقے میں یہ خبر پھیلی کہ سچن تنڈولکر کی اہلیہ ڈاکٹر انجلی تنڈولکر اور ان کی بیٹی سارہ تنڈولکر بمہنی گاؤں پہنچ رہے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد انہیں دیکھنے اور ملنے پہنچ گئی۔ تنڈولکر خاندان کے دورے کے پیش نظر سکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔