ETV Bharat / sports

سچن تنڈولکر کے خاندان نے اچانکمَار ٹائیگر ریزرو کے بامنی گاؤں کا دورہ کیا، بیگا خاندان سے کی ملاقات

سچن تنڈولکر کی اہلیہ ڈاکٹر انجلی تنڈولکر اور بیٹی سارہ تنڈولکر نے بھی گنیاری پبلک سب ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا۔

sachin tendulkar family visited bamhani village in achanakmar tiger reserve and met baiga family Urdu News
سچن تنڈولکر کا خاندان چھتیس گڑھ پہنچ گیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 9, 2026 at 4:27 PM IST

بلاس پور، چھتیس گڑھ: لیجنڈری کرکٹر سچن تنڈولکر کی اہلیہ ڈاکٹر انجلی تنڈولکر اور ان کی بیٹی سارہ تنڈولکر آج ایک دورے پر بلاسپور پہنچے۔ سچن کے اہل خانہ نے اچانکمَار ٹائیگر ریزرو سے ملحقہ باہنی گاؤں کا دورہ کیا۔ سچن کی بیٹی سارہ تنڈولکر اور بیوی ڈاکٹر انجلی تنڈولکر نے باہنی گاؤں میں ایک قبائلی بیگا خاندان سے ملاقات کی۔ انہوں نے بیگا خاندان کے ساتھ طویل عرصے تک مختلف موضوعات پر بات کی اور اپنے خاندان کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں۔

اچانکمار ٹائیگر ریزرو سے متصل بامنی گاؤں کا دورہ کیا (ETV Bharat)
سچن تنڈولکر کی لڑکی ایک بچے کو اٹھئے ہوئے (ETV Bharat)

سچن تنڈولکر کے اہل خانہ نے اچانکمَار ٹائیگر ریزرو کا دورہ کیا

اچانکمَار ٹائیگر ریزرو سے متصل بامنی گاؤں میں بیگا خاندان سے ملاقات کے بعد سارہ تندولکر اور ڈاکٹر انجلی تنڈولکر نے گنیاری پبلک سب ہیلتھ سنٹر میں فلاحی مرکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے باہنی گاؤں میں پھلواری سنٹر کا بھی دورہ کیا۔ سارہ تنڈولکر اور ڈاکٹر انجلی تنڈولکر نے پھلواری سنٹر میں موجود لوگوں سے قبائلی بچوں کی تعلیم، صحت اور غذائیت کے بارے میں تبادلۂ خیال کیا۔

بیگا خاندان سے سچن تنڈولکر کے خاندان کی ملاقات (ETV Bharat)
سچن تنڈولکر کا خاندان چھتیس گڑھ پہنچ گیا (ETV Bharat)

اچانکمَار ٹائیگر ریزرو سے متصل بامنی گاؤں کا دورہ کیا

جیسے ہی علاقے میں یہ خبر پھیلی کہ سچن تنڈولکر کی اہلیہ ڈاکٹر انجلی تنڈولکر اور ان کی بیٹی سارہ تنڈولکر بمہنی گاؤں پہنچ رہے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد انہیں دیکھنے اور ملنے پہنچ گئی۔ تنڈولکر خاندان کے دورے کے پیش نظر سکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔

