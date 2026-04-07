ویبھو سوریاونشی آج اپنے مشکل ترین امتحان کا سامنا کریں گے، بمراہ اور بولٹ کا پہلی بار ایک ساتھ ہوگا سامنا

آئی پی ایل 2026 میں آج ممبئی انڈینز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ جانیے ہیڈ ٹو ہیڈ کے ریکارڈ میں کس کا ہاتھ ہے۔

rr vs mi ipl 2026 today match preview head to head jasprit bumrah vs vaibhav sooryavanshi Urdu News
جسپریت بمراہ بمقابلہ ویبھو سوریاونشی (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 7, 2026 at 10:43 AM IST

حیدرآباد: 2008 کی چیمپئن راجستھان رائلز (RR) آج (7 اپریل) کو انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 13ویں میچ میں پانچ بار کی چیمپئن ممبئی انڈینز (MI) کا سامنا کرے گی۔ میچ شام ساڑھے سات بجے گوہاٹی کے برسپارا کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔

راجستھان نے اس سیزن میں اپنی مہم کا آغاز مضبوط طریقے پر کیا، وہ اپنے پہلے دو میچ جیت کر پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے نمبر پر ہے۔ انہوں نے چنئی سپر کنگز کے خلاف شاندار فتح کے ساتھ شروعات کی اور بعد میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کے خلاف قریب قریب چھ رنز سے جیت حاصل کی۔

دریں اثنا، ممبئی انڈینس نے اپنے پہلے میچ میں کے کے آر (KKR) کو شکست دے کر ایک مضبوط آغاز کیا، لیکن اپنے دوسرے میچ میں دہلی کیپٹلس سے ہار گئی، جس سے وہ پوائنٹس ٹیبل میں چھٹے نمبر پر رہ گئی۔

جسپریت بمراہ بمقابلہ ویبھو سوریاونشی

آج کے میچ میں سب کی نظریں ہندوستان کے اسٹار فاسٹ بولر جسپریت بمراہ اور ابھرتے ہوئے نوجوان بلے باز ویبھو سوریاونشی پر ہوں گی۔ یہ پہلا موقع ہو گا جب دونوں کھلاڑی آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ ویبھو کے لیے ایک سخت امتحان بھی پیش کرے گا۔ اگر ویبھو یہ امتحان پاس کر لیتے ہیں تو ٹیم انڈیا کے لیے ان کے دروازے تقریباً کھل جائیں گے۔

آئی پی ایل 2026: راجستھان رائلز

راجستھان رائلز کے پاس ایک مضبوط بیٹنگ لائن اپ ہے، جس میں ویبھو سوریاونشی اور یشسوی جیسوال کی جارحانہ اوپننگ جوڑی نمایاں ہے۔ کپتان ریان پراگ اور دھرو جریل مڈل آرڈر میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ جوفرا آرچر اور ناندرے برگر کی قیادت میں ان کے تیز گیند بازوں نے بھی نئی گیند کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مجموعی طور پر راجستھان کی ٹیم متوازن ہے۔ اس کے کھلاڑی کسی بھی ٹیم کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تاہم، پچھلا سیزن ان کے لیے اتنا اچھا نہیں تھا، ٹیم 9ویں نمبر پر رہی۔

آئی پی ایل 2026: ممبئی انڈینز

ممبئی کی ٹیم بھی اس سیزن میں مضبوط نظر آرہی ہے۔ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے کئی کھلاڑی واپس آئے ہیں۔ بیٹنگ لائن اپ میں روہت شرما، سوریہ کمار یادو، تلک ورما، ریان رکیلٹن، ہاردک پانڈیا اور نمن دھیر شامل ہیں، جب کہ بولنگ لائن اپ میں جسپریت بمراہ، ٹرینٹ بولٹ، شردول ٹھاکر، مچل سینٹنر اور اللہ غضنفر جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ کپتان ہاردک پانڈیا کی بیماری کی وجہ سے آخری میچ نہ کھیلنے کے بعد پلیئنگ الیون میں واپسی متوقع ہے۔

کاغذ پر، دونوں ٹیمیں یکساں طور پر مماثل دکھائی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے گوہاٹی میں ایک دلچسپ مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ جہاں راجستھان کا مقصد اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنا اور ابتدائی دعویدار کے طور پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے، وہیں ممبئی دوبارہ منظم ہونے اور اپنی مہم کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے بے چین ہوگا۔

RR بمقابلہ MI ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ

لیگ میں ممبئی کی تاریخی کامیابی کے باوجود، ان کی راجستھان رائلز پر زیادہ برتری نہیں ہے۔ دونوں ٹیموں نے اب تک 31 میچ کھیلے ہیں جن میں ممبئی نے 16 میں کامیابی حاصل کی ہے جب کہ راجستھان نے 14 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ 2021 سے اب تک ممبئی نے اپنے 8 میچوں میں سے 5 میں راجستھان کو شکست دی ہے۔

RR بمقابلہ MI: ممکنہ 11

ممبئی انڈینز: روہت شرما، ریان رکیلٹن، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیرفین ردرفورڈ، نمن دھیر، مچل سینٹنر، شردول ٹھاکر، جسپریت بمراہ، ٹرینٹ بولٹ، میانک مارکنڈے۔

راجستھان رائلز: یشسوی جیسوال، ویبھو سوریاونشی، دھرو جوریل، ریان پیراگ، شمرون ہیٹمائر، ڈونووان فریرا، رویندرا جڈیجا، جوفرا آرچر، تشار دیشپانڈے، ناندرے برگر، روی بشنوئی۔

RR بمقابلہ MI: دونوں ٹیموں کے اسکواڈ

راجستھان رائلز: ریان پراگ (کپتان)، دھرو جوریل، ڈونووین فریرا، لوان ڈرے پریٹوریس، روی سنگھ، امن پیرالا، شمرون ہیٹمائر، شبھم دوبے، ویبھو سوریاونشی، یشسوی جیسوال، رویندرا جڈیجا، داسن شاناکا، ایڈم کُوفرا ملنے، سینن شناکا، ایڈم کوفرا ملنے مفاکا، ناندرے برگر، روی بشنوئی اور سندیپ شرما۔

ممبئی انڈینز: ہاردک پانڈیا (کپتان)، روہت شرما، سوریہ کمار یادو، تلک ورما، ریان رکیلٹن، رابن منز، مچل سینٹنر، کوربن بوش، نمن دھیر، جسپریت بمراہ، ٹرینٹ بولٹ، اللہ غضنفر، اشونی کمار، دیپک چاہر، ول جیکس، راگ فورڈ، رگھوا شرما، راگ فورڈ، رندھو مے مارکنڈے، شردول ٹھاکر، کوئنٹن ڈی کوک، محمد اظہار، دانش مالیوار، اتھرو انکولیکر، میانک راوت۔

یہ بھی پڑھیں:

بغیر ہاتھوں کے پیدا ہونے والی ایتھلیٹ، آج دنیا کے لیے قائم کر رہی نئے معیار، جانیے بھارت کی بیٹی شیتل کی کہانی

میچ کے بہانے پرپوزل: وانکھیڈے اسٹیڈیم میں منگنی کے پرپوزل کے دوران انگوٹھی ہوئی گم، ویڈیو وائرل

اننیا برلا سے لے کر نیتا امبانی تک، آئی پی ایل کی طاقتور خواتین نے ان ٹیموں کی ذمہ داری سنبھالی

سمیر اور اسٹبس نے میچ کا رخ موڑ دیا، دہلی نے لکھنؤ کو چھ وکٹوں سے دی شکست

شریس ائیر پر لگاتار دوسری بار جرمانہ، کیا انہیں پابندی کا بھی کرنا پڑے گا سامنا؟

ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

