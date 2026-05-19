آج کرو یا مرو کے میچ میں راجستھان کو لکھنؤ کے چیلنج کا سامنا، جانیں ہیڈ ٹو ہیڈ کے ریکارڈ میں کس کا پلڑا بھاری
Published : May 19, 2026 at 3:01 PM IST
جے پور (راجستھان): آئی پی ایل 2026 میں آج (19 مئی) جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز (آر آر) اور لکھنؤ سپر جائنٹس (ایل ایس جی) کے درمیان ایک اہم میچ کھیلا جائے گا۔ راجستھان رائلز کے پلے آف کی دوڑ میں رہنے کے لیے یہ میچ انتہائی اہم ہے۔ ٹیم کو ہر قیمت پر جیتنا چاہیے، کیونکہ ایک اور شکست ان کے امکانات کو خراب کر سکتی ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ راجستھان رائلز نے اس سیزن میں جے پور میں اپنے ہوم گراؤنڈ پر ایک بھی میچ نہیں جیتا ہے۔ لہذا، ٹیم کا مقصد اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے اپنی جیت کی خشک سالی کو ختم کرنا اور پلے آف کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھنا ہے۔ راجستھان اس وقت پوائنٹس ٹیبل میں پانچویں نمبر پر ہے۔ ان کے 12 میچوں میں 6 جیت اور 6 ہار کے ساتھ 12 پوائنٹس ہیں۔ دریں اثنا، ایل ایس جی اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر سب سے نیچے ہے، اس نے اپنے 12 میں سے صرف چار میچ جیتے ہیں۔
ہیڈ ٹو ہیڈ
آئی پی ایل میں اب تک دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے کل 7 میچوں میں راجستھان رائلز کا برتری ہے۔ راجستھان نے 5 میچ جیتے ہیں، جب کہ لکھنؤ سپر جائنٹس نے 2 میں کامیابی حاصل کی ہے۔
ویبھو کو روکنے کے لیے خصوصی حکمت عملی
میچ سے قبل لکھنؤ سپر جائنٹس کے بولنگ کوچ بھرت ارون نے کہا کہ ان کی ٹیم راجستھان کو سخت ٹکر دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجستھان کے نوجوان بلے باز ویبھو اور اسٹار اوپنر یشسوی جیسوال شاندار فارم میں ہیں، لیکن لکھنؤ کے پاس ان کو روکنے کے لیے واضح حکمت عملی اور مخصوص منصوبہ تیار ہے۔ ارون نے اعتماد ظاہر کیا کہ ان کی گیند بازی یونٹ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔