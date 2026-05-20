ETV Bharat / sports

ویبھو سوریاونشی کی دھماکے دار بیٹنگ، راجستھان نے ٹاپ فور میں بنائی جگہ

RR بمقابلہ LSG IPL 2026: راجستھان رائلز نے 221 رنز کا ہدف 19.1 اوورز میں صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔

rr vs lsg ipl 2026 rajasthan royals beat lucknow super giants by 7 wickets Urdu News
ویبھو سوریاونشی کی شاندار ففٹی، راجستھان کی ٹاپ فور میں شاندار انٹری (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 20, 2026 at 9:34 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

جے پور، راجستھان: راجستھان رائلز (آر آر) نے منگل کے روز سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں ایک شاندار تعاقب کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس (ایل ایس جی) کے مقرر کردہ 221 رنز کے ہدف کو پانچ گیندوں باقی رہ کر حاصل کر لیا۔ جے پور میں کھیلے گئے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 کے اس میچ میں اوپنر ویبھو سوریاونشی کے 93 رنز اور دھرو جوریل کے سنہرے لیکن دھماکہ خیز ناقابل شکست 53 رنز نے آر آر کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔

اس شاندار جیت کے ساتھ راجستھان رائلز پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے مقام پر پہنچ گئی، اس نے پلے آف کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھا۔ 221 رنز کے تعاقب میں آر آر نے جارحانہ آغاز کیا۔ یشسوی جیسوال نے 23 گیندوں پر 43 رنز بنائے۔ سوریاونشی نے پھر ایک اور تیز نصف سنچری بنائی۔ انہوں نے 38 گیندوں پر 93 رنز بنائے جس میں 10 چھکے بھی شامل تھے۔

محسن خان اور آکاش مہاراج کی ایک ایک وکٹ

دھرو جوریل نے بھی تعاقب میں اہم کردار ادا کیا، وہ 38 گیندوں پر 53 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ انہوں نے اپنی اننگز میں 3 چوکے اور 3 چھکے بھی لگائے۔ لکھنؤ کی جانب سے محسن خان اور آکاش مہاراج نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

سپر جائنٹس کے مچل مارش کے 96، جوش انگلس کے 60 رنز

اس سے قبل، ٹاس ہارنے اور پہلے بیٹنگ کرنے کے بعد، لکھنؤ سپر جائنٹس نے مچل مارش کے 96، جوش انگلس کے 60 اور کپتان رشبھ پنت کے 35 رنز کی بدولت 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 220 رنز بنائے۔ تاہم، ان کے باؤلرز ہدف کا دفاع نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں سیزن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ راجستھان کی جانب سے جوفرا آرچر نے ایک وکٹ حاصل کی جب کہ یشراج پنجا نے دو وکٹیں حاصل کیں۔

شکست کے بعد پنت نے کیا کہا؟

ہار کے بعد ایل ایس جی کے کپتان پنت نے کہا، "ہماری موجودہ صورتحال سے قطع نظر، ہمیں ایک ٹیم کے طور پر خود پر فخر ہے۔ ہم جس طرح کی ٹیم ہیں، ہم جیت سکتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں بحیثیت ٹیم اور کھلاڑی کے طور پر خود پر پورا بھروسہ ہے۔ چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوئیں اور ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس سے یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ ہم ٹیم کے درمیان ہیں۔"

لکھنؤ سپر جائنٹس دس سے زیادہ مزید رنز بنا سکتے تھے

پنت نے اپنا بیان جاری رکھا اور کہا، "میرے خیال میں اسے دیکھنے کے کچھ مختلف طریقے ہیں۔ درمیانی اووروں میں اور پھر آخری اوور میں آرچر نے جس طرح سے گیند بازی کی، میں نے سوچا کہ یہ واقعی بہترین ہے۔ لیکن اس طرح کی پچ پر، جب آپ اتنی اچھی شروعات کرتے ہیں، تو ہم حقیقت میں پانچ یا دس رنز اور زیادہ بنا سکتے تھے۔ ہم نے آخری اوور میں اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔"

یہ بھی پڑھیں:

پچاس اوورز میں 822 رنز اور 794 رنز کی جیت: زمبابوے میں کھیلے گئے میچ کا اسکور کارڈ سوشل میڈیا پر وائرل

بنگلور نے کولکتہ کو چھ وکٹوں سے دی شکست، کوہلی کی شاندار سنچری، پلے آف کے لیے راہ ہوئی زیادہ مشکل

پاکستانی کرکٹر نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی میں تیز ترین نصف سنچری بنائی، بھارتی بلے باز کا ٹوٹ گیا ریکارڈ

بینائی سے محروم 17 سالہ بھارتی تیراک نے 38 کلومیٹر کی تیراکی کر کے تاریخ رقم کر دی

مچل مارش کے نوے رنز کی بدولت لکھنؤ نے چنئی کو سات وکٹوں سے دی شکست

رائل چیلنجرز بنگلور نے پنجاب کو ہرا کر پلے آف میں جگہ حاصل کی

TAGGED:

IPL 2026 CRICKET
RR VS LSG IPL 2026
RAJASTHAN ROYALS IPL 2026
RR IN IPL 2026 POINTS TABLE
RR BEAT LSG BY 7 WICKETS IN IPL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.