گجرات ٹائٹنز کی شاندار جیت، راجستھان کو 77 رنز سے شکست دے کر دوسرے نمبر پر پہنچ گئی

گجرات ٹائٹنز نے 229 رنز بنانے کے بعد راجستھان رائلز کو صرف 152 رنز پر سمیٹ دیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 10, 2026 at 7:01 AM IST

انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 52 ویں میچ میں، گجرات ٹائٹنز (GT) نے راجستھان رائلز (RR) کے خلاف 77 رنز سے بڑی جیت حاصل کی ہے۔ گجرات نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں چار وکٹ کے نقصان پر 229 رنز کا بڑا اسکور کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جی ٹی نے راجستھان کو 16.3 اوورز میں 152 پر ڈھیر کردیا۔

اس جیت کے ساتھ ہی گجرات پوائنٹس ٹیبل میں پانچویں سے دوسرے نمبر پر پہنچ گیا۔ اس کے 11 میچوں میں کل 14 پوائنٹس ہو گئے ہیں۔ راجستھان، 77 رنز سے بھاری شکست کے بعد، 11 میچوں میں کل 12 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے سے پانچویں نمبر پر چلا گیا۔

گجرات کی جانب سے سائی سدرشن نے 36 گیندوں پر 55 رنز بنائے جب کہ کپتان شبمن گل نے 44 گیندوں پر 84 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ سدرشن نے چھ چوکے اور دو چھکے لگائے جب کہ گیل نے بھی اپنی اننگز کے دوران نو چوکے اور تین چھکے لگائے۔

بولنگ میں راشد خان نے چار اوورز میں 33 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کیں جب کہ جیسن ہولڈر نے 2.3 اوورز میں 12 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کیں۔ راشد خان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا اور انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

