گجرات ٹائٹنز کی شاندار جیت، راجستھان کو 77 رنز سے شکست دے کر دوسرے نمبر پر پہنچ گئی
گجرات ٹائٹنز نے 229 رنز بنانے کے بعد راجستھان رائلز کو صرف 152 رنز پر سمیٹ دیا۔
Published : May 10, 2026 at 7:01 AM IST
انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 52 ویں میچ میں، گجرات ٹائٹنز (GT) نے راجستھان رائلز (RR) کے خلاف 77 رنز سے بڑی جیت حاصل کی ہے۔ گجرات نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں چار وکٹ کے نقصان پر 229 رنز کا بڑا اسکور کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جی ٹی نے راجستھان کو 16.3 اوورز میں 152 پر ڈھیر کردیا۔
A 𝙏𝙞𝙩𝙖𝙣𝙞𝙘 𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮 by 7⃣7⃣ runs✌️— IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2026
4⃣th consecutive win for @gujarat_titans as they move to no.2⃣ in the Points Table 🔢
This is also #GT's biggest #TATAIPL win (by runs) 👏👏
Scoreboard ▶️ https://t.co/t7CEEL9Bzp#KhelBindaas | #RRvGT pic.twitter.com/jXKWcdBfru
اس جیت کے ساتھ ہی گجرات پوائنٹس ٹیبل میں پانچویں سے دوسرے نمبر پر پہنچ گیا۔ اس کے 11 میچوں میں کل 14 پوائنٹس ہو گئے ہیں۔ راجستھان، 77 رنز سے بھاری شکست کے بعد، 11 میچوں میں کل 12 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے سے پانچویں نمبر پر چلا گیا۔
Spin wizard @rashidkhan_19 weaves his magic again 🪄— Star Sports (@StarSportsIndia) May 9, 2026
Rattles Donovan Ferreira's stumps in style!
RR now need something special🏏#TATAIPL Revenge Week 2026 ➡️ #RRvGT | LIVE NOW 👉 https://t.co/4f0xDg7EfO pic.twitter.com/bt2TsAuUXI
گجرات کی جانب سے سائی سدرشن نے 36 گیندوں پر 55 رنز بنائے جب کہ کپتان شبمن گل نے 44 گیندوں پر 84 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ سدرشن نے چھ چوکے اور دو چھکے لگائے جب کہ گیل نے بھی اپنی اننگز کے دوران نو چوکے اور تین چھکے لگائے۔
The opponents have little chance when he gets going 👊— IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2026
Rashid Khan is the Player of the Match for his spell of 4/33 🏅
WATCH HIS SPELL ▶️ https://t.co/APDwc80FSm#TATAIPL | #KhelBindaas | #RRvGT | @rashidkhan_19 pic.twitter.com/5MMJBQMRMC
بولنگ میں راشد خان نے چار اوورز میں 33 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کیں جب کہ جیسن ہولڈر نے 2.3 اوورز میں 12 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کیں۔ راشد خان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا اور انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
مزید پڑھیں:
فن ایلن کی شاندار سنچری نے کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو شاندار فتح دلائی
مارش کی شاندار سنچری کی بدولت لکھنؤ نے سنسنی خیز مقابلے میں بنگلور کو نو رنز سے دی شکست
کیا آسٹریلوی کھلاڑی آئی پی ایل چھوڑ دیں گے؟ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کے شیڈول نے تنازع کو جنم دیا