رونالڈو کی شاندار واپسی، پرتگالی کھلاڑی نے تاریخ رقم کردی، 24 گھنٹوں میں میسی کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا
PORTUGAL VS UZBEKISTAN: پرتگال نے فیفا ورلڈ کپ 2026 ٹورنامنٹ میں ازبکستان کو پانچ صفر سے شکست دے کر پہلی جیت درج کر لی۔
Published : June 24, 2026 at 11:39 AM IST
عالمی شہرت یافتہ پرتگالی کھلاڑی اور فٹ بال ریکارڈز کے بادشاہ کرسٹیانو رونالڈو نے ایک اور شاندار سنگ میل عبور کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ رونالڈو نے منگل کی رات (23 جون) کو فیفا ورلڈ کپ 2026 میں ازبکستان کے خلاف گروپ کے (K) کے دوران شاندار کارکردگی پیش کی۔
آئی ایم بیک (میں واپس آگیا ہوں)
منگل کو ورلڈ کپ میں پرتگال کی ازبکستان کے خلاف پانچ صفر کی بڑی جیت کے بعد آخری سیٹی بجنے پر کرسٹیانو رونالڈو کا ایک سادہ لیکن مضبوط پیغام تھا۔ "میں واپس آ گیا ہوں،" انھوں نے ٹیلی ویژن کیمرے میں براہ راست کہا۔ " آئی ایم بیک " (میں واپس آ گیا ہوں)
انھوں نے ازبکستان کے خلاف اس شاندار پرفارمنس کے بعد ناقدین کو خاموش کر دیا، جو کانگو کے خلاف میچ ایک ایک سے ڈرا کے بعد انھیں نشانہ بنا رہے تھے۔
اگرچہ تنقید 41 سالہ سپر اسٹار کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن انھوں نے اعتراف کیا کہ اس ہفتے انھیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔
رونالڈو نے پرتگالی زبان میں کہا، "لیکن یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کام میں 23 سال گزر چکے ہیں اور جب چیزیں ٹھیک ہوجاتی ہیں، 'کرسٹیانو اچھا لگتا ہے'، جب حالات خراب ہوتے ہیں، 'کرسٹیانو ایک ریٹائرڈ اور معمر کھلاڑی لگتا ہے۔' یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، لیکن آج میں اور میرے ساتھیوں نے اچھا جواب دیا، جو ہم چاہتے تھے۔
رونالڈو نے تاریخ رقم کر دی
میچ میں دو گول کر کے، رونالڈو نے ورلڈ کپ کے ایک ہی میچ میں بریس (دو گول) کرنے والے سب سے معمر کھلاڑی کے طور پر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔رونالڈو کی کارکردگی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ عمر محض ایک عدد ہے اور ان کی صلاحیتیں اب بھی برقرار ہیں۔ اس کے علاوہ، رونالڈو 40 سال کی عمر کو عبور کرنے کے بعد فیفا ورلڈ کپ کے میچ میں دو گول کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے۔
23 جون 2026 تک، رونالڈو کی عمر 41 سال اور 138 دن ہے۔ ہیوسٹن کے این آر جی اسٹیڈیم میں کھچا کھچ بھرے ہجوم کے سامنے کھیلے گئے میچ میں رونالڈو نے چھٹے منٹ میں پرتگال کے لیے گول کر کے ٹیم کا کھاتا کھولا۔ اس کے بعد انہوں نے کھیل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے 39ویں منٹ میں دوسرا گول کر دیا اور اپنی ٹیم کو ایک اہم برتری دلادی۔ یہ دو گول کر کے، وہ فیفا ورلڈ کپ کے چھ مختلف ایڈیشنز (2006، 2010، 2014، 2018، 2022، اور 2026) میں گول کرنے والے دنیا کے واحد کھلاڑی بن گئے۔ جبکہ یہ میسی کا چھٹا ورلڈ کپ بھی ہے، وہ 2010 کے ایڈیشن میں ایک بھی گول کرنے میں ناکام رہے تھے۔
24 گھنٹے میں میسی کا ریکارڈ توڑ دیا
غور طلب ہے کہ رونالڈو سے ایک روز قبل 22 جون کو ارجنٹینا کے اسٹار کھلاڑی لیونل میسی نے ایک میچ میں دو گول کرنے کا سب سے معمر کھلاڑی ہونے کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔میسی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریا کے خلاف گروپ جے کے میچ میں دو گول کیے تھے۔ اس وقت میسی کی عمر 38 سال اور 363 دن تھی۔ تاہم میسی کے یہ نیا ریکارڈ قائم کرنے کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 41 سالہ رونالڈو نے ازبکستان کے خلاف دو گول کر کے اسے توڑ دیا۔
پرتگال کے لیے سب سے زیادہ گول
یہی نہیں، ازبکستان کے خلاف ان دو گولوں کے ساتھ، رونالڈو نے اپنے ملک کے لیے ایک اور تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ وہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پرتگال کے لیے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ رونالڈو نے اب تک کھیلے گئے 24 ورلڈ کپ میچوں میں کل 10 گول کیے ہیں۔ اس سے قبل، افسانوی پرتگالی فٹبالر یوسیبیو نے 1966 کے ورلڈ کپ میں ایک ہی ٹورنامنٹ میں 9 گول کیے تھے اور وہ کئی دہائیوں تک سرفہرست رہے۔ رونالڈو نے یہ ریکارڈ اپنے حالیہ میچ میں توڑ دیا۔
یہ ریکارڈ میسی کے نام درج ہے
اگرچہ اس میچ میں رونالڈو کے پاس گول کرنے کا ایک اور موقع تھا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اگر وہ تیسرا گول کرتے، تو وہ ورلڈ کپ کی تاریخ کے سب سے معمر کھلاڑی کے طور پر 'ہیٹ ٹرک' (ایک ہی میچ میں تین گول) کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کرتے۔ تاہم یہ ریکارڈ فی الحال لیونل میسی کے پاس ہے۔ میسی نے 2026 کے ورلڈ کپ کے دوران 16 جون کو الجزائر کے خلاف شاندار ہیٹ ٹرک کی۔ اس وقت میسی کی عمر 38 سال اور 357 دن تھی۔ اس کے علاوہ میسی کے پاس ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 18 گول کرنے کا ریکارڈ بھی ہے۔
پرتگال کی پانچ صفر سے جیت
پرتگالی ٹیم نے اس ٹورنامنٹ میں توقعات کے مطابق کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے ازبکستان کو پانچ صفر کے فرق سے شکست دی۔ پرتگال نے اپنے ابتدائی میچ میں ڈی آر کانگو کے خلاف 1-1 سے ڈرا کرنے پر مایوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شروع سے ہی اس گیم پر غلبہ حاصل کیا۔ اس شاندار فتح کے ساتھ پرتگال نے گروپ مرحلے میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ انہوں نے چھٹے منٹ میں گول کا آغاز کیا۔ رونالڈو نے دو گول کیے جبکہ نونو مینڈس، جواؤ فیلکس اور رافیل لیو نے ایک ایک گول کیا۔
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