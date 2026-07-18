روہت شرما کی ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی افواہیں مسترد، لارڈز کا میچ آخری نہیں ہوگا: بی سی سی آئی
بی سی سی آئی کے سیکریٹری دیواجیت سیکیا نے کہاکہ روہت شرما کے مستقبل کے حوالے سے بورڈ میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔
Published : July 18, 2026 at 2:13 PM IST
حیدرآباد / نئی دہلی : بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) نے بھارتی ٹیم کے سینئر بلے باز روہت شرما کی ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ سے متعلق گردش کرنے والی تمام خبروں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ لارڈز میں انگلینڈ کے خلاف اتوار کو کھیلا جانے والا تیسرا ون ڈے ان کا آخری میچ نہیں ہوگا۔
بی سی سی آئی کے سیکریٹری دیواجیت سیکیا نے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا میں روہت شرما کے مستقبل کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن ایسی کسی بھی بات پر بھارتی کرکٹ بورڈ میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔
"There are lot of speculations going on in media about Rohit Sharma's future. I want to firmly assert that there has been no such discussion that Rohit will be playing his last match at Lord's on Sunday. Rohit is a regular member of the Indian ODI team and he will continue to… pic.twitter.com/qpCQigZmXV— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026
انہوں نے کہاکہ "میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ روہت شرما کے لارڈز میں اپنا آخری ون ڈے کھیلنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔" دیواجیت سیکیا نے مزید کہا کہ روہت شرما بھارتی ون ڈے ٹیم کے مستقل رکن ہیں اور جب تک وہ ٹیم کے منصوبوں کا حصہ رہیں گے، وہ بھارت کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔
حالیہ دنوں بعض میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 39 سالہ سابق بھارتی کپتان کو سلیکٹروں نے آگاہ کر دیا ہے کہ لارڈز ون ڈے کے بعد ٹیم مستقبل کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کرنا چاہتی ہے اور نوجوان بلے باز یشسوی جیسوال کو طویل مدت کے لیے موقع دینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔
رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بی سی سی آئی کی اعلیٰ قیادت چیف سلیکٹر اجیت اگرکر اور ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کے بعض فیصلوں سے مطمئن نہیں تھی، تاہم سیکریٹری دیواجیت سیکیا کے بیان کے بعد ان تمام خبروں کی تردید ہو گئی ہے۔
ادھر جاری انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں روہت شرما کی کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں رہی۔ انہوں نے ابتدائی دو میچوں میں بالترتیب 11 اور 26 رنز بنائے۔ گزشتہ پانچ ون ڈے اننگز میں روہت صرف ایک مرتبہ نصف سنچری بنانے میں کامیاب ہوئے، جب انہوں نے افغانستان کے خلاف 79 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔
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اس کے علاوہ حالیہ انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں ممبئی انڈینز کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی روہت شرما اپنی فارم برقرار رکھنے میں ناکام رہے، جس کے بعد ان کے مستقبل کے حوالے سے قیاس آرائیاں مزید زور پکڑ گئی تھیں۔ تاہم بی سی سی آئی کے تازہ بیان کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ روہت شرما فی الحال ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ نہیں لے رہے اور وہ مستقبل میں بھی بھارتی ٹیم کا حصہ رہیں گے۔