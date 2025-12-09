شاہد آفریدی کا اہم ریکارڈ روہت شرما نے توڑا، بوم بوم کا آیا رد عمل، کہہ دی بڑی بات

شاہد آفریدی کا اہم ریکارڈ روہت شرما نے توڑا، بوم بوم کا آیا رد عمل، کہہ دی بڑی بات
کرکٹ کے میدان پر ریکارڈ ٹوٹتے اور بنتے رہتے ہیں، شاہد آفریدی کا ایک اہم ریکارڈ روہت شرما نے اپنے نام کیا ہے۔
December 9, 2025
Updated : December 9, 2025 at 2:01 PM IST
نئی دہلی: کرکٹ کے میدان پر شاہد آفریدی نے کئی ریکارڈ اپنے نام کئے ہیں۔ آفریدی اپنی بیٹنگ اسٹائل کی وجہ سے کرکٹ مداحوں کے پسندیدہ کھلاڑیوں میں سے ایک تھے۔ کبھی طوفانی بلے بازی سے تو کبھی خطرناک گیندبازی سے انہوں نے پاکستان کو کئی میچ جتانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یک روزہ مقابلوں میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ شاہد آفریدی کے نام تھا جسے اب بھارتی بلے باز روہت شرما نے اپنے نام کر لیا ہے۔ پاکستان کے اسٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ توڑنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس کھلاڑی کو میں پسند کرتا ہوں اس نے میرا ریکارڈ توڑا اور ریکارڈ توڑنے کے لیے ہی بنتے ہیں۔
روہت میرا پسندیدہ کھلاڑی، آفریدی
خبر رساں ایجنسی آئی این ایس نے ٹیلی کام ایشیا اسپورٹ کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ شاہد آفریدی نے روہت کا ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ توڑنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریکارڈ توڑنے کے لیے بنتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ جس کھلاڑی کی میں ہمیشہ تعریف کرتا آیا ہوں اس نے یہ ریکارڈ توڑا ہے۔
آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ تیز ترین سنچری (34 گیندوں پر) کا میرا ریکارڈ تقریباً 18 سال تک قائم رہا، لیکن آخرکار یہ ٹوٹ گیا، اس لیے ایک کھلاڑی ریکارڈ بناتا ہے اور دوسرا کھلاڑی آتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے یہی کرکٹ ہے۔
روہت شرما نے جنوبی افریقہ کے خلاف رائے پور میں دوسرے ون ڈے کے دوران 398 میچوں میں 351 چھکوں کا آفریدی کا ریکارڈ توڑ دیا اور اب ان کے پاس 279 میچوں میں 355 چھکے ہیں۔
آفریدی اور روہت آئی پی ایل میں ایک ہی ٹیم میں تھے
آفریدی نے آئی پی ایل میں روہت شرما کے ساتھ کھیلنے کی بھی بات کی۔ انہوں نے کہا میں نے 2008 میں اپنے واحد انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) سیزن میں روہت کے ساتھ دکن چارجرز (اب سن رائزرز حیدرآباد) کے لیے کھیلا تھا اور میں اسے اس وقت سے پسند کرتا تھا۔ ٹیم کی پریکٹس سیشن کے دوران میں نے اسے بلے بازی کرتے دیکھا اور اس کی کلاس نے مجھے متاثر کیا۔ میں جانتا تھا کہ روہت ایک دن بھارت کے لیے کھیلیں گے اور اس نے خود کو ایک شاندار بلے باز ثابت کیا ہے۔
روہت اور ویرات ہندوستانی ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی
پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے ویرات کوہلی اور روہت شرما کے 2027 ورلڈ کپ تک کھیلنے کے امکان پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں لیجنڈز ہندوستانی ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور انہیں 2027 ورلڈ کپ تک ٹیم میں برقرار رکھا جانا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ ویراٹ اور روہت ہندوستانی بیٹنگ لائن اپ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور جس طرح انہوں نے حالیہ ون ڈے سیریز میں کھیلا اس سے یہ بات اعتماد سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ 2027 ورلڈ کپ تک کھیل سکتے ہیں۔
آفریدی نے مزید کہا ان دو عظیم کھلاڑیوں کو بڑی سیریز میں کھیلنا چاہیے اور جب ہندوستان کمزور ٹیم کے خلاف کھیل رہا ہے تو وہ کچھ نئے کھلاڑیوں کو آزما سکتے ہیں۔ ویراٹ اور روہت کو آرام دے سکتے ہیں۔
غور طلب ہے کہ روہت اور ویراٹ دونوں ٹیسٹ اور ٹی 20 انٹرنیشنل سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تاہم وہ دونوں 2027 ورلڈ کپ تک ون ڈے فارمیٹ میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ روہت اور ویراٹ کو حال ہی میں کھیلی گئی دو ون ڈے سیریز میں پلیئر آف دی سیریز کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ تقریباً طے ہو گیا تھا کہ دونوں کھلاڑی ون ڈے ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں۔