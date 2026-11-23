رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ: تلک ورما کی شاندار سنچری رائیگاں، پاکستان اے نے انڈیا اے کو اڑتالیس رنز سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی
رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ: تلک ورما کی سنچری رائیگاں؛ پاکستان اے نے انڈیا اے کو 48 رنز سے شکست دے دی
By ANI
Published : November 23, 2026 at 8:21 AM IST
دوحہ: اتوار کے روز دوحہ کے ویسٹ اینڈ پارک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اے سی سی (ACC) مینز ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز 2026 کے گروپ بی کے سنسنی خیز مقابلے میں انڈیا اے کے کپتان تلک ورما کی شاندار مزاحمتی سنچری کے باوجود پاکستان اے نے انڈیا اے کو 48 رنز سے شکست دے دی۔ اس شاندار فتح کے ساتھ ہی پاکستان اے نے ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی۔
314 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انڈیا اے کی پوری ٹیم 49.1 اوورز میں 265 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ تلک ورما نے 149 گیندوں پر 100 رنز اسکور کیے، جبکہ ابھیشیک شرما کے 42 گیندوں پر جارحانہ 70 رنز اور شہباز احمد کے 49 گیندوں پر 56 رنز دیگر نمایاں اننگز تھیں۔ تاہم، پاکستان اے کے باؤلرز نے وقفے وقفے سے اہم وکٹیں حاصل کر کے اپنی ٹیم کی فتح یقینی بنائی۔ آل راؤنڈر حسن نواز نے بلے اور گیند دونوں سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 82 گیندوں پر 79 رنز بنانے کے بعد 45 رنز دے کر تین وکٹیں بھی حاصل کیں، جس پر انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔
پاکستان اے کی بیٹنگ: صداقت، حسن اور فرحان کی نصف سنچریاں
اس سے قبل، ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان اے نے معاذ صداقت (63 گیندوں پر 59 رنز)، حسن نواز (82 گیندوں پر 79 رنز) اور فرحان یوسف (48 گیندوں پر 56 رنز) کی شاندار نصف سنچریوں کی بدولت مقررہ اوورز میں 49.2 اوورز میں 313 رنز بنائے۔
پاکستان اے نے اننگز کا جارحانہ آغاز کیا، جہاں اوپنرز شامل حسین اور معاذ صداقت نے پہلی وکٹ کے لیے 66 رنز جوڑے۔ آیوش بدونی نے آٹھویں اوور میں شامل کو 23 گیندوں پر 33 رنز (چار چوکے اور دو چھکے) پر آؤٹ کر کے انڈیا اے کو پہلی کامیابی دلائی۔ ہرشیت رانا نے جلد ہی وکٹ کیپر روحیل نذیر کو تین گیندوں پر صفر پر پویلین بھیج کر پاکستان اے کا اسکور 67/2 کر دیا۔
مڈل آرڈر کی مضبوط شراکت داریاں اور آخری اوورز کی تیزی
ابتدائی نقصان کے بعد صداقت اور حسن نواز نے 54 رنز کی شراکت قائم کر کے اننگز کو سنبھالا۔ صداقت نے اپنی نصف سنچری مکمل کی جس کے بعد سوریانش شیڈگے نے انہیں 59 رنز پر آؤٹ کیا؛ ان کی اننگز میں چھ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔
حسن نواز نے ایک اینڈ سے اننگز کو سنبھالے رکھا اور انہیں کپتان عبدالصمد کا بھرپور ساتھ ملا۔ اس جوڑی نے چوتھی وکٹ کے لیے 65 رنز کا اضافہ کیا، جس کے دوران حسن نے اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ شیڈگے نے 39 ویں اوور میں ایک بار پھر کامیابی حاصل کرتے ہوئے حسن کو 82 گیندوں پر 79 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ ان کی اننگز میں پانچ چوکے اور چار چھکے شامل تھے، جس کے بعد پاکستان اے کا اسکور 230/5 ہو گیا۔ اس سے قبل کپتان صمد 35 گیندوں پر 28 رنز بنا کر رنکو سنگھ کے براہِ راست تھرو پر رن آؤٹ ہوئے تھے۔
آخری اوورز میں فرحان یوسف نے اننگز کی رفتار تیز کرنے کی ذمہ داری سنبھالی اور محمد عمران رندھاوا کے ساتھ قیمتی رنز جوڑے، جنہوں نے ایک چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے 14 گیندوں پر 23 رنز بنائے۔ وپراج نگم نے 264/6 کے اسکور پر رندھاوا کو آؤٹ کیا اور پھر 46 ویں اوور میں سعد مسعود (9) کو بھی چلتا کیا۔ فرحان نے جارحانہ انداز جاری رکھتے ہوئے نصف سنچری مکمل کی، جس کے بعد پرنس یادو نے انہیں 48 گیندوں پر 56 رنز (چار چوکے اور دو چھکے) پر آؤٹ کر دیا۔ ہرشیت رانا نے احمد دانیال (8) کو آؤٹ کر کے اپنی دوسری وکٹ حاصل کی، جبکہ پرنس یادو نے علی رضا (2) کو آؤٹ کر کے 49.2 اوورز میں پاکستان اے کی اننگز 313 رنز پر سمیٹ دی۔ انڈیا اے کی جانب سے سوریانش شیڈگے، وپراج نگم، ہرشیت رانا اور پرنس یادو نے دو، دو وکٹیں حاصل کیں جبکہ آیوش بدونی کے حصے میں ایک وکٹ آئی۔
انڈیا اے کا تعاقب: ابھیشیک کی جارحانہ بیٹنگ کے بعد مڈل آرڈر لڑکھڑا گیا
314 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انڈیا اے کو ابتدا ہی میں نقصان اٹھانا پڑا جب چوتھے اوور میں نوجوان اوپنر ویبھو سوریہ ونشی 13 گیندوں پر 11 رنز بنا کر محمد عمران رندھاوا کا شکار بنے۔ تاہم، ابھیشیک شرما نے رنز کی رفتار تیز رکھی اور 42 گیندوں پر چھ چوکوں اور چھ چھکوں کی مدد سے 70 رنز بنائے۔ آیوش بدونی چار گیندیں کھیل کر صفر پر علی رضا کی گیند پر آؤٹ ہوئے، جس سے انڈیا اے کا اسکور 26/2 ہو گیا۔
ابھیشیک نے جارحانہ بیٹنگ جاری رکھی اور کپتان تلک ورما کے ساتھ تیسری وکٹ کے لیے 67 رنز جوڑے۔ تاہم 16 ویں اوور میں حسن نواز نے بائیں ہاتھ کے اس خطرناک بلے باز کو آؤٹ کر کے یہ شراکت توڑ دی؛ اس وقت انڈیا اے کا اسکور 93/3 تھا۔
پاکستان اے کی جانب سے نپی تلی باؤلنگ اور میچ پر گرفت مضبوط کرنے کے باعث تلک ورما ابتدا میں اپنی فطری لے (ردھم) حاصل نہ کر سکے۔ کمار کشاگرا (2) کو سفیان مقیم نے آؤٹ کیا، جبکہ حسن نواز نے رنکو سنگھ (6) اور سوریانش شیڈگے (3) کو جلدی جلدی پویلین بھیج دیا۔ 26 ویں اوور میں انڈیا اے کا اسکور 129/6 ہو گیا، جس سے ٹیم شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہو گئی۔
تلک اور شہباز کی 112 رنز کی مزاحمتی شراکت، مگر علی رضا نے بازی پلٹ دی
اس نازک مرحلے پر آل راؤنڈر شہباز احمد نے کپتان تلک ورما کا ساتھ دیا اور نہایت پُرعزم انداز میں اننگز کو سنبھالا۔ دونوں بلے بازوں نے ساتویں وکٹ کے لیے 112 رنز کی شاندار شراکت قائم کی، جس سے انڈیا اے کی جیت کی امید دوبارہ جاگ اٹھی۔ شہباز نے 41 گیندوں پر اپنی نصف سنچری مکمل کی اور پاکستانی باؤلرز پر حملے جاری رکھتے ہوئے 49 گیندوں پر ایک چوکے اور چار چھکوں کی مدد سے 56 رنز بنائے۔
تاہم، تیز گیند باز علی رضا نے 44 ویں اوور میں شہباز احمد کو آؤٹ کر کے اس خطرناک شراکت کا خاتمہ کیا اور اگلی ہی گیند پر وپراج نگم کو صفر پر بولڈ کر کے میچ کا رخ واپس پاکستان کی جانب موڑ دیا۔ اس کے بعد محمد عمران رندھاوا نے ہرشیت رانا کو صفر پر آؤٹ کیا، جس سے انڈیا اے کا اسکور 244/9 ہو گیا اور اس مشکل ہدف کو پورا کرنے کی ساری ذمہ داری تنہا تلک ورما پر آن پڑی۔
تلک ورما کی سنچری مکمل، اگلی ہی گیند پر اننگز کا خاتمہ
تلک ورما نے اپنی تنہا جدوجہد جاری رکھی اور 49 ویں اوور میں 148 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی یادگار سنچری مکمل کی، جس میں سات چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ تاہم، اگلی ہی گیند پر فاسٹ باؤلر احمد دانیال نے انہیں 149 گیندوں پر 100 رنز کے انفرادی اسکور پر آؤٹ کر کے ان کی مزاحمت کا خاتمہ کر دیا؛ وکٹ کیپر روحیل نذیر نے ان کا کیچ تھاما۔
یوں انڈیا اے کی ٹیم 49.1 اوورز میں 265 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی اور پاکستان اے نے 48 رنز سے شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستان اے کی جانب سے حسن نواز اور علی رضا نے تین، تین جبکہ محمد عمران رندھاوا نے دو وکٹیں حاصل کیں۔