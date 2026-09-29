رشبھ پنت، سرفراز خان سری نگر میں ایرانی کپ کے لیے تیار، عاقب نبی نیشنل ڈیوٹی پر، ایرانی کپ میں نظر نہیں آئیں گے

رشبھ پنت، سرفراز خان سری نگر میں ایرانی کپ کے لیے تیار، عاقب نبی نیشنل ڈیوٹی پر، ایرانی کپ میں نظر نہیں آئیں گے
داخلہ سیکیورٹی کلیئرنس اور بیٹھنے کی گنجائش پر منحصر ہوگا۔ اگر گنجائش پوری ہو جائے تو داخلے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔
Published : September 29, 2026 at 6:35 PM IST
سری نگر: یکم سے 5 اکتوبر تک سری نگر کے شیر کشمیر اسٹیڈیم میں ہونے والے ایرانی کپ میں جموں و کشمیر جب باقی ہندوستان سے مقابلہ کرے گا تو تاریخ رقم کرے گا۔ یہ پانچ روزہ فرسٹ کلاس میچ وادی کشمیر میں منعقد ہونے والا پہلا ایرانی کپ میچ ہوگا۔
جموں و کشمیر اس میچ میں دفاعی رنجی ٹرافی چیمپیئن کے طور پر داخل ہوگا، جب کہ ریسٹ آف انڈیا کی ٹیم میں ہندوستانی اسٹار کھلاڑی جیسے رشبھ پنت اور سرفراز خان شامل ہیں۔ پنت ریسٹ آف انڈیا ٹیم کی کپتانی کریں گے اور وکٹ کیپنگ بھی سنبھالیں گے، جبکہ سرفراز کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ ان دو تجربہ کار بلے بازوں کی موجودگی اس میچ کو مزید دلچسپ بناتی ہے، جس میں بھارت کے کچھ بہترین ڈومیسٹک کھلاڑی سری نگر میں کھیل رہے ہیں۔
پنت ہندوستان کے سب سے اہم وکٹ کیپر بلے بازوں میں سے ایک ہیں۔اپنی جارحانہ بلے بازی اور اننگز کی رفتار کو بدلنے کی صلاحیت کے لیے معروف ہیں، پنت شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں تماشائیوں کے لیے اہم توجہ کا مرکز ہوں گے۔ دریں اثنا، سرفراز نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں مسلسل رنز بنانے کے لیے ایک مضبوط شہرت قائم کی ہے۔ پانچ روزہ میچ میں ان کی لمبی اننگز کھیلنے کی صلاحیت اہم ہو گی، جہاں صبر اور تکنیک اہم ثابت ہو سکتی ہے۔
جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) اس ہائی پروفائل میچ کی تیاری کر رہی ہے، جو 24 ستمبر سے سری نگر میں منعقد ہونے والا ہے۔ سینئر مینز سلیکشن کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر ٹریننگ کے لیے 18 رکنی گروپ کا انتخاب کیا گیا ہے جس کی مجاز اتھارٹی نے منظوری دی ہے۔
اس تاریخی میچ کے لیے ممکنہ کھلاڑیوں میں شوبھم کھجوریا، یاور حسن، کامران اقبال، عبدالصمد، پارس ڈوگرا، کنولپریت سنگھ، شبھم پنڈیر، کنہیا وادھاون، عابد مشتاق، ردھم شرما، ونشج شرما، روہت شرما، عمران ملک، سنیل کمار، عمر نذیر، لون ناصر مظفر، ساحل لوترا اور وسیم بشیر شامل ہیں۔
جے کے سی اے کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق پنت، سرفراز اور ریسٹ آف انڈیا ٹیم کے دیگر ارکان سری نگر میں ہیں۔ انہوں نے آج صبح مشق کی۔ جموں و کشمیر کے حتمی اسکواڈ کا اعلان جلد ہی متوقع ہے۔ عاقب نبی اس وقت قومی ڈیوٹی پر ہیں، اس لیے ان کی کمی محسوس کی جائے گی۔
آفیشل نے کہا کہ نبی نے ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی پرفارمنس سے سب کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ان کی تیز گیند بازی اور بلے دونوں سے اپنا حصہ ڈالنے کی صلاحیت ان کو پلیئر ٹو واچ بناتی ہے۔
دریں اثنا، ریسٹ آف انڈیا کے اسکواڈ میں سنت سنگوان، شیکھر موہن، سدیپ گھرامی، آر سمرن، مناو ستھر، سارانش جین، آکاش دیپ، مکیش کمار، مکیش چودھری، آرین جوئیل، آرین پانڈے، انوکول رائے اور آیوش دوسیجا شامل ہیں۔پنت اور سرفراز کے علاوہ، ریسٹ آف انڈیا کی باؤلنگ اٹیک میں آکاش دیپ اور مکیش کمار جیسے معروف نام شامل ہیں۔
دریں اثنا بی سی سی آئی کی نشریاتی ٹیم نے سری نگر کے مقام کا دو بار معائنہ کیا اور جے کے سی اے کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کی ضروریات کا اشتراک کیا۔ پروڈکشن سیٹ اپ میں تقریباً 20 کیمروں کے ساتھ ڈی آر ایس اور ہاک آئی ٹیکنالوجی کا استعمال متوقع ہے۔ کوریج میں اسٹمپ مائیکروفون، گرافکس، اسکورنگ، اور کنیکٹیویٹی سسٹم شامل ہوں گے۔
اہلکار نے کہا کہ کیمرے قریبی اور دور دونوں جگہوں پر نصب کیے جائیں گے، ساتھ ہی سلپ اور اسپن ویژن کیمرے بھی لگائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈی آر ایس سسٹم کے لیے چھ ہاک آئی کیمرے استعمال کیے جائیں گے۔
اسٹیڈیم میں بیٹھنے کی محدود گنجائش کو دیکھتے ہوئے جے کے سی اے نے عام لوگوں کے لیے پاس پر مبنی انٹری سسٹم کا اعلان کیا ہے۔ عام لوگوں کو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر پاس مفت جاری کیے جائیں گے، یہ پاس کی دستیابی اور مقررہ بیٹھنے کی گنجائش پر منحصر ہے۔ پاس تقسیم کرنے کے لیے سی آر پی ایف گیٹ (گیٹ ڈی) کے قریب ایک کیوسک نصب کیا جائے گا۔ ایک اکتوبر کو افتتاحی دن کے کھیل کے لیے، 30 ستمبر کو دوپہر ایک بجے سے شام چار بجے تک پاس تقسیم کیے جائیں گے۔ اگلے دنوں کے لیے، اگلے دن کے کھیل کے پاس موجودہ دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد جاری کیے جائیں گے، دستیابی سے مشروط۔
جے کے سی اے کے مطابق، شائقین کو شناخت اور پاس کے لیے اپنے آدھار کارڈ ساتھ رکھنا چاہیے۔ پاسز قابل منتقلی نہیں ہیں۔ داخلہ پاس کے رنگ کی بنیاد پر ہوگا۔ سرخ پاس گیٹ اے (مین گیٹ) کے ذریعے محفوظ داخلے کے لیے ہے۔ پیلا پاس اسکول کے بچوں کے لیے گیٹ بی سے ہوتا ہے (اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے سامنے)؛ گرین پاس عام لوگوں کے لیے گیٹ سی (امر سنگھ کلب انٹری) سے ہوتا ہے۔ اور بلیو پاس بھی عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن گیٹ ڈی (سی آر پی ایف گیٹ) کے ذریعے داخلے کے لیے ہے۔
جے کے سی اے نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ درست پاس ہونا داخلے کی ضمانت نہیں دیتا۔ داخلہ سیکیورٹی کلیئرنس اور بیٹھنے کی گنجائش پر منحصر ہوگا۔ اگر گنجائش پوری ہو جائے تو داخلے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔
ایرانی کپ کے بعد جموں و کشمیر اور مدھیہ پردیش کے درمیان رنجی ٹرافی کے پہلے راؤنڈ کا لیگ میچ کھیلا جائے گا جس سے سری نگر کو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ڈومیسٹک کرکٹ کی میزبانی کا ایک اور موقع ملے گا۔
یہ بھی پڑھیں: کاؤنٹی چیمپئن شپ کھیلنے والے پہلے کشمیری کھلاڑی بن گئے عاقب نبی، یارکشائر کے خلاف پہلا وکٹ حاصل کیا