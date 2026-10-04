ایرانی کپ: سمرن کی سنچری اور مکیش کے چھ وکٹس نے جموں و کشمیر کی امیدوں پر پانی پھیر دیا
ریسٹ آف انڈیا نے ایرانی کپ کے میچ میں جموں وکشمیر کو 167 رنوں سے شکست دے دی۔ ٹیم محض 111 رنوں پر ڈھیر ہوگئی۔
Published : October 4, 2026 at 3:18 PM IST
سرینگر: جیت کے لیے 279 رنوں کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے جموں و کشمیر کی ٹیم لنچ کے وقت تک 89 رن پر 3 وکٹیں گنوا کر مقابلے میں مضبوطی سے برقرار تھی۔ تاہم، لنچ کے بعد دوسرے سیشن میں ان کا بیٹنگ آرڈر تاش کے پاتوں کی طرح بکھر گیا اور ریسٹ آف انڈیا کے گیند بازوں نے محض 22 رنوں کے اندر آخری 7 وکٹیں حاصل کر لیں۔
مکیش کمار نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اننگز میں 6 وکٹیں حاصل کر کے بولنگ اٹیک کی قیادت کی۔ ان کے علاوہ آکاش دیپ اور مکیش چودھری نے بھی اہم تعاون پیش کیا، جس کی بدولت جموں و کشمیر کی پوری ٹیم 28.4 اوورز میں آل آؤٹ ہو گئی۔
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🥳 BCCI President Mr. Mithun Manhas @MithunManhas presents the prestigious #IraniCup to Rest of India Captain Rishabh Pant 🏆 Scorecard ▶️ https://t.co/imfbVIsPep @mflone_ https://t.co/l2bCqLY6eh— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
عبدالصمد کے آؤٹ ہوتے ہی ٹیم ایک بار پھر لڑکھڑا گئی
جموں و کشمیر کی دوسری اننگز میں شبھم کھجوریا 49 گیندوں پر 36 رن بنا کر ٹاپ اسکورر رہے، انہوں نے اپنی اننگز میں 6 چوکے لگائے۔ لنچ کے بعد پہلی ہی گیند پر وہ آکاش دیپ کی گیند کا شکار بنے اور متبادل (سبسٹی ٹیوٹ) فیلڈر آریان جوئیل کو کیچ دے بیٹھے۔ عبدالصمد نے 42 گیندوں پر 20 رن بنائے، لیکن ان کے آؤٹ ہوتے ہی ٹیم ایک بار پھر لڑکھڑا گئی۔ وہ مکیش چودھری کی گیند پر سیکنڈ سلپ میں کیچ آؤٹ ہوئے، جس سے جموں و کشمیر کے 7 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆 Congratulations to Rest of India on winning the prestigious #IraniCup 2026 with a 167-run victory in Srinagar 👏 @mflone_ https://t.co/iUudKo9OpJ— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
مکیش کمار نے کیا تباہ کن اسپیل
اس کے بعد مکیش کمار نے اپنا تباہ کن اسپیل مکمل کیا۔ انہوں نے عابد مشتاق کو 5 رن پر، عمر نذیر میر کو صفر پر اور سنیل کمار کو بھی صفر پر آؤٹ کر کے اننگز میں اپنی 6 وکٹیں مکمل کیں۔ اس سے قبل، ہدف کے تعاقب کے دوران جموں و کشمیر نے کنہیا وادھاون، ساحل لوٹرا، شبھم پنڈیر، پارس ڈوگرا اور قمران اقبال کی وکٹیں گنوائی تھیں۔ اننگز کے آغاز میں قمران اقبال نے 39 گیندوں پر 4 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 32 رن بنا کر ٹیم کو تھوڑا مومینٹم فراہم کیا تھا۔ پنڈیر نے 9 رن بنائے جب کہ کپتان پارس ڈوگرا پہلی ہی گیند پر صفر پر آؤٹ ہو گئے تھے۔
6⃣ wickets of the highest quality! 🫡 🎥 Relive Mukesh Kumar's superb 6/33 in the second innings that guided Rest of India to a memorable victory in the #IraniCup 2⃣0⃣2⃣6⃣ 🙌👏 Updates ▶️ https://t.co/WPBSyJPp33 https://t.co/rizC5Batz7— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
روی چندرن نے ریسٹ آف انڈیا کو چیلنجنگ ہدف سیٹ کرنے میں مدد دی
ریسٹ آف انڈیا نے اس سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 319 رنوں کا مضبوط اسکور بنا کر اس جیت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کی اننگز کے اصل ہیرو سمرن روی چندرن رہے، جنہوں نے 153 گیندوں پر 16 چوکوں اور 5 چھکوں کی مدد سے 135 رنوں کی میچ جتاؤ اننگز کھیلی۔ روی چندرن نے اپنی اننگز کے دوران اہم شراکت داریاں (پارٹنرشپس) قائم کیں جس سے ریسٹ آف انڈیا کو ایک چیلنجنگ ہدف سیٹ کرنے میں مدد ملی۔
'پلیئر آف دی میچ'
انہوں نے پہلی اننگز میں بھی 68 رن بنائے تھے اور اس طرح میچ میں مجموعی طور پر 203 رن بنائے۔ ان کی اسی شاندار کارکردگی کی بدولت انہیں 'پلیئر آف دی میچ' کا ایوارڈ دیا گیا۔
𝐆𝐚𝐦𝐞. 𝐒𝐞𝐭. 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 ✌️ Mukesh Kumar wraps things up in fine fashion as Rest of India defeat J&K by 1⃣6⃣7⃣ runs in Srinagar to clinch the #IraniCup 2026 🥳👏 Updates ▶️ https://t.co/imfbVIsPep @mflone_ https://t.co/Nhi5ezUvND— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
کرناٹک میں انڈر-23 میچز کھیلنے کا تجربہ
'پلیئر آف دی میچ' کا ایوارڈ پانے کے بعد سمرن روی چندرن نے کہا کہ "میرا خیال ہے کہ اپنے ہوم گراؤنڈ کرناٹک میں انڈر-23 میچوں کے دوران اس طرح کی کئی اننگز کھیلنے کا تجربہ میرے بہت کام آیا۔ جب میں وہاں بیٹنگ کے لیے گیا تو وہی تجربہ کارآمد ثابت ہوا،" انہوں نے اپنی شراکت داری (پارٹنرشپ) کے دوران اہم تعاون پیش کرنے پر فاسٹ بولر مکیش کمار کی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے دونوں اننگز میں ایک جیسے مثبت انداز کے ساتھ بلے بازی کی۔
5⃣-wicket haul ✅ Victory sealed next ball ✅ 🎥 Scenes of celebration in the Rest of India camp as Mukesh Kumar ends an incredible spell in style 🔥 Updates ▶️ https://t.co/yLmHBGjsCe #IraniCup | @mflone_ https://t.co/ia9apVIfOY— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
ان کی حکمتِ عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی
انہوں نے مزید کہا، "میں ہر میچ کو ایک ہی طرح سے لیتا ہوں اور جب بھی میدان میں اترتا ہوں تو اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ ان دو بڑے مواقع پر میں ٹیم کی جیت میں اپنا حصہ ڈال سکا اور ہم فاتح بن کر ابھرے۔" روی چندرن نے واضح کیا کہ دونوں اننگز کے دوران ان کی حکمتِ عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔
شکست سے بھی کئی مثبت چیزیں سیکھ سکتے
انہوں نے کہا، "میرا مقصد صرف مثبت کرکٹ کھیلنا اور بولرز پر واپس دباؤ ڈالنا تھا اور دوسری اننگز میں بھی میں نے بالکل ایسا ہی کیا۔" دوسری طرف، جموں و کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرا نے کہا کہ ٹیم اس شکست سے بھی کئی مثبت چیزیں سیکھ سکتی ہے۔ ڈوگرا نے کہا، "یہ ایک بہت اچھا میچ رہا۔ ہم نے واقعی بہترین پرفارمنس دی۔ میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک اچھا سبق ہے اور لڑکوں نے اس میچ سے کچھ مثبت پہلو بھی سیکھے ہیں۔"
مینجمنٹ اور سلیکٹرز نے کی جموں و کشمیر ٹیم کی تعریف
انہوں نے شاندار بیٹنگ کرنے پر روی چندرن کی تعریف کی اور ٹیم مینجمنٹ اور سلیکٹرز کا ان کے تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ ڈوگرا نے کہا، "میں واقعی شکر گزار ہوں کہ مجھے اس ٹیم کی قیادت کرنے کا موقع ملا۔ یہ بہت اچھے لوگوں کا گروپ ہے اور مینجمنٹ سے لے کر سلیکٹرز تک، ہر کوئی مسلسل ہماری پشت پناہی کر رہا ہے۔"
واضح رہے کہ ریسٹ آف انڈیا نے اپنی پہلی اننگز میں 237 اور دوسری اننگز میں 319 رن بنا کر یہ میچ جیتا۔ جواب میں جموں و کشمیر نے اپنی پہلی اننگز میں 278 رن بنائے تھے لیکن ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے دوسری اننگز میں پوری ٹیم محض 111 رن پر ڈھیر ہو گئی۔