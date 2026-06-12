معروف شوٹر جسپال رانا دہلی میں انتقال کر گئے، ایشیائی کھیلوں کے گولڈ میڈلسٹ اور بین الاقوامی شوٹر منو بھاکر کے کوچ تھے
ہندوستانی شوٹنگ کوچ جسپال رانا 49 سال کی عمر میں انتقال کرگئے ہیں۔ رانا کی موت نے ہندوستانی کھیلوں کی دنیا میں صدمہ پہنچادیا ہے۔
Published : June 12, 2026 at 10:52 AM IST
نئی دہلی/دہرا دون: قومی راجدھانی سے انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے۔ سابق انٹرنیشنل شوٹر جسپال رانا انتقال کر گئے۔ اتراکھنڈ کے رہنے والے جسپال رانا نے آج صبح میکس ساکیت اسپتال میں آخری سانس لی۔ ذرائع نے کہا ہے کہ شوٹر جسپال رانا انتقال کر گئے۔ جسپال رانا اپنے وقت کے مشہور شوٹر تھے۔ وہ ایشین گیمز کے گولڈ میڈلسٹ تھے اور ڈبل اولمپک میڈلسٹ منو بھاکر کی کوچنگ بھی کی۔
جسپال رانا ہندوستانی شوٹنگ ٹیم کے ہائی پرفارمنس کوچ تھے
یہ مشہور ہندوستانی شوٹر بعد میں کوچ بن گیا۔ جسپال رانا ایشین گیمز کے گولڈ میڈلسٹ تھے۔ وہ جمعہ کو 49 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جسپال رانا نے ہندوستان کے پستول شوٹرز کے ہائی پرفارمنس کوچ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ بتایا گیا ہے کہ میونخ میں آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ سے واپسی کے دوران ان کی طبیعت ناساز تھی۔ اس کے بعد انہیں میکس ساکیت اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔
Jaspal Rana, shooter and coach of Double Olympics medalist Manu Bhaker, passed away at Max Saket Hospital this morning: Max Hospital— ANI (@ANI) June 12, 2026
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جسپال رانا کی موت نے کھیلوں کی دنیا میں صدمہ پہنچا دیا
جسپال رانا کے انتقال کی خبر نے ہندوستانی کھیلوں کی دنیا میں صدمے کی لہر دوڑادی۔ بتایا جاتا ہے کہ جسپال رانا میونخ سے ہندوستان واپس آ رہے تھے جب ان کی طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے آئی ایس ایس ایف (ISSF) ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ہندوستانی شوٹنگ ٹیم کے ہائی پرفارمنس کوچ کے طور پر وہاں کا سفر کیا تھا۔ آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ میں اپنی شاندار کارکردگی کے بعد جسپال رانا ہندوستانی ٹیم کے ساتھ میونخ سے نئی دہلی واپس آرہے تھے۔
پی ایم مودی نے کی تعزیت
پی ایم مودی نے پوسٹ کیا، "شری جسپال رانا جی کے انتقال سے گہرا دکھ ہوا ہے۔ ان کا جانا ہندوستانی کھیلوں کی دنیا کے لیے ایک گہرا نقصان ہے۔ انھوں نے شوٹنگ میں اپنی غیر معمولی کامیابیوں کے ذریعے قوم کو بہت بڑا اعزاز بخشا ہے۔ ایک سرپرست کے طور پر ان کا تعاون، نوجوان کھلاڑیوں کی تشکیل اور رہنمائی کے لیے ان کی بے مثال خدمات اور بے مثال خدمات کے لیے بے مثال عزم تھا۔ کھیل کی دنیا نے ان کی بے پناہ تعریف کی ہے، میرے خیالات اوم شانتی کے خاندان، دوستوں اور پورے کھیل برادری کے ساتھ ہیں۔"
Deeply saddened by the passing of Shri Jaspal Rana Ji. His passing is a profound loss to the world of Indian sports.— Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2026
He brought immense glory to the nation through his extraordinary achievements in shooting. Equally remarkable was his contribution as a mentor, shaping and…
کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے نے کی تعزیت
کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے نے ٹویٹ کیا، "جسپال رانا جی کے انتقال سے گہرا دکھ ہوا، ہندوستانی کھیل کی ایک بلند پایہ شخصیت اور ہمارے سب سے بڑے شوٹنگ چمپیئن۔ عالمی سطح پر ہندوستان کو عزت دلانے سے لے کر آنے والی نسلوں کے نشانے بازوں کی پرورش تک، ہندوستانی کھیل میں ان کا تعاون واقعی عوامی خدمت کے لیے ان کا غیر معمولی کام تھا۔ اتراکھنڈ میں ان کے خاندان، دوستوں اور پورے کھیل برادری کے ساتھ دلی تعزیت کرتا ہوں۔"
Congress National President Mallikarjun Kharge tweets, " deeply saddened by the passing of jaspal rana ji, a towering figure in indian sport and one of our greatest shooting champions. from bringing glory to india on the world stage to nurturing future generations of shooters, his… pic.twitter.com/hCv3aXHdB8— IANS (@ians_india) June 12, 2026
میونخ سے واپسی کے دوران ان کی طبیعت ناساز تھی
میونخ سے نئی دہلی واپسی کے دوران جسپال رانا نے جہاز میں طبیعت خراب محسوس کی۔ فلائٹ کے دہلی اترنے کے بعد بھی جسپال رانا کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی، اس لیے انہیں ایئرپورٹ سے سیدھے ساکیت کے میکس اسپتال لے جایا گیا۔ میکس اسپتال کے ڈاکٹروں نے جسپال رانا کا علاج کیا، لیکن وہ بچ نہیں سکے اور وہ آج جمعہ کی صبح چل بسے۔
PM Modi condoles death of former Indian shooter, coach Jaspal Rana— ANI Digital (@ani_digital) June 12, 2026
Read @ANI Story I https://t.co/BLtcnYuyQu#PMModi #JaspalRana #ShootingSports pic.twitter.com/I2QOhEkI1a
جسپال رانا اتراکھنڈ میں پیدا ہوئے
جسپال رانا 1976 میں اتراکھنڈ کے ایک گڑھوالی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نارائن سنگھ رانا نے 1971 کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان کے والد نے جسپال رانا کو بچپن ہی سے شوٹنگ کی تربیت دی۔
جسپال رانا کو 18 سال کی عمر میں ارجن ایوارڈ اور پدم شری ملا
جسپال رانا بہت باصلاحیت شوٹر تھے۔ انہیں 18 سال کی عمر میں ارجن ایوارڈ (1994) اور پدم شری (1997) سے نوازا گیا۔ مدر ٹریسا کے ذریعہ انہیں نیشنل سٹیزن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کھیلوں کے بعد وہ اتراکھنڈ کی سیاست میں بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور انڈین نیشنل کانگریس کی نمائندگی کی۔
جسپال رانا نے دہرادون میں جسپال رانا انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی، یہ انسٹی ٹیوٹ نوجوانوں کو جسمانی تعلیم اور کھیلوں کے شعبوں میں تربیت دیتا ہے۔ کھیلوں میں ان کی شراکت کے اعتراف میں، انہیں ریاست کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز، اتراکھنڈ گورو سمان سے نوازا گیا۔
دولت مشترکہ کھیلوں کا کنگ
وہ دولت مشترکہ کھیلوں کی تاریخ میں ہندوستان کے سب سے کامیاب نشانے بازوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے 1994، 1998، 2002 اور 2006 کے ایڈیشنز میں کل 15 تمغے (9 سونے، 4 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے) جیتے تھے۔
ایشین گیمز میں تاریخی کارکردگی
انہوں نے ایشین گیمز میں کل 4 گولڈ میڈل جیتے۔ 2006 کے دوحہ ایشین گیمز میں، انہوں نے 25 میٹر سینٹر فائر پسٹل ایونٹ میں 590 پوائنٹس کے ساتھ عالمی ریکارڈ برابر کیا تھا۔