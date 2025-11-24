پاکستان سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے فائنل میں پہنچا، بابر اعظم کی شاندار بلے بازی، عثمان طارق کی ہیٹ ٹرک
پاکستان نے زمبابوے کو شکست دے کر سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر کے فائنل میں جگہ پکی کر لی۔
By ANI
Published : November 24, 2025 at 5:26 PM IST
راولپنڈی، حیدرآباد: اتوار کو اسٹار بلے باز بابر اعظم، اوپنر صاحبزادہ فرحان، کپتان سلمان آغا اور ہیٹرک ہیرو عثمان طارق نے ریکارڈ بک میں اپنے نام درج کروا لیے۔ سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان منگل کو ہونے والا میچ دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ کرے گا، جہاں زمبابوے نے ایک میچ جیتا اور دو ہارے، جب کہ سری لنکا نے دونوں میں شکست کھائی۔ جیت سری لنکا کو فائنل میں جگہ دے گی۔
No answers for Usman Tariq in Rawalpindi 👊#PAKvZIM 📲 https://t.co/OUD2qYlnCj pic.twitter.com/dFkXnWvRvE— ICC (@ICC) November 24, 2025
پاکستان نے زمبابوے کو شکست دے کر سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر کے فائنل میں جگہ پکی کر لی۔ دوسری ٹیم کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب زمبابوے اور سری لنکا منگل 25 نومبر کو ٹورنامنٹ میں دوسری بار آمنے سامنے ہوں گے۔
سکندر رضا کی ٹیم نے سری لنکا کو 67 رنز سے شکست دے کر اپ سیٹ کیا
قبل ازیں ڈے نائٹ میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو شکست دے کر سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر کے فائنل میں جگہ پکی کر لی۔ دوسری ٹیم کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب زمبابوے اور سری لنکا منگل 25 نومبر کو ٹورنامنٹ میں دوسری بار آمنے سامنے ہوں گے۔ غور طلب ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں جب زمبابوے اور سری لنکا پہلی بار آمنے سامنے ہوئے تو سکندر رضا کی ٹیم نے سری لنکا کو 67 رنز سے شکست دے کر اپ سیٹ کیا۔
A clinical showing from Pakistan to breeze past Zimbabwe in Rawalpindi 👏#PAKvZIM 📝: https://t.co/OUD2qYlnCj pic.twitter.com/BX4o0KHqPh— ICC (@ICC) November 23, 2025
سری لنکا اس ٹورنامنٹ میں ابھی تک ایک بھی میچ نہیں جیت سکا ہے۔ پاکستان کی فائنل تک رسائی میں بابر اعظم اور عثمان طارق نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بابر نے پہلے 74 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹیم کو 195 تک پہنچایا، پھر عثمان طارق نے ہیٹ ٹرک کی اور زمبابوے کو 126 رنز پر ڈھیر کردیا۔ پاکستان نے یہ میچ 69 رنز سے جیت لیا۔
سابق کپتان بابر اعظم کا زبردست مظاہرہ
ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے صاحبزادہ فرحان نے پاکستان کی جانب سے نصف سنچری کی شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے 41 گیندوں پر چار چوکے اور تین چھکے لگا کر 63 رنز بنائے۔ انہیں سابق کپتان بابر اعظم کا 74 رنز کی اننگز کا اچھا ساتھ ملا۔ بابر نے اپنی اننگز میں 52 گیندوں کا سامنا کیا اور سات چوکے اور دو چھکے لگائے۔ بابر اور فرحان نے دوسری وکٹ کے لیے سنچری شراکت میں 103 رنز کا اضافہ کیا۔
A clinical showing from Pakistan to breeze past Zimbabwe in Rawalpindi 👏#PAKvZIM 📝: https://t.co/OUD2qYlnCj pic.twitter.com/BX4o0KHqPh— ICC (@ICC) November 23, 2025
فخر زمان نے فنشر کا کردار ادا کیا
اس میچ میں فخر زمان نے فنشر کا کردار ادا کیا۔ 7ویں نمبر پر آتے ہوئے انہوں نے 10 گیندوں پر 27 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جس میں 1 چوکا اور 3 زبردست چھکے شامل تھے۔ اس طرح پاکستان مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 195 رنز تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔
عثمان طارق ٹی ٹوئنٹی میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پاکستان کے چوتھے بولر
196 کے ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی شروعات خراب رہی۔ پاور پلے میں ہی ٹیم نے 25 کے اسکور پر تین وکٹیں گنوا دیں۔ کپتان سکندر رضا (23) اور ریان برل (67) نے اننگز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی لیکن عثمان طارق نے 10ویں اوور میں ہیٹ ٹرک کر کے زمبابوے کو مکمل طور پر بیک فٹ پر ڈال دیا۔ عثمان ٹی ٹوئنٹی میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پاکستان کے چوتھے بولر بن گئے۔ پاکستان نے زمبابوے کو 19 اوورز میں 126 رنز پر ڈھیر کردیا۔