پاکستان سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے فائنل میں پہنچا، بابر اعظم کی شاندار بلے بازی، عثمان طارق کی ہیٹ ٹرک

پاکستان نے زمبابوے کو شکست دے کر سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر کے فائنل میں جگہ پکی کر لی۔

بابر اعظم ایکشن میں (ANI)
By ANI

Published : November 24, 2025 at 5:26 PM IST

4 Min Read
راولپنڈی، حیدرآباد: اتوار کو اسٹار بلے باز بابر اعظم، اوپنر صاحبزادہ فرحان، کپتان سلمان آغا اور ہیٹرک ہیرو عثمان طارق نے ریکارڈ بک میں اپنے نام درج کروا لیے۔ سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان منگل کو ہونے والا میچ دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ کرے گا، جہاں زمبابوے نے ایک میچ جیتا اور دو ہارے، جب کہ سری لنکا نے دونوں میں شکست کھائی۔ جیت سری لنکا کو فائنل میں جگہ دے گی۔

پاکستان نے زمبابوے کو شکست دے کر سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر کے فائنل میں جگہ پکی کر لی۔ دوسری ٹیم کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب زمبابوے اور سری لنکا منگل 25 نومبر کو ٹورنامنٹ میں دوسری بار آمنے سامنے ہوں گے۔

سکندر رضا کی ٹیم نے سری لنکا کو 67 رنز سے شکست دے کر اپ سیٹ کیا

قبل ازیں ڈے نائٹ میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو شکست دے کر سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر کے فائنل میں جگہ پکی کر لی۔ دوسری ٹیم کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب زمبابوے اور سری لنکا منگل 25 نومبر کو ٹورنامنٹ میں دوسری بار آمنے سامنے ہوں گے۔ غور طلب ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں جب زمبابوے اور سری لنکا پہلی بار آمنے سامنے ہوئے تو سکندر رضا کی ٹیم نے سری لنکا کو 67 رنز سے شکست دے کر اپ سیٹ کیا۔

سری لنکا اس ٹورنامنٹ میں ابھی تک ایک بھی میچ نہیں جیت سکا ہے۔ پاکستان کی فائنل تک رسائی میں بابر اعظم اور عثمان طارق نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بابر نے پہلے 74 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹیم کو 195 تک پہنچایا، پھر عثمان طارق نے ہیٹ ٹرک کی اور زمبابوے کو 126 رنز پر ڈھیر کردیا۔ پاکستان نے یہ میچ 69 رنز سے جیت لیا۔

سابق کپتان بابر اعظم کا زبردست مظاہرہ

ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے صاحبزادہ فرحان نے پاکستان کی جانب سے نصف سنچری کی شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے 41 گیندوں پر چار چوکے اور تین چھکے لگا کر 63 رنز بنائے۔ انہیں سابق کپتان بابر اعظم کا 74 رنز کی اننگز کا اچھا ساتھ ملا۔ بابر نے اپنی اننگز میں 52 گیندوں کا سامنا کیا اور سات چوکے اور دو چھکے لگائے۔ بابر اور فرحان نے دوسری وکٹ کے لیے سنچری شراکت میں 103 رنز کا اضافہ کیا۔

فخر زمان نے فنشر کا کردار ادا کیا

اس میچ میں فخر زمان نے فنشر کا کردار ادا کیا۔ 7ویں نمبر پر آتے ہوئے انہوں نے 10 گیندوں پر 27 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جس میں 1 چوکا اور 3 زبردست چھکے شامل تھے۔ اس طرح پاکستان مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 195 رنز تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔

عثمان طارق ٹی ٹوئنٹی میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پاکستان کے چوتھے بولر

196 کے ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی شروعات خراب رہی۔ پاور پلے میں ہی ٹیم نے 25 کے اسکور پر تین وکٹیں گنوا دیں۔ کپتان سکندر رضا (23) اور ریان برل (67) نے اننگز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی لیکن عثمان طارق نے 10ویں اوور میں ہیٹ ٹرک کر کے زمبابوے کو مکمل طور پر بیک فٹ پر ڈال دیا۔ عثمان ٹی ٹوئنٹی میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پاکستان کے چوتھے بولر بن گئے۔ پاکستان نے زمبابوے کو 19 اوورز میں 126 رنز پر ڈھیر کردیا۔

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

