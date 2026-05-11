آر سی بی نے سنسنی خیز مقابلے میں دو وکٹوں سے ماری بازی، ممبئی انڈینز پلے آف کے مقابلے سے باہر
آر سی بی نے 167 رنز کے ہدف کو آخری گیند پر دو رنز بنا کر پورا کر لیا۔
Published : May 11, 2026 at 8:16 AM IST
انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 54ویں میچ میں ممبئی انڈینز کو رائل چیلنجرز بنگلور کے خلاف دو وکٹوں سے سنسنی خیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آر سی بی نے 167 رنز کا ہدف آخری گیند پر آٹھ وکٹیں کھو کر حاصل کر لیا۔
اس جیت کے ساتھ ہی آر سی بی پوائنٹس ٹیبل میں 14 پوائنٹس کے ساتھ پہلے مقام پر پہنچ گئی ہے جب کہ ایم آئی پلے آف کی دوڑ سے باہر ہونے والی دوسری ٹیم بن گئی ہے۔ اس سے پہلے میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس سی ایس کے سے ہار کر پلے آف سے باہر ہو گئی تھی۔
ممبئی کے 167 کے جواب میں، آر سی بی کو ہدف حاصل کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس چھوٹے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انہیں 20 اوورز تک بیٹنگ کرنا پڑی۔ اس دوران انہوں نے آٹھ وکٹیں بھی گنوا دیں۔
کرونان پانڈیا کی 46 گیندوں پر 73 رنز کی اننگز کے علاوہ کوئی اور بلے باز زیادہ کچھ نہ کر سکا۔ تاہم، ان کے آؤٹ ہوتے ہی آر سی بی پھر پھنس گئی اور اسے آخری اوور میں جیت کے لیے 15 رنز درکار تھے۔ بھونیشور کمار نے چھ رنز بنا کر ٹیم کو جیت کے قریب پہنچایا اور پھر راسخ سلام نے آخری گیند پر دو رنز دوڑ کر جیت کر فتح پر مہر ثبت کر دی۔
بھونیشور کمار کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے پہلی گیند پر شاندار اننگز کھیلی اور بلے سے چھکا لگا کر ٹیم کو فتح کے قریب پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بھونیشور نے اپنی گیند بازی سے چار اوور میں 23 رن دے کر چار وکٹ لیے۔
