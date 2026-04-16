آئی پی ایل 2026: آر سی بی نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو پانچ وکٹوں سے ہرایا، پوائنٹس ٹیبل میں نمبر ایک پر قابض
آر سی بی نے آسانی سے 15.1 اوور میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 147 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔
Published : April 16, 2026 at 9:12 AM IST
انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 کے 23ویں میچ میں بدھ کو ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے 23ویں میچ میں رائل چیلنجرز بنگلور (آر سی بی) نے لکھنؤ سپر جائنٹس (ایل ایس جی) کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی۔ آر سی بی نے 147 رنز کا چھوٹا ہدف 15.1 اوور میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس میچ میں 'امپیکٹ پلیئر' ویراٹ کوہلی نے سب سے زیادہ 49 رنز بنائے۔ اس جیت کے ساتھ ہی آر سی بی پانچ میچوں میں آٹھ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ پر واپس آ گیا ہے۔
پہلی اننگز میں کہنی کی چوٹ کی وجہ سے رشبھ پنت اس میچ کے لیے موجود نہیں تھے، اس لیے نکولس پورن نے لکھنؤ سپر جائنٹس کی کپتانی کی۔ کوہلی لانگ آن پر کیچ ہونے سے قبل 34 گیندوں پر 49 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے اور نصف سنچری بنانے سے محروم رہے۔ ان کی اننگز میں چھ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔
آخر میں، ٹم ڈیوڈ اور روماریو شیفرڈ 14-14 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جنہوں نے آر سی بی کو 29 گیندیں باقی رہتے ہوئے جیت سے ہمکنار کیا۔ ایل ایس جی کی جانب سے اویش خان نے دو اہم وکٹیں حاصل کیں۔ ایل ایس جی کی جانب سے پرنس سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 32 رنز کے عوض تین وکٹیں حاصل کیں۔
اس سے پہلے، بلے بازی کرنے اتری ایل ایس جی ٹیم کو بھونیشور کمار اور جوش ہیزل ووڈ کی نئی گیند سے کسی ہوئی گیند بازی کا سامنا کرنے میں مشکل ہوئی۔ ایل ایس جی کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب کپتان رشبھ پنت کو کہنی میں چوٹ لگ گئی اور صرف تین گیندیں کھیلنے کے بعد 'ریٹائرڈ ہرٹ' ہو کر میدان سے باہر چلے گئے۔
بڈونی (38) اور مکل چودھری (39) نے مستحکم شراکت داری کے ساتھ اننگز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، لیکن بار بار وکٹیں گرتے رہنے سے ایل ایس جی کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ بعد میں پنت بلے بازی پر لوٹے لیکن صرف ایک رن بنا سکے۔
راسخ نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے ایل ایس جی کی اننگز کو سمیٹ دیا اور چار وکٹ جھٹک لیے۔ بھونیشور نے تین اور ہیزل ووڈ نے بہترین کنٹرول برقرار رکھا۔ ان تینوں کی مشترکہ کوششوں کی بدولت، آر سی بی، ایل ایس جی کو معمولی اسکور پر روکنے میں کامیاب رہی۔
