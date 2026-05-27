آر سی بی نے کوالیفائر 1 میں گجرات ٹائٹنز کو 92 رنز سے شکست دے کر لگاتار دوسری بار فائنل میں رسائی حاصل کی

آر سی بی نے کوالیفائر 1 میں گجرات ٹائٹنز کو 92 رنز سے شکست دے کر لگاتار دوسری بار فائنل میں رسائی حاصل کی
بڑےہدف کے تعاقب میں گجرات ٹائٹنز وکٹوں کے نقصان سے سنبھلنے میں ناکام رہی۔ فاسٹ بولر جیکب ڈفی نے شاندار بولنگ اٹیک کی قیادت کی۔
Published : May 27, 2026 at 1:13 PM IST
نئی دہلی: کپتان رجت پاٹیدار کی شاندار بلے بازی اور شاندار بولنگ کی بدولت رائل چیلنجرز بنگلور مسلسل دوسری بار فائنل میں پہنچی ہے۔ دھرم شالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے آئی پی ایل 2026 کے پہلے کوالیفائر میں آر سی بی نے گجرات کو 92 رنز سے شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کرلی۔
ٹاس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے، RCB نے کپتان رجت پاٹیدار کے ناقابل شکست 93 رنز کی بدولت 254/5 کا ریکارڈ اسکور بنایا۔ یہ آئی پی ایل پلے آف کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹوٹل ہے۔
پاٹیدار کی کپتانی کی اننگز
گجرات کے فیلڈرز نے پاٹیدار کو دو بار موقع دیا، جس کی قیمت ان کو چکانی پڑی۔ پاٹیدار نے ہر گیند باز پر حملہ کیا اور صرف 21 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ پاٹیدار نے آخر تک بیٹنگ کی، صرف 33 گیندوں پر 93 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جس میں پانچ چوکے اور نو چھکے شامل تھے۔ انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
کوہلی بھی 25 گیندوں پر 43 رنز بنانے کے بعد بولڈ ہوئے جب کہ پیڈیکل 19 گیندوں پر 30 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے۔ کرونل پانڈیا نے 28 گیندوں پر 43 رنز بنائے جس میں پانچ چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔
گجرات کا ٹاپ آرڈر بری طرح ناکام
255 کے بڑے ہدف کے تعاقب میں گجرات ٹائٹنز وکٹوں کے نقصان سے سنبھلنے میں ناکام رہی۔ فاسٹ بولر جیکب ڈفی نے شاندار بولنگ اٹیک کی قیادت کرتے ہوئے تین اہم وکٹیں حاصل کیں جبکہ بھونیشور کمار، رسیک سلام ڈار اور کرونل پانڈیا نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔
پاور پلے میں گجرات نے 51 رن پر پانچ وکٹ گنوائے، جس میں سائی سدرشن کا عجیب و غریب آؤٹ بھی شامل ہے۔ جیکب ڈفی کی گیند پر شاٹ کھیلتے ہوئے ان کا بیٹ ہاتھ سے پھسل گیا اور اچھال کر اسٹمپ پر جا لگا جس کے نتیجے میں وہ آؤٹ ہو گئے۔
اس کے بعد بھونیشور کمار نے گجرات کے کپتان شبمن گل کو صرف دو رنز پر آؤٹ کر کے گجرات کو بڑا جھٹکا دیا۔ جوس بٹلر نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، جوش ہیزل ووڈ کی گیند پر چوکے اور چھکے لگائے لیکن ہیزل ووڈ نے فوری جواب دیتے ہوئے خطرناک بلے باز کو کلین بولڈ کردیا۔ بٹلر نے تیزی سے صرف 11 گیندوں میں 29 رنز بنائے۔
آر سی بی نے پاور پلے کے آخری اوور میں میچ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی جب راسخ سلام ڈار نے نشانت سندھو اور جیسن ہولڈر کو ایک ہی اوور میں آؤٹ کر دیا۔ بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، گجرات پاور پلے کے اختتام پر 51/5 پر جدوجہد کر رہا تھا۔
واشنگٹن سندر اور راہول تیوتیا نے اننگز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی لیکن ڈفی نے سندر کو آٹھ رنز پر آؤٹ کر دیا۔ نیوزی لینڈ کے تیز گیند باز نے کچھ دیر بعد راشد خان کو آؤٹ کر کے گجرات کو 11 اوورز میں 87/7 تک پہنچا دیا۔ کرونل پانڈیا نے کگیسو ربادا کو آؤٹ کرکے گجرات کی مشکلات میں اضافہ کیا، جنہیں ویرات کوہلی نے لانگ آن پر کیچ کرایا۔
راہل تیوتیا نے کچھ جدوجہد کی
جب میچ گجرات کی پہنچ سے تقریباً باہر تھا، راہول تیوتیا نے اکیلے ہی گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ کیا۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز نے شاندار اننگز کھیلتے ہوئے صرف 33 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ انہوں نے 43 گیندوں میں آٹھ چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے 68 رنز بنائے، اس سے قبل بھونیشور کمار نے سست گیند پر آؤٹ کیا۔
کرونل پانڈیا نے اننگز کو ختم کرنے کے لیے آخری وکٹ حاصل کی، جس سے گجرات ٹائٹنز کو 19.3 اوورز میں 162 رنز پر آل آؤٹ کر دیا۔ بنگلورو کی جانب سے جیکب ڈفی سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 39 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں۔
گجرات کے لیے ایک اور موقع
جہاں اس جیت نے آر سی بی کو فائنل میں جگہ حاصل کر لی، وہیں گجرات کے پاس اپنے ٹاپ-2 ختم ہونے کی وجہ سے فائنل میں پہنچنے کا ایک اور موقع ہوگا۔ اب ان کا مقابلہ 29 مئی کو کوالیفائر 2 میں ایلیمینیٹر کے فاتح سے ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا ایلیمینیٹر میچ آج یعنی 27 مئی کو حیدرآباد اور راجستھان کے درمیان نیو چنڈی گڑھ میں کھیلا جائے گا۔