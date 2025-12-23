ETV Bharat / sports

آر سی بی کے کھلاڑی جیکب ڈفی نے توڑا چالیس سال پرانا ریکارڈ، اشون بھی ہوئے متاثر

جیکب ڈفی کو RCB نے IPL 2026 منی نیلامی میں 2₹ کروڑ میں سائن کیا ہے۔

rcb player jacob duffy breaks 40 year old record of Richard hadlee Urdu News
جیکب ڈفی (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 23, 2025 at 10:25 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں 323 رنز سے شکست دے کر سیریز 0-2 سے جیت لی۔ ڈیون کونوے اور کپتان ٹام لیتھم نے دو دو سنچریاں بنا کر اس فتح میں اہم کردار ادا کیا جب کہ فاسٹ بولر جیکب ڈفی نے میچ میں مجموعی طور پر 9 وکٹیں لے کر تاریخ رقم کی۔

جیکب ڈفی نے 40 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا

انہوں نے سر رچرڈ ہیڈلی کا 40 سال پرانا ریکارڈ توڑ کر ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کر لیا۔ ڈفی اب ایک کیلنڈر سال میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے نیوزی لینڈ کے باؤلر بن گئے ہیں۔ انہوں نے 2025 میں مجموعی طور پر 81 بین الاقوامی وکٹیں حاصل کیں، جس نے 1985 میں ہیڈلی کے 79 وکٹوں کے سابقہ ​​ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ڈفی نے 39 اننگز میں 17.11 کی شاندار اوسط سے مجموعی طور پر 81 وکٹیں حاصل کیں، جب کہ ہیڈلی نے یہ 79 وکٹیں 29 اننگز میں 18.51 کی اوسط سے حاصل کیں۔

23 وکٹوں میں تین فائفر شامل

ڈفی نے تین میچوں کی سیریز میں 15.00 کی اوسط سے کل 23 وکٹیں حاصل کیں جن میں تین فائفر بھی شامل ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں پلیئر آف دی سیریز کا اعزاز تفویض کیا گیا۔ ڈفی کو RCB نے IPL 2026 کی نیلامی میں ان کی بنیادی قیمت 2₹ کروڑ (تقریباً 20 ملین ڈالر) میں خریدا، جس سے وہ اگلے سال IPL میں وراٹ کوہلی کے ساتھ کھیلنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔

کانوے اور لیتھم کا ریکارڈ

ڈفی کے علاوہ، نیوزی لینڈ کے دونوں اوپنرز، ڈیون کونوے اور کپتان ٹام لیتھم نے بھی ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیسٹ ہر اننگز میں دو سنچریاں بنانے والی پہلی اوپننگ جوڑی بن کر تاریخ رقم کی۔ کونوے نے 227 اور 100 رنز بنائے جب کہ لیتھم نے 137 اور 101 رنز بنائے۔

نیوزی لینڈ ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر

نیوزی لینڈ نے 0-2 کی شاندار جیت کے ساتھ اپنی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ مہم کا مضبوط آغاز کیا۔ وہ اب ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ آخری ٹیسٹ کے آخری دن نیوزی لینڈ نے 462 کے مشکل ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو 138 رنز پر آؤٹ کر دیا۔

اشون نے کی جیکب کی تعریف

سابق لیجنڈری ہندوستانی اسپنر آر ایشون نے جیکب کی تعریف کرتے ہوئے انسٹاگرام پر لکھا، "جیکب ڈفی کتنے شاندار کرکٹر بن رہے ہیں۔ 2025 ان کے لیے ایک اہم سال رہا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میں انھوں نے 15.43 کی اوسط سے 23 وکٹیں حاصل کیں، 15.43 کی اوسط سے 23 وکٹیں، 40.3 کا اسٹرائیک ریٹ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میں مین آف دی سیریز۔ وہ اس وقت T20I میں نمبر دو بولر بھی ہیں۔ T20Is میں ان کی کارکردگی 2025 میں متاثر کن رہی ہے، جس میں 18.9 کی اوسط سے 57 وکٹیں، 7.89 کی اکانومی اور 53.1 فیصد کے متاثر کن ڈاٹ بال ریٹ کے ساتھ 31 سال کی عمر میں، وہ اپنے بہترین فارم میں ہیں۔ RCB نے انہیں 2₹ کروڑ کی بنیادی قیمت پر حاصل کرکے ایک بہت بڑا سودا کیا۔ یہ ایک لاجواب سودا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں بڑا اپ سیٹ، نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر،،، جانیے بھارت و پاکستان کس پوزیشن پر ہیں؟

شادی ٹوٹنے کے بعد پہلے ہی میچ میں اسمرتی مندھانا نے رقم کی تاریخ، ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں حاصل کی بڑی کامیابی

بھارتی ٹیم نے جیت کے ساتھ سال کو کیا الوداع،،، آخری ٹی ٹوینٹی میں جنوبی افریقہ کو تیس رنز سے دی شکست

انڈر نائنٹین ایشیا کپ فائنل پاکستان نے بھارت کو ایک سو اکیانوے رنز سے شکست دے کر دوسرا ٹائٹل جیت لیا

شرمناک! ارشدیپ سنگھ نے ایک ناپسندیدہ ریکارڈ جوڑ دیا، یہ کارنامہ انجام دینے والے نمبر ون بولر بنے

میسی کی بھارت آمد، ہزاروں افراد نے آدھی رات کو کولکتہ میں سپر اسٹار کا کیا شاندار استقبال

رویندرا جڈیجہ کی اہلیہ نے کیا سنسنی خیز انکشاف، بھارتی کھلاڑیوں پر لگائے سنگین الزامات

گمبھیر کوچ نہیں، منیجر ہیں............. سابق کپتان کپل دیو نے دیا اہم تنقیدی بیان

TAGGED:

JACOB DUFFY BREAK THA RECORD
RCB PLAYER JACOB DUFFY
JACOB DUFFY IPL PRICE
JACOB DUFFY BREAKS 40 YEAR RECORD
JACOB DUFFY BREAKS RECORD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.