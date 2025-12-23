آر سی بی کے کھلاڑی جیکب ڈفی نے توڑا چالیس سال پرانا ریکارڈ، اشون بھی ہوئے متاثر
جیکب ڈفی کو RCB نے IPL 2026 منی نیلامی میں 2₹ کروڑ میں سائن کیا ہے۔
Published : December 23, 2025 at 10:25 AM IST
حیدرآباد: نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں 323 رنز سے شکست دے کر سیریز 0-2 سے جیت لی۔ ڈیون کونوے اور کپتان ٹام لیتھم نے دو دو سنچریاں بنا کر اس فتح میں اہم کردار ادا کیا جب کہ فاسٹ بولر جیکب ڈفی نے میچ میں مجموعی طور پر 9 وکٹیں لے کر تاریخ رقم کی۔
جیکب ڈفی نے 40 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا
انہوں نے سر رچرڈ ہیڈلی کا 40 سال پرانا ریکارڈ توڑ کر ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کر لیا۔ ڈفی اب ایک کیلنڈر سال میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے نیوزی لینڈ کے باؤلر بن گئے ہیں۔ انہوں نے 2025 میں مجموعی طور پر 81 بین الاقوامی وکٹیں حاصل کیں، جس نے 1985 میں ہیڈلی کے 79 وکٹوں کے سابقہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ڈفی نے 39 اننگز میں 17.11 کی شاندار اوسط سے مجموعی طور پر 81 وکٹیں حاصل کیں، جب کہ ہیڈلی نے یہ 79 وکٹیں 29 اننگز میں 18.51 کی اوسط سے حاصل کیں۔
Jacob Duffy signing off for 2025 in style.#NZvWIN pic.twitter.com/2TuJJgQ2oB— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 22, 2025
23 وکٹوں میں تین فائفر شامل
ڈفی نے تین میچوں کی سیریز میں 15.00 کی اوسط سے کل 23 وکٹیں حاصل کیں جن میں تین فائفر بھی شامل ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں پلیئر آف دی سیریز کا اعزاز تفویض کیا گیا۔ ڈفی کو RCB نے IPL 2026 کی نیلامی میں ان کی بنیادی قیمت 2₹ کروڑ (تقریباً 20 ملین ڈالر) میں خریدا، جس سے وہ اگلے سال IPL میں وراٹ کوہلی کے ساتھ کھیلنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔
Jacob Duffy has 3 five-fors in the series against West Indies 🔥— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 22, 2025
He is undoubtably the Player of the Series 👏 pic.twitter.com/zakYPsg3nD
کانوے اور لیتھم کا ریکارڈ
ڈفی کے علاوہ، نیوزی لینڈ کے دونوں اوپنرز، ڈیون کونوے اور کپتان ٹام لیتھم نے بھی ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیسٹ ہر اننگز میں دو سنچریاں بنانے والی پہلی اوپننگ جوڑی بن کر تاریخ رقم کی۔ کونوے نے 227 اور 100 رنز بنائے جب کہ لیتھم نے 137 اور 101 رنز بنائے۔
What a cricketer Jacob Duffy is turning out to be. 2025 has been his coming of age year.— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) December 22, 2025
23 wickets at 15.43, 40.3 Strike rate and MOS in the tests against Windies.
He’s also the current #2 ranked T20I bowler, with a sensational 2025 in T20s with 57 wickets at 18.9, 7.89… pic.twitter.com/Oda9LxdqxX
نیوزی لینڈ ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر
نیوزی لینڈ نے 0-2 کی شاندار جیت کے ساتھ اپنی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ مہم کا مضبوط آغاز کیا۔ وہ اب ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ آخری ٹیسٹ کے آخری دن نیوزی لینڈ نے 462 کے مشکل ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو 138 رنز پر آؤٹ کر دیا۔
اشون نے کی جیکب کی تعریف
سابق لیجنڈری ہندوستانی اسپنر آر ایشون نے جیکب کی تعریف کرتے ہوئے انسٹاگرام پر لکھا، "جیکب ڈفی کتنے شاندار کرکٹر بن رہے ہیں۔ 2025 ان کے لیے ایک اہم سال رہا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میں انھوں نے 15.43 کی اوسط سے 23 وکٹیں حاصل کیں، 15.43 کی اوسط سے 23 وکٹیں، 40.3 کا اسٹرائیک ریٹ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میں مین آف دی سیریز۔ وہ اس وقت T20I میں نمبر دو بولر بھی ہیں۔ T20Is میں ان کی کارکردگی 2025 میں متاثر کن رہی ہے، جس میں 18.9 کی اوسط سے 57 وکٹیں، 7.89 کی اکانومی اور 53.1 فیصد کے متاثر کن ڈاٹ بال ریٹ کے ساتھ 31 سال کی عمر میں، وہ اپنے بہترین فارم میں ہیں۔ RCB نے انہیں 2₹ کروڑ کی بنیادی قیمت پر حاصل کرکے ایک بہت بڑا سودا کیا۔ یہ ایک لاجواب سودا ہے۔