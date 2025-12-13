رویندرا جڈیجہ کی اہلیہ نے کیا سنسنی خیز انکشاف، بھارتی کھلاڑیوں پر لگائے سنگین الزامات
رویندرا جڈیجہ کی اہلیہ ریوابا نے کہا کہ ہندوستانی کرکٹرز غیر ملکی دوروں کے دوران طرح طرح کی منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔
Published : December 13, 2025 at 11:19 AM IST
حیدرآباد: گجرات حکومت میں وزیر تعلیم اور رویندر جڈیجہ کی اہلیہ ریوابا نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے بارے میں سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے۔ اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھلاڑی غیر ملکی دوروں کے دوران طرح طرح کی منشیات کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے شوہر رویندرا جڈیجہ نے کبھی ایسی کوئی عادت نہیں اپنائی۔
جڈیجہ کی اہلیہ کا سنسنی خیز انکشاف
ریوبا نے یہ ریمارکس ایک عوامی ریلی میں کیے، کرکٹرز کی عادات کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ بیرون ملک سفر کرتے وقت عوام کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں اور انہیں جو چاہیں کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جڈیجہ کے ارد گرد کے ماحول کے باوجود، اس نے کہا کہ اسے کوئی لت نہیں ہے۔
" मेरे पति (रवींद्र जडेजा , क्रिकेटर)को लंदन , दुबई, ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेकों देशों में खेलने के लिए जाना होता है फिर भी आज दिन तक उन्होंने कभी व्यसन नहीं किया क्योंकि वो अपनी जवाबदारी को समझते हैं @Rivaba4BJP जी , शिक्षा मंत्री गुजरात सरकार #Rivabajadeja #ravindrajadeja pic.twitter.com/OyuiPFPvVa— राणसिंह राजपुरोहित (@ransinghBJP) December 10, 2025
ٹیم... سب بری عادتوں میں ملوث
ریوابا نے دعویٰ کیا، "میرے شوہر کرکٹر رویندرا جڈیجہ کو کرکٹ کھیلنے کے لیے لندن اور دبئی جیسے مختلف شہروں اور آسٹریلیا جیسے ممالک کا سفر کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود، انہوں نے آج تک کسی لت یا بری عادت میں مبتلا نہیں ہوئے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ باقی ٹیم... سب کھلاڑی بری عادتوں میں ملوث ہیں، لیکن وہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔"
غور طلب ہے کہ ریوبا نے گجراتی میں تقریر کی۔ اس طرح کے الزامات لگانے پر انہیں سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم بی سی سی آئی نے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
کے ایل راہل 2016 میں تنازعات میں گھرے تھے
یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 2016 میں، کے ایل راہل ویسٹ انڈیز کے دورے کے دوران اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر بیئر کی بوتل پکڑے ہوئے اپنی تصویر اپ لوڈ کرنے کے بعد تنازعات میں گھر گئے تھے۔ یہ تصویر فوری طور پر وائرل ہو گئی، جس سے بی سی سی آئی نے کھلاڑیوں پر زور دیا کہ وہ آن لائن مواد اپ لوڈ کرتے وقت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ وہ دنیا بھر کے بہت سے چھوٹے بچوں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں۔ اس کے بعد راہل کو تصویر کو ڈیلیٹ کرنا پڑا۔
جڈیجہ کا کرکٹ کیریئر
جڈیجہ، جنہوں نے 2024 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد T20I کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی، ون ڈے اور ٹیسٹ دونوں ٹیموں میں قومی ٹیم کے اہم رکن ہیں۔ وہ اب تک 348 ٹیسٹ اور 232 ون ڈے وکٹیں لے چکے ہیں۔ انہوں نے 4095 ٹیسٹ اور 2862 ون ڈے رنز بھی بنائے ہیں۔