بھارتی کپتان شبمن گل کی بادشاہت پر منڈرایا خطرہ، راشد اور عمرزئی چمک اٹھے

ICC ون ڈے رینکنگ میں ہندوستانی کپتان شبمن گل کی ٹاپ پوزیشن خطرے میں ہے۔ افغان بلے باز نے رینکنگ میں ایک تہلکہ مچادیا ہے۔

شبمن گل (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 10:28 AM IST

حیدرآباد: آئی سی سی نے تازہ ترین رینکنگ جاری کردی ہے، جس میں افغانستان کے لیگ بریک اسپنر راشد خان نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز میں ان کی عمدہ باؤلنگ کی وجہ سے وہ پانچ پوائنٹس کی چھلانگ لگا کر ٹاپ ون ڈے بولر بن گئے ہیں۔ وہ جنوبی افریقہ کے کیشو مہاراج کو پیچھے چھوڑ کر ٹاپ پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ راشد کے علاوہ افغانستان کے عظمت اللہ عمرزئی نے بھی آئی سی سی مردوں کی ون ڈے پلیئر رینکنگ میں جگہ بنالی ہے۔

ون ڈے رینکنگ میں افغان کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی

افغانستان کی بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں 3-0 سے جیت کے بعد، راشد نے دنیا کے نمبر 1 ون ڈے بولر کے طور پر اپنا مقام دوبارہ حاصل کر لیا ہے، جب کہ عمرزئی ون ڈے آل راؤنڈرز کی فہرست میں پہلے نمبر پر واپس آ گئے ہیں۔ وہ ایک درجہ ترقی کر کے زمبابوے کے سکندر رضا کو پیچھے چھوڑ کر ٹاپ پوزیشن پر آ گئے ہیں۔

اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کے پلیئر آف دی سیریز ابراہیم زدران ون ڈے بلے بازوں کی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آگئے ہیں۔ وہ شبمن گل (784) کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ وہ آٹھ مقام کی چھلانگ لگا کر 764 ریٹنگ پوائنٹس پر پہنچ گئے ہیں۔

ابوظہبی میں افغانستان کی شاندار کارکردگی، ایشیائی حریفوں کے خلاف اپنی پہلی ون ڈے سیریز میں وائٹ واش حاصل کرنا، 2027 میں جنوبی افریقہ، نمیبیا اور زمبابوے میں منعقد ہونے والے ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ کے اگلے ایڈیشن سے قبل ٹیم کے لیے ایک مثبت علامت ہے۔

راشد نے تینوں میچوں میں 11 وکٹیں حاصل کیں جب کہ عمر زئی نے پوری سیریز میں سات وکٹیں حاصل کیں۔ رحمن اللہ گرباز بھی دو درجے ترقی کے ساتھ 16 ویں اور محمد نبی 6 درجے ترقی کے ساتھ 50 ویں نمبر پر آگئے ہیں۔

ٹیسٹ رینکنگ میں ہندوستانی کھلاڑی چمک رہے ہیں

یشسوی جیسوال ٹیسٹ بلے بازوں کی درجہ بندی میں انگلینڈ کے جو روٹ کو پیچھے چھوڑ کر پانچویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں، جب کہ کلدیپ یادو کیریبین ٹیم کے خلاف شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرنے کے بعد ٹیسٹ گیند بازوں کی درجہ بندی میں سات مقام چڑھ کر 14ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔

