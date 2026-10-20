رنجی ٹرافی: سمرتھ کے 143رن بھوٹے کی 5 وکٹوں کی مدد سے ودربھ نے جموں و کشمیر کو 3 وکٹوں سے شکست دی
جموں و کشمیر اپنی پہلی اننگز میں 260 اور دوسری میں 123 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔
Published : October 20, 2026 at 7:57 PM IST
سری نگر: رنجی ٹرافی ایلیٹ 2026-27 کے گروپ اے کے ایک میچ میں ودربھ نے جموں و کشمیر کو تین وکٹوں سے شکست دی۔ روی کمار سمرتھ کی شاندار سنچری اور نشیکیت بھوٹے کی فیصلہ کن بولنگ کی بدولت ودربھ نے جیت حاصل کی۔
جموں و کشمیر اپنی پہلی اننگز میں 260 اور دوسری میں 123 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جواب میں ودربھ نے 305 رنز بنائے اور پھر ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 81/7 تک پہنچ کر فتح حاصل کی۔ سمرتھ کو پہلی اننگز میں شاندار 143 رنز بنانے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ اننگز ایک ایسے میچ میں اہم ثابت ہوئی جہاں زیادہ دیر تک کسی بھی ٹیم کا مکمل کنٹرول نہیں تھا۔
میچ کا نتیجہ تیسرے دن ہی آ گیا، جب ودربھ نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا اور 79 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے سات وکٹ گنوانے کے باوجود میچ جیت لیا۔
ودربھ کی پہلی اننگز سمرتھ کے گرد گھومتی رہی جنہوں نے 202 گیندوں پر 143 رنز بنائے جس میں 17 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ جموں و کشمیر کے گیند بازوں کے ابتدائی دھچکے کے بعد ان کی اننگز نے ٹیم کو استحکام فراہم کیا۔
عمر نذیر میر نے ابتدائی اننگز میں تین وکٹیں حاصل کئے۔ انہوں نے دھرو شورے کو 2، امان موکھڈے کو 10، اور مندر مہالے کو 9 رنز پر آؤٹ کیا۔ سنیل کمار نے بھی اہم کامیابیاں حاصل کیں، دانش مالیوار کو 9 اور نشیکیت بھوٹے کو 9 رنز پر آؤٹ کیا۔
عمران ملک نے ہرش دوبے کو 14 رنز پر آؤٹ کرتے ہوئے ودربھ کو دباؤ میں ڈال دیا۔ تاہم، سمرتھ نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا اور صبر سے اپنی اننگز جاری رکھی۔ انہوں نے خراب گیندوں پر رنز اکٹھے کیے اور اسکور بورڈ کو آگے بڑھاتے رہے۔
کنولپریت سنگھ نے جموں و کشمیر کی پہلی اننگز میں زبردست جوش دکھایا۔ انہوں نے 176 گیندوں پر 96 رنز بنائے جس میں 15 چوکے بھی شامل تھے۔ ان کی اننگز نے ہوم ٹیم کو میچ میں برقرار رکھا اور وہ سنچری کے بہت قریب پہنچ گئے لیکن مکمل نہیں کر سکے۔
جموں و کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرہ نے 67 گیندوں پر 36 رنز بنائے جبکہ ردھم شرما نے 31 رنز بنائے۔ گیند باز ناصر مظفر نے 21 اور عابد مشتاق نے 25 رنز بنائے۔تاہم، جموں اور کشمیر نے بڑی شراکت داری قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی کیونکہ وہ وقفے وقفے سے وکٹیں کھوتے رہے۔
جموں و کشمیر کے لیے کولپریت نے 96 رنز کی بہترین اننگ کھیلی، جب کہ سنیل کمار نے آخری اننگز میں چار وکٹیں لے کر میچ کو آخر تک سنسنی خیز بنائے رکھا۔ تاہم، ودربھ کو صحیح لمحات میں اہم شراکت ملی۔ سمرتھ نے رنز بنائے، بھوٹے نے اہم وکٹیں حاصل کیں، اور دوبے نے آخری لمحات میں ٹیم کی جیت میں مدد کی۔