بارہمولہ کرکٹ فورم نے کشمیر کے ابھرتے ستارے عاقب نبی کو حوصلہ افزائی کی
قابل ذکر ہے کہ عاقب نبی نے رنجی ٹرافی 2026 میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ وکٹس لیے۔
Published : March 19, 2026 at 7:03 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ڈاک بنگلہ میں آج بارہمولہ کرکٹ فورم کی جانب سے عاقب نبی کو حوصلہ افزائی کی گئی اور اس دوران فوج کے اعلی افسر میجر جنرل (جی او سی) 19 انفینٹری ڈیوجن منوج جوشی مہان خصوصی کے طور پر موجود رہے۔
پروگرام کے دوران عاقب نبی ڈار کو کرکٹ میں ان کی شاندار کارکردگی کے لیے عزت افزائی کی گئی۔ عاقب نبی نے خاص طور پر امسال رانجی ٹرافی اور اس کے علاوہ جو دیگر ملک کے دیگر ٹورنامنٹس میں شرکت کی ہے اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
اس دوران بارہمولہ کرکٹ فورم سے وابستہ ایک انچارج نے کہا کہ آج کا پروگرام اچانک ہوا کیونکہ عاقب نبی کو کل ہی آئی پی ایل ٹورنامنٹ کے حوالے سے اپنی ٹیم کو جوائن کرنا ہے۔ انہوں نے عاقب کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس کھلاڑی کی برسوں کی محنت آخر کار رنگ لائی۔ اس سال رانجی ٹرافی میں انہوں نے سب سے زیادہ ووکٹس لی اور اب وہ دن دور نہیں جب یہ انڈین کرکٹ ٹیم کا بھی حصہ بنیں گے۔
انہوں نے کہا کہ اب ان کو آئی پی ایل ٹورنامنٹ میں شرکت کرنی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ وہاں بھی پر اچھا پرفارم کریں گے۔ آپ کو بتادیں کہ اس دوران پروگرام میں مقامی خواتین کرکٹ کھلاڑیوں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔
مزید پڑھیں:
