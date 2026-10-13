شبھم شرما کی نصف سنچری، مدھیہ پردیش کو جموں و کشمیر پر 227 رنز کی برتری
مدھیہ پردیش کو مشکل ہدف بنانے سے روکنے کے لیے چوتھے دن دفاعی چیمپئنز جموں و کشمیر کے لیے ابتدائی وکٹ لینا اہم ہوگا۔
Published : October 13, 2026 at 10:51 PM IST
سری نگر: مدھیہ پردیش کے کپتان شبھم شرما نے ناقابل شکست نصف سنچری بنا کر دفاعی چیمپئن جموں و کشمیر کے خلاف اپنی ٹیم کی پوزیشن مضبوط کر دی۔ منگل کو سری نگر میں بارش اور کم روشنی کی وجہ سے تیسرے دن کا کھیل جلد ختم ہونے سے پہلے ان کی ٹیم کی مجموعی برتری 227 رنز تک بڑھ گئی تھی۔
مدھیہ پردیش نے اپنی دوسری اننگز میں 62 اوور میں 5 وکٹ پر 151 رن بنائے تھے، جس میں شبھم 51 اور اتھروا مہاجن 35 رن پر ناٹ آؤٹ تھے۔ مہمانوں نے دن کا آغاز 4 وکٹ پر 59 رنز سے کیا۔ جموں و کشمیر کو پہلی اننگز میں 194 رنز پر آؤٹ کرنے کے بعد انہیں 135 رنز کی برتری حاصل تھی۔
جموں و کشمیر نے اپنی باؤلنگ سے واپسی کی۔ عاقب نبی اور سنیل کمار نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ روہت شرما نے بھی تیسری صبح ابتدائی بریک تھرو فراہم کرتے ہوئے مدھیہ پردیش کو بڑی شراکت داری سے روک دیا۔
تاہم، شبھم نے اننگز کو مستحکم کیا اور پہلی اننگز میں 79 رنز بنانے کے بعد میچ کا اپنا دوسرا بڑا اسکور بنایا۔ ان کی نصف سنچری اور مہاجن کی ناقابل شکست شراکت نے ایک اور وکٹ کھونے کے باوجود مدھیہ پردیش کو 200 رنز سے آگے بڑھانے میں مدد کی۔
بارش کی وجہ سے صورتحال خراب ہونے سے پہلے ہی خراب روشنی کی وجہ سے کھیل میں خلل پڑا، ٹیموں کو جلد میدان چھوڑنا پڑا۔مدھیہ پردیش نے اپنی پچھلی برتری کو بڑھانے کی امید کی، لیکن روہت شرما نے جموں و کشمیر کو ابتدائی کامیابی فراہم کی۔
آریان پانڈے نے اپنے جسم سے دور ایک شاٹ کھیلا اور گیند گلی کی طرف چلی گئی جہاں شوبھم پنڈیر نے ڈائیونگ کرتے ہوئے کیچ لیا۔ پانڈے کے آؤٹ ہونے سے مدھیہ پردیش کے پانچ وکٹ کم ہوگئے، جس سے جموں و کشمیر کو مہمانوں کی دوسری اننگز کی برتری کو محدود کرنے کا موقع ملا۔
روہت نے پہلی اننگز میں پانچ وکٹ لے کر بھی متاثر کیا تھا، جس سے وہ جموں و کشمیر کی گیند بازی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
اس وکٹ نے کپتان شبھم پر مزید ذمہ داری ڈال دی، جو پہلے ہی کریز پر تھے۔ انہوں نے صبر سے بلے بازی جاری رکھی کیوں کہ مدھیہ پردیش ایسا ہدف طے کرنا چاہتا تھا جو دفاعی چیمپئنز پر دباؤ ڈالے گا۔شبھم کی اننگز اہم ثابت ہوئی، جس نے مدھیہ پردیش کی مجموعی برتری کو 200 رنز سے آگے بڑھا دیا۔
پہلی اننگز میں 79 رنز بنانے کے بعد کپتان نے اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ انہوں نے اپنی ٹیم کی رفتار کو برقرار رکھا جبکہ جموں و کشمیر تیزی سے وکٹیں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔
ان کی اننگز میں بھی قسمت کا کچھ حصہ تھا۔ شبھم نے لون ناصر مظفر کی ایک ڈلیوری کھیلی جو سلپ کی طرف گئی لیکن کیچ ڈراپ ہو گیا۔ بولر بھی کریز سے آگے نکل گیا تھا، اسے نو بال قرار دیا گیا۔
شبھم نے اپنی کامیابی کا جشن ڈریسنگ روم کی طرف بلے کو اٹھا کر منایا، اور ان کے ساتھیوں نے تالیاں بجائیں۔ مدھیہ پردیش کے کوچ چندرکانت پنڈت جو اپنے سخت رویے کے لیے جانے جاتے ہیں، پرسکون رہے۔ اس نصف سنچری نے ابتدائی جھٹکوں کے بعد مدھیہ پردیش کو کچھ استحکام فراہم کیا اور مہمانوں کو میچ پر کنٹرول برقرار رکھنے میں مدد کی۔
اتھروا مہاجن نے شبھم کو بہترین مدد فراہم کی، اور مدھیہ پردیش نے دوسری اننگز میں اپنی پوزیشن مستحکم کی۔اس جوڑی نے مہمانوں کو پانچویں وکٹ کے گرنے کے بعد سنبھلنے میں مدد کی اور اسٹمپ تک اسکور کو 5 وکٹ پر 151 تک پہنچا دیا۔ مہاجن 35 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ شبھم نے 51 رنز بنائے۔
جموں و کشمیر کے لیے عاقب نبی اور سنیل کمار نے دو دو وکٹ لیے اور مدھیہ پردیش کی بیٹنگ لائن اپ پر دباؤ برقرار رکھا۔ ان کی کوششوں نے مہمانوں کو اننگز میں بہت زیادہ برتری حاصل کرنے سے روک دیا، حالانکہ شبھم اور مہاجن کی شراکت نے برتری کو مسلسل بڑھنے دیا۔
مدھیہ پردیش نے پہلی اننگز میں 284 رنز بنائے تھے اور جموں و کشمیر کو 194 رنز پر آؤٹ کر کے اسے 90 رنز کی برتری دلائی تھی۔ تیسرے دن کے کھیل کے بعد اب ان کی برتری 227 رنز تک پہنچ گئی ہے۔
مہمان ٹیم کے لیے، شبھم اور مہاجن کریز پر ہوں گے، اپنی برتری کو بڑھانے اور جموں و کشمیر پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ مدھیہ پردیش کو مشکل ہدف بنانے سے روکنے کے لیے چوتھے دن دفاعی چیمپئنز کے لیے ابتدائی وکٹ لینا اہم ہوگا۔