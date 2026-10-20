رنجی ٹرافی: سمرتھ اور گربانی کی شاندار بلے بازی، جموں و کشمیر کے خلاف ودربھ کی پوزیشن مضبوط
رنجی ٹرافی میں سمرتھ کی سنچری اور بھوتے کی تباہ کن گیند بازی کی بدولت ودربھ نے جموں و کشمیر پر گرفت مضبوط کر لی۔
Published : October 20, 2026 at 7:17 AM IST
سرینگر: روی کمار سمرتھ کی شاندار 143 رنز کی اننگز کی بدولت ودربھ نے اپنی پہلی اننگز میں 305 رنز بنا کر جموں و کشمیر کے خلاف میچ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جس کے بعد تیز گیند باز نچیکت بھوتے نے دوسرے دن کے کھیل کے دوران حریف ٹیم کے ٹاپ آرڈر کو تہس نہس کر دیا۔
جموں و کشمیر کی ٹیم، جو اپنی پہلی اننگز میں 260 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی، دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک اپنی دوسری اننگز میں 7 رنز پر 4 وکٹیں گنوا کر شدید مشکلات کا شکار تھی اور وہ ودربھ سے اب بھی 38 رنز پیچھے ہے۔ یش ٹھاکر کی ابتدائی وکٹ کے بعد، بھوتے نے گراؤنڈ پر کہرام مچاتے ہوئے چار میں سے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
ودربھ نے پہلی اننگز میں 45 رنز کی برتری حاصل کی تھی، اور ان کے گیند بازوں نے اس فائدے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوم ٹیم کو مکمل طور پر دباؤ میں لے لیا۔
بلے بازی میں سمرتھ سب سے نمایاں کھلاڑی رہے، جنہوں نے 202 گیندوں پر 143 رنز کی باری کھیلی، جس میں 17 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ ان کی اس اننگز نے ودربھ کے مجموعی اسکور کو سہارا دیا، کیونکہ مہمان ٹیم نے اننگز کے آغاز میں ہی باقاعدہ وقفوں سے اپنی وکٹیں گنوائیں تھیں۔
جموں و کشمیر کے گیند بازوں نے شروع میں عمر نذیر کی بدولت میچ میں واپسی کی کوشش کی، جنہوں نے دھرو شوری کو 2، امن موکھاڑے کو 10 اور مندار مہالے کو 9 رنز پر آؤٹ کیا۔ سنیل کمار نے بھی دو وکٹیں حاصل کیں، انہوں نے دنیش مالیوار اور نچیکت بھوتے کو 9، 9 رنز پر پویلین بھیجا۔
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عمر اور سنیل نے ودربھ کو مسلسل دباؤ میں رکھا، جبکہ عمران ملک نے ہرش دوبے کو 14 رنز پر آؤٹ کیا۔ تاہم، سمرتھ نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور دوسری طرف وکٹیں گرنے کے باوجود رنز بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ان کی (سمرتھ کی) اننگز نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ودربھ ابتدائی جھٹکوں سے سنبھل جائے اور ایک مسابقتی مجموعہ کھڑا کر سکے۔
رجنیش گربانی نے 49 رنز کی اننگز کھیل کر قیمتی تعاون فراہم کیا، جس سے سمرتھ کو ایک نازک مرحلے پر اننگز کو آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ ان دونوں کی شراکت داری نے ودربھ کو وہ استحکام بخشا جس کی انہیں جموں و کشمیر کے گیند بازوں کی پہنچ سے دور ہونے کے لیے ضرورت تھی۔
عابد مشتاق اور جموں و کشمیر کے دیگر گیند باز بعد میں اننگز میں وکٹیں حاصل کرنے میں تو کامیاب رہے، لیکن سمرتھ کی شاندار کارکردگی پہلے ہی ودربھ کو ایک مضبوط پوزیشن میں لا کھڑی کر چکی تھی۔
سمرتھ آخر کار 202 گیندوں پر 143 رنز کی ایک صابرانہ اور اثر انگیز اننگز کھیلنے کے بعد سنیل کمار کی گیند پر ردہم شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ ودربھ نے اپنے لوئر آرڈر (آخری بلے بازوں) کی بدولت رنز بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ پرافل ہنگے نے 14 گیندوں پر 17 رنز بنائے، جبکہ آخری اوورز میں لگنے والے چوکوں نے اننگز کے خاتمے سے قبل اسکور کو 305 رنز تک پہنچانے میں مدد کی۔
سنیل کمار اور عمر نذیر جموں و کشمیر کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑی رہے، جبکہ عابد مشتاق نے بھی گیند کے ساتھ اہم کردار ادا کیا۔
جموں و کشمیر کی پہلی اننگز کا آغاز یاور حسن اور قمران اقبال نے کیا جنہوں نے ٹیم کو ایک مستحکم شروعات دینے کی کوشش کی۔ حسن نے 45 گیندوں پر 21 رنز بنائے اور وہ رجنیش گربانی کا شکار بنے، جبکہ اقبال صرف 9 رنز بنا کر یش ٹھاکر کی گیند پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔
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کپتان پارس ڈوگرا نے 67 گیندوں پر 36 رنز کا تعاون دیا، جس میں چار چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ تاہم، نچیکت بھوتے کے ہاتھوں ان کے آؤٹ ہونے کے بعد، ودربھ کی بڑھتی ہوئی برتری کو چیلنج کرنے کے لیے جموں و کشمیر کو ایک بڑی شراکت داری کی سخت ضرورت تھی۔عبدالصمد صرف ایک رن بنا کر پرافل ہنگے کی گیند پر بولڈ ہو گئے، کیونکہ ودربھ نے حریف ٹیم کی بیٹنگ لائن کو مسلسل نقصان پہنچانا جاری رکھا۔
ردہم شرما نے 45 گیندوں پر 31 رنز کا اضافہ کیا جس کے بعد وہ یش ٹھاکر کی گیند پر وکٹ کیپر اکشے واڈکر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ ان کے آؤٹ ہونے سے جموں و کشمیر پر دباؤ بڑھ گیا، لیکن کنول پریت سنگھ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
کنول پریت نے 176 گیندوں پر 96 رنز بنائے، جس میں 15 چوکے شامل تھے۔ ان کی اننگز جموں و کشمیر کے مجموعی اسکور میں سب سے بڑا حصہ تھی اور دوسری طرف وکٹیں گرنے کے باوجود انہوں نے اپنی ٹیم کو مقابلے میں برقرار رکھا۔
وہ سنچری بنانے سے بالکل قریب رہ گئے جب وہ ہرش دوبے کی گیند پر رن آؤٹ ہو گئے۔ 96 رنز پر ان کا آؤٹ ہونا جموں و کشمیر کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا، جو ان کی مزاحمت پر بہت زیادہ انحصار کر رہی تھی۔
لون ناصر مظفر نے 21 رنز بنائے، جبکہ عابد مشتاق نے 52 گیندوں پر 25 رنز کی باری کھیلی۔ تاہم، جموں و کشمیر کی ٹیم ایسی شراکت داریاں قائم کرنے میں ناکام رہی جو ودربھ کے مجموعی اسکور سے آگے نکلنے کے لیے ضروری تھیں۔
بھوتے نے مظفر اور عمر نذیر کو یکے بعد دیگرے آؤٹ کیا، جبکہ رجنیش گربانی نے مشتاق کو پویلین کی راہ دکھائی۔ سنیل کمار نے ایک چوکا لگایا جس کے بعد وہ بھوتے کی گیند پر ہرش دوبے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے، اور اس طرح جموں و کشمیر کی پہلی اننگز 260 رنز پر سمٹ گئی۔
ودربھ نے 45 رنز کی برتری حاصل کی، جو کہ ایک مفید فائدہ تھا اور دوسری اننگز میں ان کے گیند بازوں کے شاندار حملے کے بعد یہ برتری مزید اہم ہو گئی۔
جب جموں و کشمیر کی ٹیم دوسری بار بلے بازی کے لیے میدان میں اتری، تو ودربھ نے فوری طور پر تباہ کن اثر چھوڑا۔ یش ٹھاکر نے یاور حسن کو صفر پر آؤٹ کیا، جن کا کیچ دھرو شوری نے پکڑا۔ اس کے بعد بھوتے نے مورچہ سنبھالا اور لگاتار تین تیز جھٹکے دے کر جموں و کشمیر کی بیٹنگ لائن کو تہس نہس کر دیا۔انہوں نے عمران ملک کو صفر پر بولڈ کیا، لون ناصر مظفر کو بھی صفر پر پویلین بھیجا اور پھر کنول پریت سنگھ کو محض 4 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ یہ چاروں وکٹیں ابتدائی پانچ اوورز کے اندر ہی گر گئیں، جس سے جموں و کشمیر کا اسکور 7 رنز پر 4 وکٹیں ہو گیا اور اب انہیں ایک بڑی شکست سے بچنے کے لیے سخت جدوجہد کا سامنا ہے۔
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بھوتے کی لائن اور لینتھ کی درستی اور صبح کے حالات کا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت میچ کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ ان کے اس اسپیل نے تیز گیند باز کے لیے ایک بہترین دن کا اختتام کیا، جنہوں نے پہلی اننگز میں بھی جموں و کشمیر کو 260 رنز پر محدود کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔
ٹھاکر کی ابتدائی کامیابی اور اس کے بعد بھوتے کے تباہ کن اسپیل نے میچ کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے قبل ہی ودربھ کو مکمل طور پر میچ پر حاوی کر دیا ہے۔
میچ اب ایک انتہائی نازک موڑ پر آ کھڑا ہوا ہے، جہاں جموں و کشمیر کو اس انتہائی تشویشناک صورتحال سے اپنی دوسری اننگز کو دوبارہ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔
ودربھ کی پہلی اننگز کی 45 رنز کی برتری، سمرتھ کے 143 رنز اور بھوتے کے تباہ کن اسپیل نے مل کر مہمان ٹیم کو میچ پر مکمل کنٹرول فراہم کر دیا ہے۔
جموں و کشمیر کو اس خسارے کو ختم کرنے اور ودربھ کو ایک معقول ہدف دینے کے لیے اپنے باقی ماندہ بلے بازوں کی طرف سے ایک غیر معمولی واپسی کی ضرورت ہوگی۔ اب مڈل اور لوئر آرڈر (دلیانِ سکس اور آخری بلے بازوں) پر دباؤ ہوگا کہ وہ اسی طرح کی مزاحمت دکھائیں جیسی کنول پریت نے پہلی اننگز میں دکھائی تھی۔
دوسری طرف، ودربھ کی ترجیح یہ ہوگی کہ وہ اپنی نظم و ضبط کے ساتھ گیند بازی جاری رکھیں اور اپنے تیز گیند بازوں کی پیدا کردہ اس شاندار برتری کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔
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