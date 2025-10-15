رنجی ٹرافی: جے کے اور ممبئی کے مابین سرینگر میں آج سیزن کا افتتاحی میچ
رنجی ٹرافی 2025-26: جے کے سی اے اور ممبئی کے مابین سرینگر میں آج سیزن کا افتتاحی میچ ہوگا۔
Published : October 15, 2025 at 11:45 AM IST
سرینگر، (پرویز الدین): جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اسٹیڈیم سیزن کے پہلے میچ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ رنجی ٹرافی 2025_26 کا افتتاحی میچ آج شیر کشمیر اسٹیڈیم سرینگر میں ممبئی اور جے کے سی اے کے مابین کھیلا جارہا ہے۔
جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) کے مطابق اس ہائی وولٹیج افتتاحی میچ کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے اور شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم سیزن کے پہلے میچ کی میزبانی کرنے کے لیے مکمل طور تیار ہے۔ جب کہ دونوں ٹیمیں بھی ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے۔ اس تین روزہ میچ کو دیکھنے کے لیے کرکٹ شائقین کی ایک بڑی تعداد اسٹیڈیم میں موجود رہنے کی توقع ہے۔ ایسے میں شائقین کے داخلے کے لیے مخصوص انٹری رکھی گئی ہے۔
بی سی سی آئی کے صدر متھن منہاس کی شرکت
جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے مطابق بی سی سی آئی کے صدر متھن منہاس اس میچ میں شرکت کریں گے۔ ان کے ساتھ سنیل سیٹھی اور بریگیڈیئر انیل گپتا سمیت سینئر شخصیات بھی موجود ہوں گی۔ وہیں ہندوستانی سلیکٹر اجے رترا کی شرکت بھی متوقع ہے۔
شیوم دوبے کو پہلے میچ سے باہر کر دیا گیا
جے کے سی اے کے ایک عہدیدار نے کہا بی سی سی آئی کے صدر خود میچ دیکھیں گے جو کھلاڑیوں کے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ جے کے سی اے حکام کے مطابق، میچ صبح 9:30 بجے شروع ہونا ہے اور پچ اور موسمی حالات کا جائزہ لینے کے بعد بدھ کی صبح پلیئنگ الیون کو حتمی شکل دی جائے گی۔ تاہم اہلکار نے کہا کہ شیوم دوبے کو پہلے میچ سے کمر میں درد کی وجہ سے باہر کر دیا گیا ہے اور وہ واپس ممبئی چلے گئے ہیں۔
سرفراز خان، مشیر خان اور شمس ملانی جیسے نامور کھلاڑی شامل
شاردول ٹھاکر کی قیادت میں ممبئی کی ٹیم میں اجنکیا رہانے، سرفراز خان، مشیر خان اور شمس ملانی جیسے بین الاقوامی، گھریلو اور آئی پی ایل کے نامور کھلاڑی شامل ہیں۔ جے کے سی اے کے ایک عہدیدار کے مطابق ٹیمیں پہنچ چکی ہیں اور ماحول پہلے ہی جوش و خروش سے بھرا ہوا ہے۔ "ہم اچھے اور دلچسپ میچ کی توقع کر رہے ہیں کیونکہ یہ نئے سیزن کا پہلا رنجی میچ ہے جو سری نگر میں کھیلا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہ ٹرافی وادی میں اعلیٰ درجے کے گھریلو کرکٹ کے جذبے کو دوبارہ زندہ کرنے میں اہم رول ادا کرے گی۔