بارش اور کم روشنی نے ایم پی کو جیت سے کیا محروم، دفاعی چیمپئن جموں و کشمیر میچ ڈرا کرنے میں کامیاب
کپتان شبھم شرما کے ناقابل شکست 106 رنز کی بدولت مدھیہ پردیش نے اپنی دوسری اننگز 6 وکٹ پر 249 رنز پر ڈکلیئر کر دی۔
Published : October 14, 2026 at 10:52 PM IST
سری نگر: دفاعی چیمپئن جموں و کشمیر نے بدھ کو رنجی ٹرافی ایلیٹ گروپ اے کے اپنے پہلے میچ میں مدھیہ پردیش کے ساتھ ڈرا کران ے میں کامیاب رہا۔ مہمان ٹیم کے باؤلرز کی بھرپور کوششوں کے باؤجود خراب روشنی اور بارش نے میچ کو ڈرا کرا دیا۔
کپتان شبھم شرما کے ناقابل شکست 106 رنز کی بدولت مدھیہ پردیش نے اپنی دوسری اننگز 6 وکٹ پر 249 رنز پر ڈکلیئر کر دی اور پہلی اننگز کی برتری حاصل کر لی۔ جیت کے لیے 326 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے، جموں و کشمیر نے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں 7 وکٹوں پر 88 رنز بنائے۔
شبھم کو پہلی اننگز میں 79 اور دوسری میں ناقابل شکست سنچری بنانے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ان کی شاندار کارکردگی نے مدھیہ پردیش کو برتری دلائی، جب کہ جموں و کشمیر کے گیند بازوں نے بھی اس میچ میں اہم شراکت کی۔
فاسٹ بولر اویش خان اور اسپنر آرین پانڈے نے جموں و کشمیر کی دوسری اننگز میں تین تین وکٹیں لے کر میزبان ٹیم کو 5 وکٹوں پر 12 رنز تک پہنچا دیا، لیکن نچلے نمبر کے بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کی۔
عاقب نبی (30 ناٹ آؤٹ) اور کنہیا وادھاون (ناٹ آؤٹ 27) کی مدد سے جموں و کشمیر نے کھیل کے اختتام پر 7 وکٹ پر 88 رنز تک پہنچا دیا۔مدھیہ پردیش نے آخری دن کا آغاز 5 وکٹ پر 151 رنز سے کیا، جس میں شبھم 51 اور اتھروا مہاجن 35 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔
کپتان نے صبر کے ساتھ اپنی اننگز کو جاری رکھا، اپنی پہلی اننگز کے 79 کے اسکور پر ایم پی کی برتری کو مزید مضبوط کیا۔ مہاجن 39 رنز بنا کر عاقب نبی کی گیند پر عبدالصمد کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔
پہلی اننگز میں 196 رنز بنانے کے بعد ایم پی کو دوسری اننگز کے آغاز سے قبل 76 رنز کی برتری حاصل تھی۔ جموں و کشمیر کو جیت کے لیے 326 رنز درکار تھے۔ جے اینڈ کے کی اننگز کا آغاز تباہ کن ہوا جب اویش اور آرین نے ٹاپ آرڈر کو جلدی پویلئین بھیج دیا۔
آویش نے شوبھم کھجوریا کو بغیر کسی سکور پر آؤٹ کیا، پھر کامران اقبال کو چار اور عبدالصمد کو بغیر کسی سکور پر آؤٹ کیا۔ آرین نے شوبھم پندر کو چار رنز پر بولڈ کیا اور پھر کپتان پارس ڈوگرا کو منتری کے ہاتھوں کیچ کرایا۔
جموں و کشمیر کا سکور 5 وکٹوں پر 12 تک گر گیا، جس سے میزبان ٹیم کو گھر پر بڑی شکست کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ عاقب اور وادھوان نے اننگز کو مستحکم کیا۔