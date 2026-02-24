رنجی ٹرافی فائنل میں جموں کشمیر کی مضبوط پوزیشن، دو وکٹوں کے نقصان پر 284رنز
یاور حسین 88رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ شبھم پونڈیر 117اور عبدالصمد 52رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔
جموں (عامر تانترے) : رنجی ٹرافی فائنل میں تاریخی انٹری کرنے والی جموں کشمیر کرکٹ ٹیم نے فائنل میچ کے پہلے روز شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پہلی اننگز کا مضبوط آغاز کیا۔ بلے باز شبھم پونڈیر کی ناقابل شکست سنچری کی بدولت ٹیم نے میچ میں اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ سیمی فائنل کھیلنے والی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئیں اور ہیں شبھم کھجوریا اور ونشج شرما کی انجری کے باعث کامران اقبال اور ساحل لوٹرا کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
کرناٹک کے شہر ہبلی میں کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن گراؤنڈ پر کھیلے جا رہے فائنل میچ میں جموں کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرا نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ قبل ازیں یہ بتایا گیا تھا کہ پچ بیٹنگ کیلئے سازگار ہے۔
اننگز کا آغاز جموں کشمیر کیلئے زیادہ اچھا ثابت نہ ہوا اور کامران اقبال صرف 6 رنز کے ذاتی اور ٹیم کے مجموعی اسکور 18 پر پولین لوٹ آئے۔ اس کے بعد یاور حسن اور شبھم نے ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے اننگز کو سنبھالا اور دونوں نے 139 رنز کی اہم شراکت قائم کی۔ یاور حسن 88 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
دونوں اوپنرز کو کرناٹک کے تیز گیند باز پرسدھ کرشنا نے پویلین کی راہ دکھائی۔ بعد ازاں کپتان پارس ڈوگرا کریز پر آئے مگر انجری کے باعث زیادہ دیر نہ کھیل سکے اور انہیں میدان چھوڑنا پڑا۔ ان کی جگہ جارح مزاج کے بلے باز عبدالصمد میدان میں آئے اور پانڈر کے ساتھ اسکور کو آگے بڑھایا۔
پہلے دن کے اختتام تک جموں کشمیر نے دو وکٹوں کے نقصان پر 284 رنز بنا لیے تھے۔ شبھم پنڈر 117 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں جبکہ عبدالصمد 52 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے۔
کرناٹک کی جانب سے پرسدھ کرشنا ہی واحد بولر بنے جنہوں نے کامیابی حاصل کی، جبکہ دیگر گیند باز جموں کشمیر کے بلے بازوں پر زیادہ اثرانداز ثابت نہ ہو سکے۔
کرناٹک کی ٹیم میں کے ایل راہول، دیودت پڈیکل، میانک اگروال اور کرون نائر جیسے تجربہ کار کھلاڑی شامل ہیں، تاہم جموں کشمیر کے پاس اس سیزن کے نمایاں بولر عاقب نبی ہیں جنہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں بلے بازوں کو خاصی پریشانی میں رکھا ہے۔
میچ سے قبل آل راؤنڈر عابد مشتاق نے کہا تھا کہ ’’ٹیم کے تمام کھلاڑی فائنل کو لے کر پُرجوش ہیں اور ٹیم مثبت سوچ کے ساتھ میدان میں اتری ہے۔‘‘
سابق کپتان پرویز رسول نے پہلے دن کے کھیل کو جموں کشمیر کے حق میں قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ’’اگر ٹیم 400 رنز سے زائد اسکور کرنے میں کامیاب رہی تو کرناٹک کی ٹیم پر اسکور بورڈ کا دباؤ بڑھ جائے گا۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ ’’جموں کشمیر کی باؤلنگ لائن مضبوط ہے اور عاقب نبی سمیت سینئر کھلاڑی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’اگر گیند باز درست لائن اور لینتھ برقرار رکھیں گیں تو مضبوط بیٹنگ لائن اپ کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے، اور بڑا اسکور جموں کشمیر کو میچ میں واضح برتری دلا سکتا ہے۔‘‘
