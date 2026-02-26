رانجی ٹرافی فائنل: دوسرے روز افراتفری مچ گئی، بلے باز نے فیلڈر کو سر سے مارا، ویڈیو وائرل
2025-26 رنجی ٹرافی کا فائنل میچ جموں و کشمیر اور کرناٹک کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔
Published : February 26, 2026 at 9:40 AM IST
ہبلی (کرناٹک): رنجی ٹرافی فائنل کے دوسرے دن دو کھلاڑیوں کے درمیان تصادم کے ڈرامائی مناظر دیکھے گئے جب جموں و کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرہ اپنی اننگز کے دوران غصہ کھو بیٹھے اور کرناٹک کے فیلڈر کے وی انیش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ اس نے انیش کے سر کو اپنے ہیلمٹ سے مارا، جس سے دونوں ٹیموں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔
یہ واقعہ جموں و کشمیر کے 101 ویں اوور میں پیش آیا، جب پرسدھ کرشنا کی جانب سے ایک گیند کو باؤنڈری پر مارنے کے فوراً بعد، پارس ڈوگرا قریب ہی کھڑے کرناٹک کے متبادل فیلڈر انیش سے جھگڑ پڑے۔ اس کے بعد ڈوگرہ نے انیش کو سر سے پیٹا، جو ابھی تک اپنا ہیلمٹ پہنے ہوئے تھا، کھلاڑیوں اور میچ آفیشلز کو فوری مداخلت کرنے پر مجبور کیا۔ کرناٹک کے سینئر کھلاڑی میانک اگروال نے مداخلت کی اور امپائروں نے صورتحال کو ٹال دیا۔
Unbelievable scenes in the Ranji Trophy final.— Santosh Mali (@maligujrati) February 25, 2026
Paras Dogra and KV Aneesh clash — physical contact involved.
That’s not acceptable in cricket.
But how much sledging is too much? 👀
Follow for real cricket updates & bold takes 🏏 #RanjiTrophy #parasdogra pic.twitter.com/5tmWq950vV
پارس کا غصہ کم ہونے کے بعد وہ معافی مانگنے گیا لیکن انیش نے انکار کر دیا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ کرناٹک کے سینئر کھلاڑیوں کے ایل راہول اور اگروال نے تناؤ کو کم نہیں ہونے دیا، ڈوگرا کو اس وقت سلیج کرنا جاری رکھا جب وہ اس کے قریب فیلڈنگ کر رہے تھے۔ مسلسل سلیجنگ کے باوجود ڈوگرہ ثابت قدم رہے اور 70 رنز کی شاندار اننگز کے بعد آؤٹ ہو گئے۔
- غور طلب ہے کہ کرناٹک آٹھ بار رنجی ٹرافی چیمپئن ہے، جب کہ جموں و کشمیر پہلی بار فائنل میں کھیل رہا ہے۔
Paras Dogra helmet butt KV Aneesh in a heated moment.#ranjitrophy2026 pic.twitter.com/CcpHPbnKis— SMMH-SAB MOH MAYA HAI (@EliteCricket10) February 25, 2026
رنجی ٹرافی فائنل کا دوسرا دن
جموں و کشمیر نے رنجی ٹرافی فائنل کے دوسرے دن لکھنے کے وقت کرناٹک کے خلاف 6 وکٹوں کے نقصان پر 527 رنز بنا لیے ہیں۔ شبھم پنڈیر (121 رنز)، یاور حسن (88)، پارس ڈوگرا (70)، عبدالصمد (61 رنز)، اور کنہیا وادھوان (70) نے عمدہ اننگز کھیلی۔ کرناٹک کے لیے پرسدھ کرشنا نے سب سے زیادہ تین وکٹ لیے۔ پاٹل، گوپال اور شیٹی نے بھی ایک ایک وکٹ حاصل کی۔