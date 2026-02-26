ETV Bharat / sports

رانجی ٹرافی فائنل: دوسرے روز افراتفری مچ گئی، بلے باز نے فیلڈر کو سر سے مارا، ویڈیو وائرل

2025-26 رنجی ٹرافی کا فائنل میچ جموں و کشمیر اور کرناٹک کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔

ranji trophy final paras dogra vs kv aneesh fighting video viral Urdu News
رانجی ٹرافی فائنل (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 26, 2026 at 9:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ہبلی (کرناٹک): رنجی ٹرافی فائنل کے دوسرے دن دو کھلاڑیوں کے درمیان تصادم کے ڈرامائی مناظر دیکھے گئے جب جموں و کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرہ اپنی اننگز کے دوران غصہ کھو بیٹھے اور کرناٹک کے فیلڈر کے وی انیش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ اس نے انیش کے سر کو اپنے ہیلمٹ سے مارا، جس سے دونوں ٹیموں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔

یہ واقعہ جموں و کشمیر کے 101 ویں اوور میں پیش آیا، جب پرسدھ کرشنا کی جانب سے ایک گیند کو باؤنڈری پر مارنے کے فوراً بعد، پارس ڈوگرا قریب ہی کھڑے کرناٹک کے متبادل فیلڈر انیش سے جھگڑ پڑے۔ اس کے بعد ڈوگرہ نے انیش کو سر سے پیٹا، جو ابھی تک اپنا ہیلمٹ پہنے ہوئے تھا، کھلاڑیوں اور میچ آفیشلز کو فوری مداخلت کرنے پر مجبور کیا۔ کرناٹک کے سینئر کھلاڑی میانک اگروال نے مداخلت کی اور امپائروں نے صورتحال کو ٹال دیا۔

پارس کا غصہ کم ہونے کے بعد وہ معافی مانگنے گیا لیکن انیش نے انکار کر دیا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ کرناٹک کے سینئر کھلاڑیوں کے ایل راہول اور اگروال نے تناؤ کو کم نہیں ہونے دیا، ڈوگرا کو اس وقت سلیج کرنا جاری رکھا جب وہ اس کے قریب فیلڈنگ کر رہے تھے۔ مسلسل سلیجنگ کے باوجود ڈوگرہ ثابت قدم رہے اور 70 رنز کی شاندار اننگز کے بعد آؤٹ ہو گئے۔

  • غور طلب ہے کہ کرناٹک آٹھ بار رنجی ٹرافی چیمپئن ہے، جب کہ جموں و کشمیر پہلی بار فائنل میں کھیل رہا ہے۔

رنجی ٹرافی فائنل کا دوسرا دن

جموں و کشمیر نے رنجی ٹرافی فائنل کے دوسرے دن لکھنے کے وقت کرناٹک کے خلاف 6 وکٹوں کے نقصان پر 527 رنز بنا لیے ہیں۔ شبھم پنڈیر (121 رنز)، یاور حسن (88)، پارس ڈوگرا (70)، عبدالصمد (61 رنز)، اور کنہیا وادھوان (70) نے عمدہ اننگز کھیلی۔ کرناٹک کے لیے پرسدھ کرشنا نے سب سے زیادہ تین وکٹ لیے۔ پاٹل، گوپال اور شیٹی نے بھی ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

یہ بھی پڑھیں:

انگلینڈ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا، پاکستان کو دو وکٹس سے شکست، پاکستان نے شائقین کو ہر شعبہ میں کیا مایوس

پاکستان مشکل میں، شریک میزبان ہی ہو گیا ورلڈ کپ سے باہر، سری لنکا کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں اکسٹھ رنز سے شکست

بنگلہ دیش کے سابق کرکٹر پر جنسی ہراسانی کا کیس، خاتون کرکٹر نے لگایا الزام، کرکٹر پر عائد کر دی گئی پابندی

پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں شرکت، مگر بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار

بی سی سی آئی نے بھارت بمقابلہ پاکستان میچ پر خاموشی توڑی، پندرہ فروری والے میچ پر دیا بڑا بیان

پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے تین شرائط رکھ دیں، رپورٹ میں بڑا انکشاف

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اہم میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو شکست دے دی

ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

TAGGED:

KV ANEESH VS PARAS DOGRA FIGHTING
PARAS DOGRA VS KV ANEESH FIGHTING
FIGHTS IN RANJI TROPHY FINAL
RANJI TROPHY FIGHTING VIDEO VIRAL
2026 RANJI TROPHY FINAL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.