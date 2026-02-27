رانجی ٹرافی فائنل، جموں و کشمیر تاریخ رقم کرنے کی جانب گامزن، میچ پر گرفت مضبوط
پہلی اننگز کی اہم برتری حاصل کرنے کے بعد جموں و کشمیر اپنا پہلا رنجی ٹرافی ٹائٹل جیتنے کے بے حد قریب ہے۔
Published : February 27, 2026 at 10:18 PM IST
ہبلی(کرناٹک): جموں و کشمیر نے کرناٹک کے خلاف شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن (کےایس سی اے) گراؤنڈ میں 2025-26 رنجی ٹرافی کے فائنل میں جگہ حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی جموں و کشمیر تاریخی پہلی رنجی ٹرافی ٹائٹل کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔
ہندوستان کے سب سے بڑے ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا فائنل کھیلتے ہوئے یونین ٹیریٹری ٹیم نے چار دنوں تک تقریباً بے عیب کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور مجموعی طور پر ایک بڑی برتری حاصل کی۔جموں و کشمیر کی ٹیم نے ہر میدان میں برتری کا مظاہرہ کیا۔
584 کا بڑا مجموعہ پوسٹ کرنے کے بعد جموں و کشمیر نے نظم و ضبط کے ساتھ باؤلنگ کی اور کرناٹک کو 293 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ اس فائدہ نے انہیں میچ کے بقیہ وقت میں بے خوفی سے کھیلنے کی اجازت دی اور اپنے آپ کو مضبوطی سے ایک تاریخی فتح کے راستے پر ڈال دیا۔
بولنگ اٹیک کی قیادت عاقب نبی نے کی جنہوں نے ایک بار پھر پرچم لہرایا۔ باؤلنگ آل راؤنڈر نے شاندار پانچ وکٹیں حاصل کیں، کرناٹک کے مڈل آرڈر کو تہس نہس کیا اور اپنے سیزن کی تعداد کو 60 وکٹوں سے آگے بڑھایا - ایک ایسا کارنامہ جس نے ان کو اس سال کی رنجی ٹرافی مہم میں سب سے زیادہ کامیاب بولرز میں شامل کیا۔
کرناٹک کی مزاحمت بڑی حد تک ان کے تجربہ کار بلے باز میانک اگروال کی طرف سے آئی، جنہوں نے بڑے پیمانے پر تنہا پرعزم 160 رنز بنائے۔اگروال نے کریز پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، وکٹیں دوسرے سرے پر گرتی رہیں کیونکہ جموں و کشمیر کے نظم و ضبط والے حملے نے میزبانوں کو بڑی شراکت داری کی بنیاد نہیں رکھنے دیا۔
اس سے قبل میچ میں جموں و کشمیر نے زبردست بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غلبے کی بنیاد رکھی تھی۔ شبھم پنڈیر نے سنچری بنائی، جب کہ یاور حسن نے 88 رنز بنا کر مہمانوں کو پہلی اننگز کے بڑے مجموعی اسکور کی طرف دھکیل دیا۔ کپتان پارس ڈوگرا نے پرسکون اختیار کے ساتھ اننگز کی رہنمائی کی، اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی ٹیم دوسرے دن تک گہری بیٹنگ کرے اور ایسا ٹوٹل بنایا جس نے کرناٹک پر بہت زیادہ دباؤ ڈال دیا۔
پہلی اننگز کی اچھی برتری کے ساتھ، جموں و کشمیر نے اپنی دوسری اننگز میں دباؤ برقرار رکھا۔ اوپنر کامران اقبال نے ناقابل شکست 94 رنز کی اننگز کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹیم کو چوتھے دن سٹمپ تک 4 وکٹوں پر 186 رنز تک پہنچایا اور مجموعی برتری 477 رنز تک لے گئی۔
جموں اور کشمیر کے لیے پہلی اننگز کی زبردست برتری کے پیش نظر، ٹائٹل کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ڈرا ہی کافی ہوگا - ایک ایسا منظر جس کا اب تیزی سے امکان نظر آتا ہے۔
اپنی پہلی رنجی ٹرافی کے فائنل میں شرکت کرنے والی ٹیم کے لیے، کارکردگی قابل ذکر رہی ہے۔ نبی کی قیادت میں یودھویر سنگھ چرک اور سنیل کمار نے بھی عمدہ گیندبازی کی۔ شاندار گیندبازی نے کرناٹک کی بیٹنگ لائن اپ کو بار بار غیر مستحکم کیا۔
یہ جیت ہندوستانی ڈومیسٹک کرکٹ کی سب سے متاثر کن جیت میں سے ایک کے طور پر تسلیم کی جائے گی، جس میں جموں اور کشمیر نے ملک کے پریمیئر ریڈ بال مقابلے میں کئی دہائیوں کی شرکت کے بعد اپنی پہلی رنجی ٹرافی اپنے نام کرنے کی تیاری میں ہے۔ صرف ایک دن باقی ہے اور میچ مکمل طور پر جموں و کشمیر کے کنٹرول میں ہے، مہمان تاریخ رقم کرنے کے راستے پر ہیں۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، جموں و کشمیر کے سابق فاسٹ بولر اور اتراکھنڈ ٹیم کے موجودہ کوچ سریندر سنگھ باگل نے کہا، "ہم تقریباً میچ جیت چکے ہیں، اور جب جموں و کشمیر کے بلے باز کل کھیلنا شروع کریں گے تو اوپنر قمر اقبال کو سنچری بنانی چاہئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈبل سنچری پر توجہ مرکوز کرنی چاہئے۔ جموں و کشمیر کے بلے بازوں کو مثبت کرکٹ کھیلنی چاہیے، اور اگر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو عاقب نبی کو پانچ اور وکٹ حاصل کرنی چاہئے۔"