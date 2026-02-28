رانجی ٹرافی فائنل: بی سی سی آئی اور آئی سی سی چیئرمین نے جموں و کشمیر کو تاریخی جیت پر مبارکباد دی
جموں و کشمیر نے اپنا پہلا رنجی ٹرافی ٹائٹل جیت کر تاریخ رقم کی۔
Published : February 28, 2026 at 7:46 PM IST
ہبلی (کرناٹک): 2025-26 رنجی ٹرافی سیزن کا فائنل میچ جموں و کشمیر اور کرناٹک کے درمیان ہبلی میں کھیلا گیا۔ میچ برابری پر ختم ہوا، لیکن جموں و کشمیر کو پہلی اننگز کی برتری کی وجہ سے فاتح قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جموں و کشمیر نے ہندوستانی ڈومیسٹک کرکٹ کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا، جس نے اپنے پہلے فائنل میں شاندار کارکردگی کے ساتھ رانجی ٹرافی جیتنے کے لیے 67 سالہ انتظار کا خاتمہ کیا۔
آٹھ بار کے چمپئن کرناٹک کا سامنا کرنے کے مشکل چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے جموں و کشمیر نے بلے اور گیند دونوں سے شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے میچ کو شروع سے آخر تک حاوی رکھا۔ ان کے ٹاپ سات بلے بازوں میں سے چھ نے نصف سنچریاں اسکور کیں، جس نے ایک مضبوط بنیاد رکھی، جس میں شبھم پنڈیر کی ایک اہم سنچری بھی شامل تھی۔
گیند بازوں نے عاقب نبی ڈار کی قیادت میں اتنی ہی بھرپور کوشش کی، جس کے سیزن کی ساتویں پانچ وکٹ نے کرناٹک کے بلے بازوں کو کریز سے باہر رکھا۔ عاقب نے فائنل میں بھی پانچ وکٹیں حاصل کیں اور وہ 60 وکٹوں کے ساتھ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر تھے۔
جے شاہ مبارکباد
ہر کوئی جموں و کشمیر کو ان کی تاریخی جیت پر مبارکباد دے رہا ہے۔ آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ نے بھی جموں و کشمیر کو ان کی تاریخی پہلی رنجی ٹرافی جیتنے پر مبارکباد دی۔
جے شاہ نے انسٹاگرام پر لکھا، "ہمت اور لگن کی شاندار کہانی لکھنے پر ہندوستان میں جموں و کشمیر کی ٹیم کو مبارکباد۔ جب کہ کھلاڑی اس تعریف کے پوری طرح مستحق ہیں، جموں و کشمیر کے کوچنگ اسٹاف، انتظامیہ اور منتظمین کے تعاون کو بھی یاد رکھا جانا چاہیے، جنہوں نے اس تاریخی کارنامے کو حاصل کرنے کے لیے پردے کے پیچھے محنت کی۔"
جیت کے بعد، جے شاہ نے یقین ظاہر کیا کہ یہ خطے کے ابھرتے ہوئے کرکٹرز کے لیے ایک بوسٹر کا کام کرے گا۔ انہوں نے کہا، "مجھے یقین ہے کہ یہ جیت اس خطے کی موجودہ نسل میں اعتماد پیدا کرے گی اور آنے والی نسل کو بلے یا گیند کو اٹھانے کی ترغیب دے گی۔" انہوں نے مزید لکھا، "ہمارا کھیل دنیا بھر سے ایسی متاثر کن کہانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کو بھی ایسی ہی پذیرائی ملے گی۔"
بی سی سی آئی کو مبارکباد
بی سی سی آئی کے صدر متھن منہاس نے اس تاریخی فتح اور ٹیم کی ترقی کے لیے جاری ادارہ جاتی تعاون اور ساختی اصلاحات کا سہرا علاقے کے لوگوں کو دیا۔ منہاس نے ٹیم کی تبدیلی کے بارے میں بات کی اور اس کی کامیابی کو ابتدائی کوششوں، خاص طور پر بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کی قیادت کو قرار دیا۔
انہوں نے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک شاندار سفر ہے۔ یہ جون 2021 میں شروع ہوا تھا۔ اور میں خاص طور پر بی سی سی آئی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ہمیں دیا، خاص طور پر جئے بھائی (سابق بی سی سی آئی سیکرٹری، اب آئی سی سی چیئرمین))۔ وہ اس وقت پہلے سیکرٹری تھے جنہوں نے 67 سال بعد جموں آکر ہماری حالت دیکھی، اور پھر ہم سب نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔"
بی سی سی آئی کے صدر نے ٹیم کے کپتان پارس ڈوگرا اور تجربہ کار کوچ اجے شرما کی خصوصی تعریف کی، جن کا تجربہ اور قیادت، انہوں نے کہا کہ ایک باصلاحیت لیکن بڑھتی ہوئی ٹیم میں استحکام اور اعتماد آیا۔ جموں اور کشمیر کی جیت جموں اور کشمیر کے خطے میں کرکٹ کے لیے ایک اہم لمحہ ہے، جو ایک ایسی ٹیم کی مسلسل ترقی کی علامت ہے جس نے تجربہ کار قیادت اور ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ مل کر ہندوستانی ڈومیسٹک کرکٹ کی سب سے یادگار ٹائٹل جیتوں میں سے ایک کو اسکرپٹ بنایا ہے۔