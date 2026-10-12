رنجی ٹرافی: جموں و کشمیر کے خلاف مدھیہ پردیش کو 135 رنز کی برتری
مدھیہ پردیش کے آویش خان نے تین وکٹیں حاصل کیں۔ جموں و کشمیر کی پورہ ٹیم پہلی اننگز میں 194 رنز پر آل آؤٹ ہوئی۔
Published : October 12, 2026 at 8:51 PM IST
سرینگر: رنجی ٹرافی کے ایلیٹ گروپ اے مقابلے کے دوسرے دن مدھیہ پردیش کی کرکٹ ٹیم نے جموں و کشمیر کی کرکٹ ٹیم کو پہلی اننگز میں 194 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد دوسری اننگز میں چار وکٹوں کے نقصان پر 59 رنز بنا کر اپنی مجموعی برتری 135 رنز تک پہنچا دی۔
مدھیہ پردیش نے پہلی اننگز میں 284 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں جموں و کشمیر کی ٹیم 194 رنز ہی بنا سکی اور 90 رنز سے پیچھے رہی۔ مدھیہ پردیش کے فاسٹ بولر آویش خان نے جموں و کشمیر کی پہلی اننگز میں تین اہم وکٹیں چٹخائیں۔ انہوں نے شبھم کھجوریہ، ونشج شرما اور کپتان پارس ڈوگرا کو آؤٹ کیا۔ ونشج بغیر کوئی رن بنائے، کھجوریہ ایک رن بنا کر پویلین لوٹے، جبکہ ڈوگرا نے آٹھ رنز بنائے۔
ابتدائی وکٹیں گرنے کے بعد شبھم پُنڈر نے 20 اور کامران اقبال نے 31 رنز بنا کر اننگز کو سنبھالنے کی کوشش کی، تاہم دونوں بڑی شراکت قائم کرنے میں ناکام رہے۔
کپتان شبھم شرما 79 رنز کے ساتھ مدھیہ پردیش کی پہلی اننگز کے نمایاں بلے باز رہے۔ انہوں نے 174 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے آٹھ چوکے لگائے۔ جموں و کشمیر کی جانب سے روہت شرما نے پانچ جبکہ سنیل کمار نے چار وکٹیں حاصل کیں۔
جموں و کشمیر کی پہلی اننگز کے اختتام پر مدھیہ پردیش کو 90 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ دوسری اننگز میں جموں و کشمیر کے سنیل کمار اور عاقب نبی نے دو دو وکٹیں حاصل کرکے مدھیہ پردیش کو دباؤ میں رکھا۔
دوسرے دن کھیل ختم ہونے تک مدھیہ پردیش نے 27 اوورز میں چار وکٹوں پر 59 رنز بنائے تھے۔ شبھم شرما 15 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ تھے، جبکہ آریان پانڈے نے ابھی کھاتہ نہیں کھولا تھا۔ مدھیہ پردیش کی مجموعی برتری 135 رنز ہو چکی ہے۔
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