رنجی ٹرافی 2025: جموں و کشمیر کا ٹاس جیت کر راجستھان کے خلاف گیند بازی کا فیصلہ
جموں و کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرا کے مطابق صبح کی نمی کے پیش نظر گیند بازی سے ٹیم کو فائدہ مل سکتا ہے۔
Published : October 25, 2025 at 11:22 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر نے سنیچر کو رنجی ٹرافی 2025 ایلیٹ گروپ ڈی مہم کے اپنے دوسرے گھریلو میچ میں راجستھان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا ہے۔
جموں و کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرا نے ٹاس جیتنے کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ صبح کی نمی عمران ملک کی قیادت میں تیز رفتار حملے میں مدد کر سکتی ہے، جو پلیئنگ الیون میں واپس آئے ہیں۔
میزبان ٹیم نے راجستھان کے خلاف کھیل میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ یاور حسن، عمران ملک، اور سنیل کمار جموں و کشمیر کی پلیئنگ الیون میں ساحل لوترا، عمر نذیر میر، اور مصیف اعجاز کی جگہ لے رہے ہیں۔
جموں و کشمیر کی پلیئنگ الیون: عبدالصمد، عابد مشتاق، عاقب نبی، کنہیا ودھوان (وکٹ کیپر)، پارس ڈوگرا (کپتان)، قمران اقبال، شبھم کھجوریا، سنیل کمار، عمران ملک، یاور حسن، اور یودھویر سنگھ۔
مہیپال لومر کی قیادت میں راجستھان نے بھی اپنی ٹیم میں تھوڑا سی تبدیلی کی ہے۔ اشوک شرما اور آکاش مہاراج سنگھ کو خلیل احمد اور کوکنا اجے سنگھ کی جگہ پر لایا ہے۔
راجستھان کی پلیئنگ الیون: مہیپال لومرور (سی)، مکل چودھری (وکٹ)، دیپک ہڈا، دیپک چاہر، آکاش مہاراج سنگھ، انکت چودھری، ابھیجیت تومر، کارتک شرما، مانو سوتھر، سمیت گودارا، اور اشوک شرما۔
جموں و کشمیر سی اے کے حکام کے مطابق، دونوں فریق نے جمعہ کو شدید پریکٹس سیشنز کیے۔ وہیں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق موسم کے چاروں دنوں تک صاف رہنے کا امکان ہے۔
وادی بھر کے کرکٹ شائقین جموں و کشمیر کو ممبئی کے خلاف افتتاحی میچ میں پرجوش کارکردگی کے منتظر تھے، جسے وہ ایک سنسنی خیز مقابلے میں صرف 35 رنز سے ہار گئے۔ ڈوگرہ کے 144 رنز اور عاقب نبی کی آل راؤنڈ کارکردگی، جس میں 106 رنز کے عوض سات وکٹیں شامل تھیں، کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حالانکہ شاندار کارکردگی اور کوشش کے لیے میزبانوں نے جے کے ٹیم کی ستائش کی۔
