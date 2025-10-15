سرینگر میں رانجی ٹرافی کا افتتاحی میچ جاری، زخمی ہونے کی وجہ سے نہیں کھیل سکے عمران ملک
سرینگر میں رانجی ٹرافی کے افتتاحی میچ میں ممبئی، وجموں وکشمیر کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں، عمران ملک زخمی ہونے کے سبب نہیں کھیل پائے۔
سرینگر، (پرویز الدین): جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) کے ساتھ بدھ کے روز سرینگر کے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں رانجی ٹرافی 26-2025 کا آغاز ہوا۔ اسٹیڈیم میں ممبئی اور جموں وکشمیر کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ جموں و کشمیر کے کپتان نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسے میں جموں و کشمیر کو ابتدائی بریک تھرو اس وقت ملا جب ابتدائی اوور میں عاقب نبی نے اسٹمپ کے پیچھے سرفراز خان کو کیچ آؤٹ کرایا۔ ابتدائی وکٹ نے جموں وکشمیر کی ٹیم کے حوصلے بلند ہوئے۔ جب ممبئی کے اجنکیا رہانے اور آیوش مہاترے نے اننگز کو آگے بڑھایا۔ رپورٹ لکھتے وقت ممبئی کی 3 وکٹز گر گئی تھیں اور ساجے داری سے ٹیم 99 رنز اسکور پر تھی۔ سرفراز اور سدیش لاڑ کریز پر موجود تھے۔
ایک حیران کن اقدام میں اسٹار تیز گیند باز عمران ملک کو پلیئنگ الیون سے باہر کر دیا گیا۔ جس سے شائقین خاص طور پر ان کے فینس میں کافی مایوسی محسوس ہوئی جو سیزن کے افتتاحی میچ کو دیکھنے کے لیے صبح سے ہی اسٹیڈیم میں جمع ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ کمر میں درد ہونے کی وجہ سے عمران ملک میچ میں شرکت نہیں کر پائے۔ ادھر شردول ٹھاکر کی قیادت میں ممبئی کی ٹیم میں اجنکیا رہانے، سرفراز خان، مشیر خان اور شمس ملانی جیسے بین الاقوامی، گھریلو اور آئی پی ایل کے نامور کھلاڑی شامل ہیں۔
وادیٔ کشمیر میں اعلیٰ درجے کی گھریلو کرکٹ کا فروغ
جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار کے مطابق ٹیمیں پہنچ چکی ہیں اور ماحول پہلے ہی جوش و خروش سے بھرا ہوا ہے۔ "ہم اچھے اور دلچسپ میچ کی توقع کر رہے ہیں کیونکہ یہ نئے سیزن کا پہلا رانجی میچ ہے جو سرینگر میں کھیلا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہ ٹرافی وادیٔ کشمیر میں اعلیٰ درجے کی گھریلو کرکٹ کے فروغ دینے اور کھلاڑیوں میں دوبارہ جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے اہم رول ادا کرے گی۔