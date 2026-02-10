جموں و کشمیر کرکٹ ٹیم نے کیا کمال، پہلی بار رنجی ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہنچی، مدھیہ پردیش کو چھپن رنز سے دی شکست
رنجی ٹرافی 2025-26: جموں و کشمیر نے پہلی بار رنجی ٹرافی کھیلنے کے 67 سال بعد سیمی فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی۔
Published : February 10, 2026 at 3:39 PM IST
اندور، مدھیہ پردیش: جموں و کشمیر نے رنجی ٹرافی 2026-2025 کے سیمی فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی۔ انہوں نے پیر (9 فروری) کو اندور کے ہولکر اسٹیڈیم میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں مدھیہ پردیش کو 56 رنز سے شکست دے کر یہ کارنامہ انجام دیا۔
جموں و کشمیر رانجی ٹرافی میں 67 سال کھیلنے کے بعد اور آخری بار ناک آؤٹ تک پہنچنے کے چھ سال بعد اپنے پہلے سیمی فائنل میں پہنچی ہے۔ عاقب نبی نے میچ میں کل 12 وکٹیں لے کر جموں و کشمیر کی تاریخی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔
اسکور کارڈ
جموں و کشمیر نے پہلی اننگز میں 194 رنز بنائے اور جواب میں مدھیہ پردیش پہلی اننگز میں 152 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اس سے انہیں پہلی اننگز کی بنیاد پر 42 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ جموں و کشمیر نے پھر اپنی دوسری اننگز میں 248 رنز بنائے، مدھیہ پردیش کو جیت کے لیے 290 رنز کا ہدف دیا۔ تاہم وہ صرف 234 رنز ہی بنا سکی۔ عاقب نے پہلی اننگز میں 7 اور دوسری میں 5 وکٹیں حاصل کیں۔
چوتھے دن کا کھیل
مدھیہ پردیش نے چوتھے دن کا آغاز 87/5 پر کیا تھا، اسے جیت کے لیے 204 رنز درکار تھے، لیکن وینکٹیش ائیر جلد ہی آؤٹ ہو گئے۔ سرنش جین نے 64 رن کی جدوجہدکے ساتھ امیدوں کو زندہ رکھا، لیکن نبی نے ایک ایسی گیند پھینکی جس نے جین کے دفاع میں سوراخ کر دیا۔
211 پر 9 وکٹیں گنوانے کے بعد، آرین پانڈے اور کلدیپ سین کی آخری وکٹ کی جوڑی نے جموں و کشمیر کو فتح سے روکنے کے لیے 23 رنز جوڑے، اس سے پہلے کہ وہ فتح حاصل کرتے یودھویر سنگھ نے پانڈے کو کلین بولڈ کرکے جیت پر مہر ثبت کی۔
جموں و کشمیر کی شاندار واپسی
اس سے قبل جموں کشمیر نے 194 رنز پر آل آؤٹ ہونے کے بعد شاندار واپسی کی، بڑی حد تک نبی نے کمال کر دیا، جنہوں نے 40 رنز کے عوض 7 وکٹیں حاصل کیں، جس سے ان کی ٹیم کو 42 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ ایم پی نے پھر واپسی کرتے ہوئے J&K کو دوسری اننگز میں 5 وکٹ پر 73 تک کم کر دیا، اس سے پہلے کہ ان کا لوور آرڈر عابد مشتاق (41) اور ونشراج شرما (54) کی بدولت بحال ہو جائے۔
اس کے باوجود، 9 وکٹ پر 183 پر، ایم پی 250 سے کم کے ہدف پر نظر آرہا تھا، لیکن سنیل کمار اور یودھویر کے درمیان دسویں وکٹ کے لیے 65 رنز کی شراکت نے جموں و کشمیر کو برتری دلائی جو بالآخر فتح کے لیے اہم ثابت ہوئی۔
رنجی ٹرافی 2026-2025 کے چار سیمی فائنلسٹ
رنجی ٹرافی کی تاریخ میں پہلی بار دو ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچی ہیں۔ جموں و کشمیر اور اتراکھنڈ۔ کوارٹر فائنل میں اتراکھنڈ نے جھارکھنڈ کو شکست دی۔ کرناٹک نے ممبئی کے خلاف 325 کا ہدف کامیابی سے حاصل کرنے کے بعد رنجی ٹرافی کے سیمی فائنل میں جگہ بنانے والی تیسری ٹیم بن گئی۔ کے ایل راہل کرناٹک کی جیت کے ہیرو رہے، انہوں نے ممبئی میں چوتھی اننگز میں سنچری اسکور کی۔
جب کہ چوتھے سیمی فائنل کے لیے ٹیم کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ بنگال اور آندھرا پردیش کے درمیان میچ ابھی جاری ہے۔ تاہم، بنگال میچ میں جیت جانے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے اور اگر میچ ڈرا پر ختم ہوتا ہے، تو بنگال سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گا۔ سیمی فائنل میں جموں و کشمیر کا مقابلہ بنگال اور اتراکھنڈ کا کرناٹک سے ہوگا۔