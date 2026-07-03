فیفا 2026: رونالڈو کی پرتگال نے راؤنڈ آف 16 میں جگہ پکی کر لی، کروشیا کو دو ایک سے شکست دی
پرتگال نے شاندار واپسی کرتے ہوئے کروشیا کو شکست دے کر سنسنی خیز جیت حاصل کی۔ اسی کےساتھ پرتگال راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنالی۔
Published : July 3, 2026 at 9:09 AM IST
پرتگال نے 2026 فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 میں جگہ پکی کر لی ہے۔ رونالڈو کی ٹیم نے راؤنڈ آف 32 میں کروشیا کو دو ایک سے شکست دی۔ ٹورنٹو میں کھیلا جانے والا یہ مقابلہ انتہائی ڈرامے سے بھرا ہوا تھا۔ اس سنسنی خیز مقابلے میں پرتگال بالآخر فاتح بن کر ابھرا اور اب راؤنڈ آف 16 میں 2010 کے چیمپئن اسپین کا مقابلہ کرے گا۔ یہ میچ سات جولائی کو ڈیلاس میں کھیلا جانا ہے۔
اب کروشیائی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو نے پرتگال کے لیے پنالٹی سے گول کیا، جبکہ گونکالو راموس نے اسٹاپیج ٹائم میں گول کیا۔
🫂#FIFAWorldCup pic.twitter.com/V74PiQf3fT— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
مقابلہ شروع ہی سے سنسنی خیز رہا۔ وقفے کے بعد کروشیا نے غیر متوقع طور پر میچ کا رخ موڑ دیا۔ 53 ویں منٹ میں، جوزف اسٹانیسک نے دائیں طرف سے ایک شاندار کراس دیا جسے ایوان نے ایک سنہری موقع میں بدلتے ہوئے ڈیوگو کوسٹا کو چکما دے کر پرتگال کے خلاف ابتدائی گول کیا۔ چند منٹ بعد، ایگور ماتانووچ نے پرتگال کے خلاف ایک اور جال بچھایا، لیکن گول آف سائیڈ کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا۔
CR7 answers back 🎯#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Cy8ob6SXWR— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
ایک گول سے پیچھے، پرتگال نے برابری کی تلاش کے لیے جارحانہ انداز اپنایا۔ کرسٹیانو رونالڈو نے 61 ویں منٹ میں کروشیا کے خلاف گول کیا لیکن یہاں قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، آف سائیڈ کی وجہ سے گول کو مسترد کر دیا گیا۔ پھر، 66 ویں منٹ میں، وی اے آر کے جائزے کے بعد، ریفری نے فیصلہ دیا کہ نکولا ولاسی نے پنالٹی ایریا کے اندر ریناٹو ویگا کو فاؤل کیا اور پھر ملا پرتگال کو پنالٹی کا موقع۔ اس موقع سے، رونالڈو نے سکون کے ساتھ لیواکوویچ کو چکما دے دیا اور مقابلہ برابر کر دیا۔
A late winner sends Portugal into the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
اس کے بعد دونوں ٹیموں کا ٹکراؤ کشیدہ رہا۔ لوگ اضافی وقت کی توقع کر رہے تھے کہ اسی دوران پرتگال نے فیصلہ کن گول کر دیا۔ 94 ویں منٹ میں، رافیل لیو نے بائیں بازو سے ایک درست کراس دیا گونکالو راموس نے اونچی چھلانگ لگائی اور ہیڈ کے ذریعہ بال کو لیواکوویچ کے جال میں پہنچا دیا، جس سے پرتگال کو کروشیا پر دو ایک کی برتری حاصل ہوئی۔
🇵🇹 Portugal have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
کروشیا نے بقیہ اسٹاپیج ٹائم میں ہر ممکن کوشش کی اور 93ویں منٹ میں گول کرنے میں کامیاب رہا۔ لیکن یہاں کروشیا کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب وی اے آر نے فیصلہ دیا کہ گول کے دوران ماریو آف سائیڈ تھے، جس کی وجہ سے گول کو مسترد کر دیا گیا۔
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