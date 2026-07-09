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ٹی جی ٹوئنٹی لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز کی پہلی شکست، انویتھا کھمم ایسز فائنل میں پہنچ گئی

انویتا کھمم ایسز نے حیدرآباد ای چیمپئنز کو میچ جیتنے کے لیے 201 رنز کا ہدف دیا تھا۔

ٹی جی ٹوئنٹی لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز کی پہلی شکست
ٹی جی ٹوئنٹی لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز کی پہلی شکست (Source : Hyderabad E Champions 'x' Post)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 9, 2026 at 11:02 PM IST

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حیدرآباد: ٹی جی ٹی ٹوئنٹی کے کوالیفائر 1 میں حیدرآباد ای چیمپئنز کو انویتا کھمم ایسز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹورن امنٹ میں حیدرآباد ای چیمپئنز کی یہ پہلی شکست ہے۔ انویتا کھمم ایسز نے حیدرآباد ای چیمپئنز کو جیت کے لئے 201 رنز کا ہدف دیا تھا لیکن ای چیمپئنز ہدف کو عبور کرنے میں ناکام رہے۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں حیدرآباد ای چیمپئنز کے کپتان ابھیرتھ ریڈی صرف ایک رن پر بولڈ ہوگئے۔ انویتا ریڈی نے 16 رنز بنائے۔ وکاس ریڈی نے 27 گیندوں پر 69 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔

اس سے قبل حیدرآباد ای چیمپئنز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ انویتا کھمم ایسز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 200 رنز بنائے۔ پارس راج نے 32، وافی ڈائمنڈ کچھی نے 3 اور پرتیک ریڈی نے 18 رنز بنائے۔ جی ایس کے ریڈی نے 30 گیندوں پر 40 رنز بنائے۔ چاما وی ملند نے 17 رنز بنائے، میکل جیسوال نے 34 گیندوں پر ناقابل شکست 76 رنز بنائے۔

کوالیفائر 1 جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ پہنچ گئی۔ حیدرآباد ای چیمپئنز جمعہ (10 جولائی) کو کوالیفائر 2 میں ایلیمنیٹر کے فاتح سے مقابلہ کرے گی۔ فائنل اتوار (12 جولائی) کو کھیلا جائے گا۔

غور طلب ہے کہ رامو جی گروپ کے حیدرآباد ای چیمپئنز نے ٹورنامنٹ میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے اب تک تمام سات میچ جیتے ہیں اور اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر کل 14 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہیں۔ اس شاندار فتح کو ٹیم کے کپتان ابھیرتھ ریڈی کی شاندار اننگز کی مدد بھی ملی۔ ٹورنامنٹ میں یہ ان کی پہلی شکست ہے۔

ابھیرتھ نے 220 کے اسٹرائیک ریٹ سے 418 رنز بنائے جس میں ایک سنچری بھی شامل ہے۔ انہیں گنیش گڈگو نے بھرپور ساتھ دیا، جنہوں نے 224 رنز بنائے اور تین بار ناٹ آؤٹ رہے۔ گیند بازی میں، جئے دیو گاڈ نے 16 وکٹوں کے ساتھ ٹورنامنٹ کی قیادت کی، اور انہیں پرناو ورما نے سپورٹ کیا، جنہوں نے 6.8 رنز فی اوور کی اقتصادی شرح سے نو وکٹیں حاصل کیں۔

کوڈیمیلا ہمتیجا انوتھا کھمم ایسز کے لیے 430 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے 107.5 کی اوسط سے ایک سنچری اور چار نصف سنچریاں اسکور کی ہیں۔ انہوں نے گیند کے ساتھ بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 16 سالہ وید ریڈی نے 12 وکٹیں حاصل کیں، وہ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے دوسرے نمبر پر ہیں۔

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TG20 LEAGUE2026
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ANVITHA KHAMMAM ACES
حیدرآباد ای چیمپئنز
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