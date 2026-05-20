"یہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے ..." پی وی سندھو نے وراٹ کوہلی کا میسیج شیئر کرکے کہی بڑی بات
وراٹ کوہلی پر پی وی سندھو: بھارتی اسٹار شٹلر پی وی سندھو نے کوہلی کی تعریف کرکے ان کے لاکھوں مداحوں کے دل جیت لیے۔
Published : May 20, 2026 at 11:29 AM IST
حیدرآباد: ہندوستانی بیڈمنٹن اسٹار پی وی سندھو نے اسٹار کرکٹر وراٹ کوہلی کے بارے میں بہت بڑی بات کہی۔ سندھو کا ماننا ہے کہ ویراٹ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہندوستانی کھیلوں کی دنیا آج اپنے بہترین مقام پر ہے۔ دونوں عظیم کھلاڑیوں کی منگل (19 مئی) کو بنگلورو میں آر سی بی انوویشن لیب انڈین اسپورٹس سمٹ میں ملاقات ہوئی۔
دو بار کی اولمپک تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو نے انسٹاگرام پر چوٹی کانفرنس میں وراٹ کوہلی کے ساتھ اپنی ملاقات کی ایک تصویر پوسٹ کی، ساتھ ہی ایک دلی پیغام بھی شیئر کیا۔ یہ پیغام سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگیا۔
آپ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے
سندھو نے انسٹاگرام پر لکھا، ’’جب بھی مجھے رہنمائی کی ضرورت پڑی، آپ ہمیشہ صحیح مشورہ اور صحیح الفاظ کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے رہے۔‘‘ ہندوستانی کھیلوں میں ایک حقیقی سینئر کھلاڑی کی اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے: فیاض، زمین سے نیچے، متاثر کن اور دوسروں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ تیار۔ میں نے آپ کا مشورہ لیا ہے، 'کبھی پیچھے نہ ہٹنا، پی وی۔' آپ ایک زبردست انسان ہیں، اسے جاری رکھیں۔ یہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے کہ ہندوستانی کھیل آج بہتر مقام پر ہیں۔
پی وی سندھو کا کورٹ سے باہر قائدانہ کردار
پی وی سندھو نے حال ہی میں کورٹ سے باہر ایک اہم قائدانہ کردار سنبھالا ہے۔ انہیں بیڈمنٹن ورلڈ فیڈریشن کونسل میں ووٹنگ کا حق دیتے ہوئے بی ڈبلیو ایف ایتھلیٹس کمیشن کی چیئرپرسن مقرر کیا گیا۔ دریں اثنا، وراٹ کوہلی اپنی ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور کی آئی پی ایل 2026 میں ایک اور ٹائٹل جیتنے کی مہم میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیگ مرحلے میں شاندار کارکردگی کے بعد ٹیم پہلے ہی آئی پی ایل 2026 کے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔
آر سی بی انوویشن لیب انڈین اسپورٹس سمٹ میں کلیدی مقرر
اس سیزن میں بھی 37 سالہ کوہلی آر سی بی کے لیے اہم کھلاڑی ثابت ہوئے ہیں۔ ٹورنامنٹ کے ایک اہم موڑ پر، انہوں نے کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے خلاف ناقابل شکست سنچری بنا کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ کرکٹ کے علاوہ، کوہلی آر سی بی (RCB) کے دیگر کھیلوں اور قائدانہ اقدامات میں بھی سرگرم عمل رہے ہیں۔ وہ آر سی بی انوویشن لیب انڈین اسپورٹس سمٹ میں کلیدی مقرر تھے، جہاں انہوں نے کھلاڑیوں کی کارکردگی، قیادت، صحت یابی، ذہنی طاقت اور ہندوستانی کھیلوں کے مستقبل جیسے موضوعات پر تبادلۂ خیال کیا۔