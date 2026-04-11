آئیر کا دھماکہ، پنجاب کنگز نے سن رائزرز حیدرآباد کو چھ وکٹوں سے ہرا دیا
Published : April 11, 2026 at 8:54 PM IST
ملان پور: پنجاب کنگز کے کپتان شریاس آئیر کے 33 گیندوں پر ناقابل شکست 69 رنز کی بدولت انڈین پریمیئر لیگ ٹی 20 میچ میں ہفتہ کو سن رائزرز حیدرآباد کو چھ وکٹوں سے شکست دے کر مسلسل تیسری جیت درج کی۔ اوپننگ بلے باز پریانش آریہ (57) اور پربھسمرن سنگھ (51) کے بعد، پلیئر آف دی میچ آئیر نے جارحانہ بیٹنگ کی اور ٹیم کو جیت دلائی۔ ان کی اننگز پانچ چھکوں اور اتنے ہی چوکوں سے بھری تھی۔ اس سے ٹیم کو 18.5 اوور میں 223 رنز کا ہدف چار وکٹوں پر حاصل کرنے میں مدد ملی۔
سن رائزرس حیدرآباد نے بیٹنگ کے لیے آنے کے بعد اوپنر ابھیشیک شرما (74) کی نصف سنچری اور ٹریوس ہیڈ کے ساتھ 50 گیندوں میں 120 رنز کی ابتدائی شراکت کی بدولت چھ وکٹ پر 219 رنز بنائے۔
سن رائزرس حیدرآباد کے لیفٹ آرم کلائی اسپنر شیوانگ کمار نے پنجاب کنگز کے لیے ابتدائی تینوں وکٹیں حاصل کیں لیکن انہیں جیت سے نہ روک سکے۔ حیدرآباد کی یہ مسلسل دوسری شکست تھی۔
پریانش (پانچ چوکے، پانچ چھکے) اور پربھسمرن (چار چوکے، چار چھکے) نے پاور پلے میں کوئی وکٹ کھوئے بغیر 93 رنز جوڑے۔ پریانش کی اننگز ساتویں اوور میں ختم ہوگئی۔ شیوانگ کی پہلی ہی گیند پر پریانش نے ڈیپ مڈ وکٹ پر چھکا لگایا، لیکن جب انہوں نے دوسری گیند پر ایسا کرنے کی کوشش کی تو گیند سیدھی فیلڈر کے ہاتھ میں چلی گئی۔اس طرح ان کی پہلی وکٹ کے لیے 6.2 اوورز میں 99 رنز کی شراکت داری ختم ہو گئی۔
اس کے بعد پربھسمرن نے نویں اوور میں شیوانگ کی گیند پر چوکا لگا کر اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ لیکن اگلی ہی گیند پر وہ شیوانگ کی گوگلی پر ہینرک کلاسن کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔
پربھسمرن نے آف اسٹمپ کے باہر ہوا میں فل لینتھ گیند کھیلنے کی کوشش کی، لیکن گیند ان کے بلے کے نچلے حصے سے ٹکرا گئی، اور لانگ آف پر کلاسین نے ایک شاندار ڈائیونگ کیچ لیا۔
شیوانگ (3/33) کے دو وکٹوں نے سن رائزرس حیدرآباد کو واپسی کی امید دلائی۔ اسی گیند باز نے پھر 11ویں اوور میں کوپر کونولی (11) کو آؤٹ کیا۔ کونولی نے پہلی گیند پر ڈیپ مڈ وکٹ پر چوکا لگایا لیکن اگلی ڈلیوری پر آؤٹ ہو گئے۔
اس کے بعد کپتان آئر نے شاندار اننگز کھیلتے ہوئے جارحانہ بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 24 گیندوں پر نصف سنچری اسکور کی اور اپنا دبدبہ جاری رکھا۔ پنجاب نے 15 اوور میں تین وکٹ پر 179 رنز بنائے تھے، اسے جیت کے لیے 30 گیندوں میں 41 رنز درکار تھے۔ ائیر نے 16ویں اوور میں ایشان ملنگا کی گیند پر کاؤ کارنر اور ڈیپ مڈ وکٹ پر دو چھکے لگائے، جس سے ٹیم کو 24 گیندوں پر صرف 23 رنز درکار تھے۔ ائیر نے سات گیندیں باقی رہ کر فتح کو یقینی بنایا۔ ابھیشیک کی 28 گیندوں کی اننگز، جس میں پانچ چوکے اور آٹھ چھکے شامل تھے، سن رائزرز حیدرآباد کے کام نہ آئے۔